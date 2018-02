Das Fünkchen Hoffnung lodert noch Die Lausitzer Füchse gewinnen zwei Tage nach der bitteren Niederlage in Heilbronn mit 4:0 gegen Ravensburg. Aber jetzt kommt’s auswärts dicke.

Füchse-Stürmer Christian Neuert durfte diesmal in der ersten Füchse-Reihe ran. Hier scheitert er nach einem Solo im ersten Drittel am Gästetorwart Jonas Langmann. © Gunnar Schulze

Die Lausitzer Füchse haben mit einem 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)-Sieg über Ravensburg den Hoffnungen, doch noch die Pre-Play-offs zu erreichen, neues Leben eingehaucht. Allerdings hat der Hauptkonkurrent um den dazu notwendigen zehnten Tabellenplatz auswärts überraschend gepunktet. Die Heilbronner Falken haben bei Spitzenreiter Bietigheim einen Punkt entführt und erst nach Verlängerung verloren. Der Abstand beträgt damit jetzt – bei noch sieben offenen Spielen – sechs Punkte.

Dass es am Ende ein vom Ergebnis her so klarer Sieg werden würde, konnte sich in Weißwasser vor dem Spiel sicher kaum jemand vorstellen. Schließlich ging es auch für Ravensburg um viel. Die Towerstars sind Tabellensechster, wollen die Pre-Playoffs (ab Platz sieben) vermeiden und brauchen jeden Punkt für eine gute Ausgangsposition für die Play-ffs. Aber dann begannen die Gäste, als wären sie im Schlafabteil angereist, fast lethargisch. Jedenfalls waren die Füchse von Anfang an viel bissiger, erspielten sich viele Chancen (im ersten Drittel 8:4) und beendeten den ersten Spielabschnitt mit einer verdienten 1:0-Führung. Hessler traf schon nach zwei Minuten den Pfosten des Gästetores, Hayes mit einem Bauerntrick-Versuch und Boiarchinov waren einem Treffer nahe. Und Neuert, der diesmal an der Seite von Hayes und Ranta in der ersten Reihe stürmen durfte, hatte die größte Chance, als er den Puck an der eigenen Blauen Linie eroberte und allein auf den Gästetorwart Langmann zulief. Aber er scheiterte nach einer Finte (9.). Die erlösende Führung gelang dann Kapitän Mücke, der den Angriff selbst einleitete, Jahnke anspielte, ins gegnerische Drittel stürmte, den Puck zurückbekam und Langmann die Scheibe beim Versuch eines Querpasses so an die Schoner spielte, dass sie den Weg ins Tor fand (13.). Auch danach hatten die Füchse (Hayes, Ranta) noch gute Chancen. Aufpassen musste die Gastgeber aber, nicht zu offensiv zu agieren und in Konter zu laufen. Ein langer Pass genügte, und Supis war davon, scheiterte aber an Torwart Franzreb (7.). Und bei einer 2:1-Situation spielte Roloff einen Pass zu viel, so dass die Füchse noch retten konnten.

Das Mitteldrittel begann mit dem 2:0. Kania hatte am Tor vorbeigeschossen, Boiarchinov den von der Bande zurückspringenden Puck direkt im Tor versenkt (23.). Danach lief nicht allzu viel auf beiden Seiten. Viele Fehl- und „Hoppel“-pässe verhinderten einen Spielfluss. Aber: Die Füchse verteidigten geschickt und ließen nicht viel zu. Torwart Maximilian Franzreb zeigte dazu, wenn notwendig, immer wieder starke Reaktionen.

Im Schlussdrittel versuchten die Ravensburger mehr, erhöhten den Druck. Klare Chancen konnten sie aber nur selten herausspielen. Die beste hatte Ex-Fuchs Kruminsch (aktueller Ravensburger Goldhelm, der einen Abpraller Franzreb von hinten an die Schoner spielte. Aber der Füchse-Torwart hatte in dieser Szene Glück, die Scheibe sprang nicht ins Tor, und Verteidiger Owens konnte retten.

Im Schlussdrittel öffneten die Ravensburger etwas mehr, die Füchse kamen zu Kontern. Drei Minuten vor Schluss nahm Gästetrainer Ehrenberger seine Auszeit, stimmte sein Team darauf ein, jetzt bei Gelegenheit den Torwart vom Eis zu nehmen. Dazu kam es aber nicht. Die Füchse kamen zu einem weiteren 2:1-Konter. Ranta spielte auf Hayes, der den Puck unter Bedrängnis mit einem wenig Glück Langmann durch die Beine spitzelte – das 3:0 gut zwei Minuten vor Schluss war die Entscheidung. Eine drauf setzten die Füchse noch: In Überzahl schoss Hayes nach einer guten Kombination aufs Tor, Schmidt staubte neun Sekunden vor Schluss zum 4:0 ab.

Schon am Dienstag geht es weiter. Die Füchse müssen zum Spitzenreiter Bietigheim, Heilbronn nach Kassel.

Statistik

Lausitzer Füchse – Ravensburg Towerstars 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

1:0 André Mücke 13:06 (Assist: Jahnke, Bär)

2:0 Feodor Boiarchinov 22:04 (Kania, Adam)

3:0 Jeff Hayes 57:44 (Ranta, Neuert)

4:0 Marius Schmidt 59:51 (Überzahl, Hayes, Ranta)

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Owens, Bär – Mücke, Santala – Kania, Geiseler – Hoffmann, Kohl

Sturm: Ranta, Hayes, Neuert – Hessler, Schmidt, Kuchejda – Boiarchinov,Götz, Adam – Tegkaev, Warttig

Ravensburg

Tor: Langmann

Verteidigung: Kolb, Slavetinsky – Sturm, Keller – Supis, Kokes

Sturm: Roloff, Proft, Buzzeo – Mayer, Schmidpeter, Zucker – Kruminsch, Pozivil, Pfaffengut – Schwamberger

Schiedsrichter: Fynn-Marek Falten, Patrick Gogulla

Strafen: Weißwasser 4, Ravensburg 6

Zuschauer:2 539

