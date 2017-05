Das Gefängnis ist rappelvoll In der JVA Zeithain gibt es aktuell mehr Gefangene als Haftplätze – deshalb werden manche Zellen doppelt belegt.

Nicht nur in Zeithain ist die Belegungsquote so hoch, sondern von den übrigen neun Gefängnissen in Sachsen waren Ende März fünf überbelegt. © Archiv/Schröter

Bereits seit Jahresbeginn ist die JVA Zeithain voll ausgelastet. Darüber informiert das sächsische Justizministerium im Rahmen von Anfragen durch die Landtagsfraktionen von Die Linke und AfD. Eine Justizvollzugsanstalt gilt bereits bei 90-prozentiger Auslastung als voll belegt, um gesetzliche Trennungs- und Differenzierungsvorgaben zwischen den Gefangenen umsetzen zu können, erklärt Justizminister Sebastian Gemkow (CDU). Und in Zeithain liege man bereits seit Januar dieses Jahres dauerhaft drüber.

Besonders prekär ist die Lage im geschlossenen Vollzug: Dort stehen 361 Plätze für sogenannte Kurzstrafer, also Männer mit Haftstrafen von bis zu fünf Jahren zur Verfügung. Zum Stichtag 31. März zählte die JVA Zeithain allerdings 366 Häftlinge im geschlossenen Vollzug. Die Situation werde laut Ministerium vor allem durch Doppelbelegung von Einzelhafträumen gelöst. Das sei jedoch nur mit Zustimmung der Gefangenen und vorübergehend möglich.

Im offenen Vollzug ist die Lage dagegen etwas entspannter. Von den 34 Plätzen waren Ende März 27 tatsächlich belegt.

Solch hohe Belegungsquoten gibt es derzeit übrigens in ganz Sachsen. Von einer entspannten Lage kann eigentlich nur beim Jugendvollzug in Regis-Breitingen die Rede sein. Von den übrigen neun Gefängnissen in Sachsen waren Ende März fünf überbelegt. Eine Maßnahme dagegen soll sein, ausländische Häftlinge konsequent abzuschieben, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten. Die Quote nichtdeutscher Gefangener in Zeithain ist mit knapp 15 Prozent allerdings im sachsenweiten Vergleich relativ niedrig. (SZ/ste)

zur Startseite