Das Geheimnis ist gelüftet Mit den Schlitten von zwei Bob-Bauern fahren die Deutschen zu Olympia 2018 – entgegen der Ansage des Ministers.

Der Bobsport wird als die Formel 1 des Winters bezeichnet, was nicht nur an der Rasanz der Rennen liegt. Auch die Materialfrage wird immer entscheidender. Da guckt man schon mal ganz genau hin, was die Konkurrenz so hat. Weiß natürlich auch Francesco Friedrich – und sorgt vor. © Robert Michael

Die Entscheidung ist gefallen, und das still und leise vor einigen Wochen bereits. Deutschlands Bobfahrer werden – anders als vom Bundesinnenminister und Sportverantwortlichen Thomas de Maizière gefordert – bei den Winterspielen 2018 auf zwei Gerätebauer setzen. Sowohl das mit staatlichen Geldern unterstützte Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES) in Berlin als auch das österreichische Ein-Mann-Unternehmen Wallner haben den Zuschlag vom Bob- und Schlittenverband erhalten. Beide bauen demnach die deutsche Olympiaflotte für die Spiele in Pyeongchang.

Nur bestätigen mag das öffentlich noch niemand, auch Bundestrainer René Spies nicht – weil die Finanzierung des Vorhabens nicht verbindlich geklärt ist. In dieser Woche hat der Verband abschließende Gespräche mit den Vertretern des Innenministeriums und vom Deutschen Olympischen Sportbund geführt und sportfachlich begründet, wieso man auch künftig beide Systeme will. „Es ist noch keine definitive Entscheidung gefallen. Die Gespräche waren sehr positiv, und ich gehe davon aus, dass es klappt. Aber ich kann keinen Vollzug melden. Da müssen wir uns noch drei, vier Wochen gedulden“, sagt Spies auf SZ-Nachfrage. Intern ist man einen Schritt weiter und hat sich längst festgelegt – unabhängig von der Zu- oder Absage des Ministeriums.

Wallner liefert weiter – und auch FES

Der viermalige Zweier-Weltmeister Francesco Friedrich aus Pirna und Johannes Lochner, mit dem Friedrich im Februar zeitgleich den WM-Titel im Viererbob gewonnen hat, werden bei Olympia wie schon in der abgelaufenen Saison mit Wallner-Schlitten fahren. Der Altenberger Nico Walther und auch die Frauen setzen indes weiter auf FES-Geräte. „Ich halte es für eine gute Lösung, dass jeder das Material wählen kann, mit dem er am besten klarkommt“, sagt Friedrich, kritisiert aber, dass „immer noch nicht alles geklärt“ ist.

Dass die Deutschen im vorolympischen Winter auf zwei verschiedene Systeme gesetzt haben, war ein Novum – und die Konsequenz der katastrophalen Bilanz von Olympia 2014. Erstmals seit 1994 blieb der erfolgsverwöhnte Verband in Sotschi ohne Medaille, Platz acht im Zweier sowie ein sechster Rang im Vierer als beste Resultate bedeuteten das schlechteste Abschneiden seit Olympia 1956. Der Grund war offensichtlich: nicht konkurrenzfähige Bobs.

Gehandelt wurde dennoch erst mit Verspätung, aber grundlegend. Vor einem Jahr kaufte der Verband trotz der bestehenden, wenig zufriedenstellenden Zusammenarbeit mit der FES offiziell vier Zweier bei Hannes Wallner. Der Ex-Pilot gilt als gewiefter Tüftler, genießt einen exzellenten Ruf in der Branche und liefert weltweit. Er arbeitet nach wie vor ohne Computer. Wichtiger, sagt der gelernte Maschinenbauer, seien Hausverstand und Instinkt.

Das haben auch die deutschen Piloten erkannt und sind zusätzlich zur Verbandsoffensive aktiv geworden. Friedrich hat mit eigenem Geld zudem einen Wallner-Vierer geleast. Lochner kaufte ein solches Gerät sogar privat. Und beide dominierten die Saison, in der auch die FES-Schlitten ausgiebig getestet und weiterentwickelt wurden – meistens von Walther. Zur vollständigen Wahrheit gehört außerdem, dass Friedrich im FES-Zweier zum EM-Titel fuhr.

Für Olympia 2018 (und darüber hinaus) muss nun aber eine generelle Lösung gefunden werden – idealerweise mit der Zustimmung des Innenministeriums, dem wichtigsten Geldgeber des Verbandes. Ein Zweierbob kostet immerhin 75 000 Euro, der Vierer rund 100 000 Euro. Da kommt für den Verband mit jeweils drei Männer- und Frauenteams fast ein Millionenbetrag zusammen – den der Minister natürlich lieber in die FES investiert sieht.

Vor allem aber hat er die vom Verband beschlossene Doppelstrategie noch bei der Weltmeisterschaft im Februar kategorisch ausgeschlossen. „Ich finde, die Sportler brauchen den besten Bob. Das muss dann der Verband entscheiden, und das fördern wir auch – aber nicht doppelt“, sagte de Maizière am Königssee und wurde prinzipiell: „Auf jeden Fall können wir nicht zwei verschiedene Bobs finanzieren.“ Sieht danach aus, dass er seine Meinung geändert hat – im Sinne der Piloten sowie mit Blick auf den Medaillenspiegel in Pyeongchang.

