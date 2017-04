Das gab es in Bad Schandau noch nie Pünktlich 18 Uhr ging die Großveranstaltung des Radiosenders MDR Jump los. Tausende Gäste erleben eine Party der besonderen Art in Bad Schandau.

Die Party ist in vollem Gange. © Daniel Förster

17.56 Uhr. In wenigen Minuten ist es soweit. Dann startet die Großveranstaltung des Radiosenders MDR Jump unterhalb der Toskana Therme im Kurort Bad Schandau. Die Radioleute kommen mit einer riesigen Bühne und bringen unter anderem den Sänger Wincent Weiss und das Duo Stereoact mit, die derzeit die Musikcharts stürmen. Außerdem werden die Moderatoren der Jump-Morningshow, Sarah und Lars, sowie die Partyband Malibu Stixx dabei sein. Ganz neu im Programm kam Jonas Monar hinzu. Der junge Sänger trat schon im Vorprogramm von Silbermond auf. Los geht die Party um 18 Uhr. Das große Finale mit allen Stars ist für 21 Uhr vorgesehen. Danach gibt es noch Musik zum Ausklang und ein Feuerwerk ist angekündigt.

Beim Radiosender rechnet man damit, dass die Künstler bis zu 5 000 Besucher anlocken werden. Das wäre weit mehr als Bad Schandau mit all seinen Ortsteilen zusammen an Einwohnern zählt, nämlich rund 3 900. So eine Großveranstaltung gab es noch nie in der Stadt.

Die ersten Gäste waren bereits gegen 15.30 Uhr vor Ort. Das Wetter hält – es kann also losgehen. Mehr Bilder finden Sie später am Abend.

++UPDATE++

19.07 Uhr

Die Party ist in vollem Gange. Das Osterfeuer wurde von Sarah und Lars von der MDR Jump-Morningshow gemeinsam mit dem Bad Schandauer Bürgermeister Thomas Kunack entfacht. Das Wetter hält und noch immer strömen zahlreiche Gäste nach Bad Schandau, um bei der Sause dabei zu sein.

19.22 Uhr

Jetzt regnet es. Aber auch da ist man gut vorbereitet – es werden Regencaps verteilt. Die Leute lassen sich durch das Nass nicht stören und es herrscht weiter ausgelassene Stimmung.

19.42 Uhr

Der Sänger Jonas Monar tritt vor ein begeistertes Publikum. Der junge Mann aus Hessen spielte bereits als Teenager mit seiner Band vor großem Publikum, unter anderem im Vorprogramm von Silbermond oder Sunrise Avenue.

20.02 Uhr

Endlich der Auftritt von Wincent Weiss. Der 1993 geborene Sänger wurde 2013 durch seine Teilnahme bei der zehnten Staffel von Deutschland sucht den Superstar bekannt. Seitdem hat er sich einen Namen gemacht und landet regelmäßig mit seinen Songs in den deutschen Singlecharts.

20.21 Uhr

Wincent Weiss geht von der Bühne – vorerst. Die Fans können sich beruhigen, er wird später noch einmal auf die Bühne treten und seine Lieder zum Besten geben. Jetzt bringt die Band Stereoact das Publikum zum Toben. Das Musik-Duo Stereoact ist ein deutsches Produzenten-Team aus dem Erzgebirge und besteht aus den Mitgliedern Rico Einenkel und Sebastian Seidel. Songs wie „Die immer lacht“ machten sie bekannt.

20.42 Uhr

Inzwischen ist es dunkel und die hell erleuchtete Bühne ist weit über die Elbe hinaus zu sehen. Gegen 21.15 Uhr ist das große Feuerwerk geplant, direkt von der Elbwiese, unweit der Bühne. Immer wieder gibt es Regenschauer. Dennoch herrscht ausgelassene Stimmung.

21.21 Uhr

Das große Finale mit allen Stars auf der Bühne vereint. Das Feuerwerk ist grandios. Laut SZ-Informationen vor Ort sind etwa 8 000 Besucher zur großen Party gekommen. Es wurden also alle Erwartungen übertroffen. Ein toller Abend neigt sich dem Ende und klingt nun noch bei Musik von Malibu Stixx aus.

Der letzte Shuttlebus fährt 23.40 Uhr vom Elbkai Richtung Bahnhof. Das ist nicht die einzige Unterstützung, die die Oberelbische Verkehrsgesellschaft (OVPS) leistet. Auch die Bahnhofsfähre ist bis Mitternacht unterwegs, ebenso die Fähre Krippen-Postelwitz. Zusätzlich fährt um 23 Uhr und 0.30 Uhr die Buslinie 260 vom Elbkai über Rathmannsdorf Höhe nach Sebnitz. Von dort fährt der Bus weiter als Linie 268/269 bis Hinterhermsdorf. Also – gute Heimfahrt wünscht die SZ!

