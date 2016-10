Das geht zu weit Einige Händler nehmen Horrorclown-Masken aus dem Sortiment, andere üben Kritik. Auch ein Minister schaltet sich ein.

Eine Verkäuferin zeigt eine Clowns-Maske, wie es sie im Handel zu kaufen gibt. Am 31. Oktober steht Halloween an. Schon in den Wochen davor gab es aber auch in Sachsen Attacken von sogenannten Horror-Clowns. Einige Händler haben inzwischen darauf reagiert. © dpa

Der Hype um die sogenannten Horror-Clowns geht weiter. Und er ufert aus, er hat Folgen. So haben die Kaufhausketten Kaufhof und Karstadt bundesweit entsprechende Clownsmasken sofort aus dem Sortiment genommen. Dem waren Proteste von Kunden vorausgegangen. Zuvor hatte bereits Real in seinen Märkten in Bannewitz und Heidenau die Reißleine gezogen.

„Uns ist aber an dieser Stelle wichtig, zu betonen, dass hier nicht Ursache und Wirkung vertauscht und Händler für diesen Trend verantwortlich gemacht werden“, erklärt Real-Sprecherin Ilka-Nadine Mielke. „Dennoch haben wir entschieden, diese Masken aus dem Verkauf zu nehmen.“

In vielen Spielzeugläden der Region hat es indes bisher keine Nachfragen oder Beschwerden zu Horrorclowns-Masken gegeben. „Das war hier noch kein Thema“, heißt es etwa aus der Spielkiste in Pirna. Auch beim Spiele-Max in Freitaler Weißeritzpark habe es zuletzt keine Nachfrage gegeben. Kostüme und Masken würden außerdem erst Ende des Jahres geliefert, also erst einige Wochen vor der Faschingshochzeit. Ähnliches hört man ebenfalls bei Otto Benedix Spielwaren in Dippoldiswalde.

Beim Handelsverband Sachsen, der etwa 2 000 Unternehmen vertritt und im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge besonders inhabergeführten Firmen in rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen zur Seite steht, hat man jedoch auch andere Erfahrungen gemacht.

Handel sieht Situation gelassen

„Das Thema wird überall diskutiert. In Schulen wie im Handel“, so Verbandsgeschäftsführer David Tobias in Dresden. „Gerade der inhabergeführte Spielwarenhandel leidet deshalb unter solch teils ekelhaften Aktionen der Horror-Clowns.“ Konkrete Beschwerden seien ihm nicht bekannt. Er erwartet auch keine Rückgänge im Absatz, der Fachhandel biete „ein abwechslungsreiches Angebot“. Im Verbandsgebiet würde das Thema Grusel und Horror bei Kindern ohnehin kaum eine Rolle spielen.

„Wir haben es bei der Faschingsware, die aber erst noch kommt, eher mit den traditionellen Verkleidungen zu tun. Insofern sind Clowns-Masken für Erwachsene bei uns im stationären Bereich kaum vertreten“, sagt Tobias. Von einem Verbot hält er nichts: „Das Problem des Missbrauchs der Clown-Figur löst das sicher nicht.“

Solche Vorfälle – das Phänomen der Clown-Attacken ist schon länger in den USA und Großbritannien bekannt – gibt es derzeit zuhauf. Der Polizei lagen laut Deutscher Presse-Agentur im Oktober bundesweit mindestens 370 Meldungen wegen Horror-Clowns vor. Die Fälle reichen von vermeintlichen Sichtungen über bloßes Erschrecken bis hin zu versuchten und tatsächlichen Attacken mit Waffen. Im bayerischen Rödental soll es etwa am Donnerstag sogar einen Kettensägenangriff von einem maskierten Unbekannten gegeben haben.

Tätliche Angriffe wie diesen hat es im Bereich der Polizeidirektion Dresden zwar bisher nicht gegeben. Hier werden neben Dresden auch die Landkreise Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge betreut. Bei den dortigen Beamten sind jedoch auch schon mehrere Notrufe nach vermeintlichen Clownssichtungen eingegangen.

Attacke frei erfunden

So am Montag in der Gemeinde Klingenberg (SZ berichtete). Eine Elfjährige hatte die Polizei alarmiert. Sie und ihre Schwester hätten einen Horror-Clown nahe dem Elternhaus im Ortsteil Beerwalde gesehen. Zeitgleich erreichte die Polizei ein Hinweis aus dem Ortsteil Friedersdorf, wo ein Junge einen Clown an einem Waldstück am Bahnhof gesehen hätte. Polizisten trafen auch hier keine verdächtige Person vor Ort an. Im Nachgang habe es noch mal Gespräche mit den jungen Zeugen gegeben. Die jeweiligen Angaben hätten laut Polizei variiert. „Es lässt sich nicht nachweisen, was stimmt“, hieß es am Freitag.

Knapp eine Woche zuvor hatten Grundschüler in Riesa berichtet, einen Grusel-Clown gesehen zu haben. Ermittlungen der Polizei hatten später ergeben, dass es sich um den Hausmeister ihrer Schule gehandelt hat, der mit Warnweste und Ohrenschützern seiner Arbeit nachging.

Frei erfunden waren indes die Angaben eines Jungen in Großenhain. Er und zwei Kumpels wären am Dienstagabend nach dem Fußballtraining von einem Horror-Clown auf der Straße erschreckt worden. Der Junge hat aber nun zugegeben, dass er sich die Geschichte ausgedacht hatte.

„Wir gehen jedem Hinweis nach“, sagt Polizeisprecher Marko Laske. Er warnt davor, mit etwaigen erfundenen Geschichten Ängste und Panik bei Kindern und Eltern vorsätzlich zu schüren. „Das ist das Phänomen bei solchen Sichtungen. Je mehr Meldungen dazu in Zeitungen, Radio und Fernsehen veröffentlicht werden, umso mehr Personen melden sich bei der Polizei, die einen Clown gesehen haben wollen.“

Vor allem auf der Online-Plattform Facebook würden oft Meldungen über Horror-Clowns verbreitet. Falschmeldungen wie diese können der Polizei an anderer Stelle schaden, da ihr dann die Kräfte für eigentlich benötigte Hilfseinsätze fehlen.

Jedoch gibt es eben auch tatsächlich Attacken: Angesichts der Häufungen solcher Vorfälle schaltete sich nun Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) ein. Er verlangt im Gespräch mit der Freien Presse „ein entschlossenes, rasches Vorgehen“ gegen Horror-Clowns. Man müsse „solche Entwicklungen möglichst früh bekämpfen und den Tätern hart und mit null Toleranz entgegentreten“. Er forderte Betroffene auf, auf jeden Fall eine Strafanzeige zu stellen.

