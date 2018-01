Das Geflügel ist eingezogen Die Geflügelzüchter aus Leisnig und Umgebung bereiten ihre Ausstellung vor. Diesmal bekommen sie Konkurrenz.

Tassilo Hütter wird in Leisnig einen Brahms-Hahn präsentieren. © Thomas

Leisnig. An dem Termin gibt es nichts zu rütteln. Am ersten Wochenende im Jahr zeigen die Leisniger Rassegeflügelzüchter ihre Arbeitsergebnisse. Das tun sie, auch wenn die Roßweiner jetzt zum selben Zeitpunkt eine Schau veranstalten.

Für die in Leisnig haben sich 60 Aussteller angemeldet. Sie präsentieren mehr als 500 Tiere – und damit die gesamte Palette rassigen Geflügels. Dazu gehören Enten und Gänse, Hühner, Perlhühner, Zwerghühner und Tauben in verschiedenen Rassen und Farbschlägen. Darüber hinaus gestaltet die Gruppe Mitteldeutschland erneut eine Sonderschau der Steigerkröpfer, also von Kropftauben.

Am Donnerstag haben die Züchter ihre Tiere eingeliefert. Am Freitag werden sie von den Preisrichtern bewertet. Die Ergebnisse können Besucher am Sonnabend von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr in Augenschein nehmen. Alle Tiere können in Ruhe begutachtet werden. Wer dabei Hunger bekommt, für den bieten die Gastgeber wie gewohnt einen Imbiss an. Veranstaltungsort bleibt die Saxonia-Turnhalle an der Chemnitzer Straße.

