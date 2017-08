Das geht unter die Haut „Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren“, steht auf Pascal Testroets Wade. Eine Erinnerung an Tage, an denen der Stürmer schon einmal eine Leidenszeit überstehen musste.

zurück Bild 1 von 3 weiter Die Tattoos, sagt Pascal Testroet, geben ihm Kraft. Eines erinnert an eine schwere Verletzung vor zehn Jahren. © Robert Michael Die Tattoos, sagt Pascal Testroet, geben ihm Kraft. Eines erinnert an eine schwere Verletzung vor zehn Jahren.

Der Griff ans Knie, die zusammengekniffenen Augen und der schmerzverzerrte Blick ...

... Pascal Testroet spürt nach dem Zusammenstoß mit dem gegnerischen Torwart sofort, dass er sich schwer verletzt hat.

Wie so oft hat der Trainer dann doch recht. Sagt Lucas Röser, Dynamo Dresdens erster Saisontorschütze, nach seinem Treffer zum 1:0-Sieg gegen Duisburg. Uwe Neuhaus hatte dem Neuzugang in der zweiten Hälfte signalisiert, dass es noch die eine Chance für ihn geben wird. So kommt es dann auch in der 88. Minute: Eckstoß Kreuzer, Kopfball Röser – Tor.

Nur bleibt das nicht die einzige eintreffende Prophezeiung. Auch mit seiner Diagnose-Vermutung bei Pascal Testroet liegt Neuhaus richtig. Im linken Knie des Stürmers sei nach dem Zusammenprall mit Duisburgs Torwart so ziemlich alles kaputt, was kaputt sein kann, meint der Trainer am Sonntag – was der Fachmann tags darauf bestätigt. Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Innenbandes und ein beschädigter Meniskus: Das ist das Ergebnis der Untersuchungen im Krankenhaus Friedrichstadt unter der Leitung von Chefarzt Felix Bonnaire.

Die gute Stimmung nach dem verdienten wie mühsamen Auftaktsieg ist damit endgültig dahin, wie Neuhaus verdeutlicht. „Auch mit einem Tag Abstand ist der Schock angesichts der schweren Verletzung bei uns allen noch immer zu spüren“, sagt der Trainer und berichtet von durchaus beklemmenden Momenten, als Testroet die Mannschaft mit dickem Verband am Montagmittag in der Kabine besucht hat.

Was soll man seinem schwer verletzten Mitspieler schon mit auf den Weg geben außer alles Gute und beste Wünsche für einen optimalen Heilungsverlauf? Jedes Wort ist in solchen Augenblicken eines zu viel, so ehrlich es auch gemeint ist. Zu groß sind schließlich auch die Erwartungen gewesen, die Testroet nach der für ihn persönlich wenig erfolgreichen Vorsaison an sich selbst gestellt hat.

Viel mehr Spiele hat er machen wollen und natürlich auch mehr Tore als die drei im ersten Zweitliga-Jahr. Der nächste Karriere-Schritt sollte es sein. Nun muss der bald 27-Jährige mit der schwersten Verletzung seiner bisherigen Laufbahn zurechtkommen. Wobei: Vor gut zehn Jahren ist Testroet, damals noch Jugendspieler beim FC Schalke, schon einmal am Knie operiert worden, sogar das Laufbahn-Ende drohte.

Womöglich wird er in diesen Tagen daran denken und auch an den Spruch an der Wand im Aufwachraum des Gelsenkirchener Krankenhauses. „Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren“, stand dort geschrieben – und bald darauf als Tattoo in Hindi-Schrift auf seiner rechten Wade.

Fußballerisch mag Testroet der spielerische Typ sein, charakterlich jedoch ein leidenschaftlicher, ehrgeiziger Kämpfer mit dem Hang zur Verbissenheit. Das wird ihm in den nächsten Monaten helfen, vermutet auch Neuhaus nach Testroets Kabinenbesuch. „Es war für jeden von uns zu spüren, wie beherzt er mit der Situation umgeht. Für die anstehende Reha wird er Kraft und Geduld benötigen. Wir werden ihm die Zeit geben, die er braucht, um wieder ganz der alte zu werden“, betont Neuhaus.

Doch auch der Trainer weiß, dass der Schock für Dynamo vor allem eine niederschmetternde Nachricht für Testroet bedeutet, Ausgang offen. Dass er für mehrere Monate ausfallen wird, ist klar. Als Faustregel für Kreuzbandrisse – aus medizinischer Sicht keine gravierende Verletzung, wegen der langen Reha-Zeit für Leistungssportler aber eine der schlimmsten – gilt ein halbes Jahr. Nur überwiegt die Zahl derer, bei denen es länger gedauert hat. Zudem besteht ein Unterschied zwischen „wieder fit“ und „wieder einsatzfähig“.

Dass Testroet also schon das erste Punktspiel nach der Winterpause Ende Januar gegen St. Pauli bestreiten kann, ist ebenso möglich wie die Perspektive, erst in der nächsten Saison für mehr als einen Kurzeinsatz infrage zu kommen. Selbst eine grobe Prognose können Ärzte erst vier Wochen nach der Operation wagen. Fakt ist: Ab Dienstag bereitet sich Testroet in einer Spezialklinik in Straubing auf den Eingriff vor. In Abhängigkeit von der Abschwellung des Kniegelenks wird Heinz-Jürgen Eichhorn, ein renommierter Spezialist und früherer Bundesliga-Handballer, in dieser Woche noch operieren.

Testroet bei Facebook: "Alles geben, um zurückzukehren"

Am Montagabend meldet sich Testroet dann noch bei Facebook. „Natürlich sitzt der Schock, der Frust, die Angst vor der OP und der bevorstehenden langen Rehazeit immer noch tief in mir, aber ich kann euch allen versprechen, dass ich alles geben werde, um wieder genau an diese Stelle zurückzukehren, um den Ball im Tor zu versenken“, schreibt er, will schnell wieder nach vorne blicken und kündigt an: „Ab jetzt bin ich als Fan die nächsten Monate im Stadion und werde mitfiebern und die Jungs unterstützen.“



Nach vorne blicken – das gilt natürlich auch für Dynamo. Nun müssen also gleich zwei neue Stürmer her, einer idealerweise schon bis nächsten Montag zum Auswärtsspiel beim FC St. Pauli. Denn außer Röser gibt es keinen weiteren Angreifer mehr im Aufgebot. Hoch gehandelt wird seit Sonntagabend der vereinslose Bosnier Haris Duljevic, der seine Position aber mehr im offensiven Mittelfeld sieht.



Testroets Verletzung macht die Suche allerdings nicht einfacher. Dass Dynamos Handlungsdruck steigt, wissen auch die anderen, und das treibt die Ablöse in die Höhe. „Dass es sich schwierig gestaltet, sieht man allein an dem Zeitraum, der mittlerweile vergangen ist.“ Hat Neuhaus bereits am Freitag gesagt – und auch damit recht, nun mehr denn je.



Schon für den SZ-Dynamo-Newsletter SCHWARZ-GELB eingetragen? Hier geht’s zur Anmeldung!

Wie haben Ihnen die Dynamo-Spieler gegen den MSV Duisburg gefallen?

zur Startseite