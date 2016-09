Das Geheimnis der Villa Charlotte Drei Anwälte wollen das Weigangsche Haus an der Wallstraße 1 originalgetreu sanieren. Dazu brauchen sie die Hilfe der Bautzener.

Die Rechtsanwälte Anja Hennersdorf, Roman Sommer und Norman Retzlaff (v.l.) stehen unter der pompösen Stuckdecke. Die Villa der rls-Rechtsanwälte gehört zu den Weigangschen Häusern. Sie birgt manches Geheimnis. © Uwe Soeder

Der Blick nach oben überwältigt: Engel mit blumenbekränzten Häuptern schauen flügelschlagend herab, detailreiche Blüten rahmen Tiermotive ein, wuchtig-pompöse Stuckarbeiten umranden die Szenerie. Die prunkvoll ausgeschmückte Decke in der Villa Charlotte an der Wallstraße 1 kann mit barocken Opernhäusern konkurrieren. Unter dem neobarocken Kunstwerk arbeiten jetzt die Sekretärinnen der Kanzlei der rls-Rechtsanwälte. Weil es in den alten Büros zu eng wurde, kauften die Gesellschafter der Kanzlei 2015 die Villa. „Im Dezember wurde mit der Sanierung begonnen, es war ein schneller Einzug geplant“, berichtet Anwalt Roman Sommer. Doch dann wurden immer mehr verborgene Kostbarkeiten freigelegt, darunter atemberaubende Deckenmalereien. Man ließ den Handwerkern deshalb mehr Zeit und zog erst im März ein.

Das Haus sei Anfang der 90er-Jahre schlecht saniert worden, findet Anwaltskollegin Anja Hennersdorf. „Alle Wand- und Deckenbilder wurden mit weißer Raufasertapete überklebt.“ Jeder Raum hütete darunter ein Geheimnis. Nach und nach sollen diese nun geborgen werden, haben die neuen Eigentümer entschieden. „Wir wollen das Haus so wiederherstellen, wie es mal war“, betont Rechtsanwalt Norman Retzlaff, der Dritte im Bunde.

Reichtum und Dekorationswut

Dass die Villa an der Wallstraße so außergewöhnlich ist, ist dem Reichtum des Bautzener Industriellen Otto Weigang und der Dekorationswut seiner Tochter Lisbeth zu verdanken. Um 1870 muss der Druckereibesitzer das Haus für seine Tochter und deren Ehemann, dem Prokuristen der Firma, Max Hugo Schrott erworben haben, schätzt der Immobilienmakler Frank Reppe.

Für die damalige Zeit sei es ein äußerst innovatives Eigenheim gewesen, mit einem Art-déco-Kachelofen, der zwei Etagen beheizte, und gusseisernen Lüftungsklappen in den Räumen. Dazu kam eine verschwenderische Innenarchitektur mit Bildern, Ornamenten, Wandvertäfelungen, Schmuckbändern und sogar handgemalten Fliesen. „Innerhalb kürzester Zeit wurde das Haus dreimal komplett umgestaltet“, sagt Reppe. In manchen Teilen noch häufiger. Im Treppenhaus haben Restauratoren vier Farbfassungen freigelegt. Da fällt die Wahl schwer, für welche Variante man sich entscheiden soll.

Beeindruckende Arbeit

Anja Hennersdorf hat die Arbeit der Restauratoren in den vergangenen Monaten beeindruckt: „Mit einer Engelsgeduld haben sie mit Zahnbürste und Skalpell an den Wänden hantiert. Bei der Deckenbemalung haben sie stundenlang überkopf gearbeitet.“ In einem Raum im Obergeschoss verbarg eine eingezogene Decke aus Gipskarton eine florale Deckengestaltung mit Hunderten grüner Blätter. Sie war nicht mehr vollständig erhalten und mussten von einem Restaurator aufgearbeitet und ergänzt werden. Immer wenn das Anwaltsbüro Feierabend hatte, kam der Restaurator und arbeitete nachts akribisch an der Deckenmalerei. „Er hat jedes einzelne Blatt nachgezeichnet und es ausgefüllt. Es war Wahnsinn“, berichtet Roman Sommer.

Auch die Fassade wollen die Anwälte gern originalgetreu sanieren. Bisher wissen sie aber nicht, welche Farbgebung sie früher mal hatte. Historische Bilder von der Villa könnten vielleicht Aufschluss geben. Sie aufzutreiben, sei allerdings verdammt schwierig, stellt Norman Retzlaff fest.

Die Villa Charlotte, bekannt als Schrottsche Villa, hat ihren Namen von der Enkelin von Otto Weigang, die im Obergeschoss des Hauses bis zu ihrem Tode im Jahr 1972 wohnte. Charlotte Weigang war laut Reppe die letzte aus der Unternehmerfamilie, die in Bautzen gelebt hatte. Parallel wurde die Villa nach dem Krieg als sorbischer Kindergarten und später als Hort genutzt. Nach der Wende befanden sich in dem Haus Gewerberäume und Mietwohnungen. Jetzt arbeiten die rls-Rechtsanwälte auf zwei Etagen. Das Dachgeschoss ist noch bewohnt.

Wer mit alten Fotos oder zeitgeschichtlichen Dokumenten der Villa Charlotte helfen kann, kann gern mit der Kanzlei Kontakt aufnehmen unter rls-bz@rls-kanzlei.de

