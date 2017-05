Das geht ja wieder gut los Die deutschen Eishockey-Männer starten wie 2010 mit einem Sieg gegen die USA in die Heim-WM.

NHL-Stürmer Tobias Rieder von den Arizona Coyotes bejubelt erst sein Tor und dann den perfekten Auftakt. Foto: dpa/Marius Becker © dpa

Mit einer Weltklasseleistung hat NHL-Torhüter Thomas Greiss der deutschen Eishockey-Auswahl einen Traumstart in die Heim-Weltmeisterschaft beschert. Der Goalie der New York Islanders sicherte dem Team von Bundestrainer Marco Sturm mit vielen Paraden den 2:1-Erfolg im ersten Vorrundenspiel in Köln gegen den zweifachen Weltmeister USA.

Dank der Tore von NHL-Stürmer Tobias Rieder von den Arizona Coyotes (11.) und des Kölners Patrick Hager (54.) vor 18 688 begeisterten Zuschauern in der ausverkauften Arena übernahmen die Gastgeber in der Gruppe A nicht nur die Tabellenführung, sondern weckten auch Erinnerungen an das Eishockey-Märchen von 2010. Bei der letzten WM im eigenem Land startete die Nationalmannschaft mit einem 2:1 nach Verlängerung gegen die Amerikaner und erreichte am Ende das Halbfinale. Das zwischenzeitliche 1:1 für das mit 19 NHL-Profis angetretene US-Team erzielte Connor Murphy (51.).

„Thomas Greiss ist der Mann des Spiels“, sagte Verteidiger Moritz Müller. Die deutsche Auswahl musste auf ihren am Oberkörper verletzten Spielführer Christian Ehrhoff verzichten. „Wenn der Kapitän und Leader ausfällt, schmerzt das natürlich, aber wir haben genügend Tiefe in der Mannschaft“, lobte Sturm sein Team. (sid)

