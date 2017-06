Das Geld für die Lutherkirche ist fast zusammen Die letzte Fassadenseite soll dieses Jahr saniert werden. Dabei hilft in Görlitz sogar der Lehrerchor.

Das Foto zeigt die noch unsanierte Südfassade der Lutherkirche. Weil von außen seit Jahrzehnten Wasser eindringt, platzen innen Putz und Steine ab. Die Schäden werden immer größer. © nikolaischmidt.de

Margrit Kempgen hat Grund zur Freude: „Sowohl vom Bund als auch vom Land haben wir die Vorbescheide für die Lutherkirche erhalten“, sagt die ehrenamtliche Baubeauftragte. Jeder der beiden Partner stellt 185 000 Euro bereit, damit die Südfassade des Gotteshauses noch dieses Jahr saniert werden kann. Es ist der letzte Abschnitt bei der Außensanierung. „Innen ist freilich noch viel zu tun“, sagt Margrit Kempgen. Aber dieses Jahr wäre sie froh, wenn zumindest außen alles fertig würde.

Insgesamt rechnet sie für die Südfassade mit Kosten von 450 000 Euro. Bund und Freistaat geben zusammen 370 000 Euro. Von den verbleibenden 80 000 Euro sind 72 000 Euro gesichert. Das Geld kommt von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD), der letzten Rate der Altstadtstiftung, einer Spendensammlung im DSD-Magazin „Monumente“ sowie aus anderen Spenden.

Zuletzt hatte auch der Lehrerchor geholfen, Geld für die Sanierung einzuspielen. Anlässlich seines 60-jährigen Bestehens gab er vorigen Sonnabend zusammen mit Gastchören ein Konzert in der Lutherkirche. Mit dabei waren der Markersdorfer Singekreis und der Kinderchor der privaten Grundschule Regenbogen in Weinhübel. Die musikalische Reise reichte von „Warum sollten wir nicht singen“ aus der „Verkauften Braut“, über „Die Falken kamen geflogen“ bis zu „Görlitz an der Neiße“ von Paul-Hermann Opitz und am Ende gemeinsam „Ein feste Burg“ mit dem Text von Martin Luther. „Das Konzert war ein voller musikalischer Erfolg“, sagt Christina Hartmann, Vorstandsvorsitzende des Lehrerchores: „Die Kirche war überaus gut besucht und erlebte ein schwungvolles, abwechslungsreiches Programm.“ Insgesamt 1 780 Euro habe der Lehrerchor ersungen.

Margrit Kempgen hofft nun, dass die fehlenden 8 000 Euro schnell zusammenkommen. Außerdem wartet sie auf die endgültigen Bescheide von Bund und Land. Beide sind für Mitte Juli angekündigt. „Bevor ich die nicht habe, darf ich noch keine Verträge mit Baufirmen schließen und erst recht nicht bauen.“ Doch selbst wenn die Bescheide im Juli kommen: „Alle Handwerker haben absolut volle Auftragsbücher“, so Margrit Kempgen. Trotzdem will sie sich weiter bemühen, dass die Fassadensanierung noch in diesem Jahr fertig wird.

