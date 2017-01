Das geheime Herz des Krankenhauses Die Technikzentrale versteckt sich im Untergeschoss des Hochhauses. Bald sieht dort nichts mehr aus wie bisher.

Kein gewöhnlicher Heizungskeller: In der Technikzentrale im Untergeschoss des Riesaer Krankenhauses laufen zahllose Röhren zusammen. Nach dem geplanten Umbau münden dort sieben Kilometer lange Heizungsrohre, 15 Kilometer lange Trinkwasserrohre, neun Kilometer lange Rohre für die Kälteversorgung. Und das ist noch längst nicht alles.

Macht Druck: Die Druckluft für die einzelnen Stationen wird zentral im Untergeschoss erzeugt.

Großes Haus: Der Umbau der Technikzentrale muss bei vollem Betrieb des Elblandklinikums erfolgen.

Endlose Röhren ziehen sich an Decke und Wänden entlang. Bündel von Elektrokabeln, kupferschimmernde Wasserleitungen, in Bleche verpackte Heizungsrohre. Reihen von Neonlampen spenden Licht. Die Sonne scheint nie in die fensterlosen Räume, die kaum jemand zu sehen bekommt. Dabei hängt das Wohl von Hunderten Patienten, Pflegekräften und Ärzten an diesem Keller: Dort steckt das Herz der Technik des Riesaer Elblandklinikums, das vor einer großen Operation steht.

Denn bei laufendem Krankenhausbetrieb muss die Technikzentrale fit gemacht werden für die Sanierung des Hochhauses und den Anschluss des Neubaus auf der Rückseite – wo unter anderem die neue Notaufnahme, die Dialyse und der Linksherzkatheter einziehen. Künftig sollen sämtliche Räume des Klinikums aus dem Unterschoss des Hochhauses beheizt, gekühlt, belüftet werden. Auch Wasser und Strom sowie das Netz der sogenannten Technischen Gase laufen dort zusammen. Wo auch immer Patienten im Haus mit Sauerstoff versorgt werden, wo Druckluft benötigt wird oder auch ein Vakuum – im Keller sorgen Apparaturen dafür, dass alles zuverlässig verfügbar ist.

Und genau deshalb ist der bevorstehende Umbau der Technikzentrale so sensibel. Denn er muss – wie sollte es anders sein – bei laufendem Krankenhausbetrieb vonstatten gehen. Während oben weiter Ärzte operieren, Schwestern pflegen, Patienten genesen, läuft unten ein generalstabsmäßig geplanter Handwerker-Einsatz an. In die bereits beräumte frühere Holzwerkstatt unterhalb der Notaufnahme zieht eine neue Heizzentrale ein. Sie versorgt künftig sieben Kilometer lange Rohrleitungen – von Daumendicke bis zum Durchmesser eines ordentlichen Oberschenkels. Künftig liefert dort auch ein Blockheizkraftwerk Wärme und Strom, um das Krankenhaus unabhängiger von der Fernwärmeversorgung zu machen.

Auch für einen Stromausfall ist gesorgt: Die zwei Notstrom-Diesel, die jetzt noch im Freien stehen, ziehen ebenfalls mit in den Keller. Dort wird jeder einzelne Schritt nicht nur unter den Handwerkern abgestimmt, sondern auch mit den verschiedenen Bereichen des Krankenhauses. Schließlich sollen die Patienten und Mitarbeiter so wenig wie möglich von den Bauarbeiten unter ihnen bemerken. Geräusche und Vibrationen bekommen sie allerdings trotzdem ab und an mit – das lässt sich nicht völlig vermeiden. Immerhin: Die Nachtruhe ist gesichert, die Baufirmen dürfen in der Regel erst früh um sechs Uhr anfangen und abends nicht länger als 18 Uhr lärmen.

Dabei haben die Arbeiter viel zu tun: Der dreieinhalb Meter hohe Kellerbereich, in dem man sich zwischen den Röhren, Kabeln, Schaltschränken fast verlaufen kann, wird in den nächsten Monaten von Grund auf umgestaltet. Wo jetzt noch die Warmwasserleitungen zusammenlaufen, wird künftig ein Lager entstehen.

Ganze Wände werden eingerissen und an anderer Stelle wieder aufgebaut. Das betrifft auch die Technik für die Aufzüge und für die sogenannte Gebäudeautomation: In einem Haus wie dem Riesaer Elblandklinikum laufen alle Lüftungs- und Heizungsanlagen an einem Leitrechner zusammen, von dessen Tastatur aus sich die Ventile schalten lassen. All die Leitungen und Kabel müssen beim bevorstehenden Umbau zur richtigen Zeit getrennt und termingerecht wieder verbunden werden. Dass die Heizung deshalb erst im Sommer dran sein kann, ist dabei noch die geringste Herausforderung für die Planer.

Die nächste wartet übrigens schon: Die Annahme für die per Rettungswagen eingelieferten Patienten muss bald umziehen, um den Bauarbeitern Platz zu machen. Aber das ist schon das nächste Kapitel.

