Gut zu wissen Das Frühwarnsystem für sauberes Trinkwasser Das Labor an der Talsperre Malter untersucht laufend alle Talsperren. Das Osterzgebirge hat dabei ganz eigene Probleme.

zurück Bild 1 von 4 weiter Die Diplom-Biologin Barbara Jäschke untersucht im Labor Paulsdorf der Landestalsperrenverwaltung mit ihrem Mikroskop eine Wasserprobe aus der Talsperre Lichtenberg auf Algen. Ihre Arbeit hilft, die Qualität des Trinkwassers in der Weißeritzregion und in Dresden abzusichern. © Karl-Ludwig Oberthür Die Diplom-Biologin Barbara Jäschke untersucht im Labor Paulsdorf der Landestalsperrenverwaltung mit ihrem Mikroskop eine Wasserprobe aus der Talsperre Lichtenberg auf Algen. Ihre Arbeit hilft, die Qualität des Trinkwassers in der Weißeritzregion und in Dresden abzusichern.

Das Wasserlabor der Landestalsperrenverwaltung liegt idyllisch an der Talsperre Malter.

Hier stehen Wasserproben vom Speicher Altenberg und seinen Zuflüssen. Die „Sieben“ ist der Neugraben.

Ingrid Göbel, Laborantin im Labor in Paulsdorf, bei einer Untersuchung.

Barbara Jäschke sieht konzentriert durch das Mikroskop. Die Diplom-Biologin untersucht einen Tropfen Wasser aus der Talsperre Lichtenberg auf Algen. Die Kontrolle des Wassers aus den Trinkwasserspeichern ist ihre tägliche Arbeit im Labor der Landestalsperrenverwaltung an der Talsperre Malter. Damit sichert sie, dass alle Dippser, Freitaler, Freiberger oder Dresdner sauberes Wasser aus ihren Leitungen bekommen. Das Labor ist Teil des Frühwarnsystems, das alle Trinkwassertalsperren zwischen Gottleuba und Lichtenberg laufend überwacht. Das Trinkwasser ist von Anfang an unter wachsamer Kontrolle. Dafür kennen die Mitarbeiter jede Quelle, jeden Zufluss. In regelmäßigen Abständen fahren die Labormitarbeiter persönlich raus und nehmen Wasserproben. Ingrid Göbel hat so ein Tablett vom Speicher Altenberg vor sich. Jedes Glas hat eine Nummer. Die stehen für die verschiedenen Zuläufe zu dem Trinkwasserspeicher. Auf den Talsperren markieren Bojen die Stellen, wo das Wasser entnommen wird.

Die Laboruntersuchungen konzentrieren sich auf das Trinkwasser, vor allem die Talsperre Klingenberg, aus der die Wasserwerke Klingenberg und Dresden-Coschütz ihr Rohwasser bekommen. Aus der Sperre in Klingenberg und aus sämtlichen Zuflüssen nehmen die Labor-Mitarbeiter alle 14 Tage Wasserproben und analysieren sie, berichtet Ingo Werner. Der Biologe leitet die Einrichtung mit fünf festen Mitarbeitern. Regelmäßig ergänzen auch junge Menschen, die ein freiwilliges ökologisches Jahr absolvieren, das Team.

Sie werden auch noch weitere Kollegen bekommen, weil ein anderes Labor der Talsperrenverwaltung aus Radeburg nach Paulsdorf verlagert wird. Daher gibt es für Paulsdorf Ausbaupläne, hier wird in den kommenden Monaten ein eingeschossiger Anbau errichtet, in dem weitere Laborräume entstehen. Ein Grund für diese Verlagerung ist auch, dass sich die Laborarbeit weitgehend auf die Untersuchung der Trinkwassertalsperren konzentriert. Dafür ist der Standort in Dippoldiswalde mit seiner zentralen Lage günstig. Das Labor besteht seit 1988. Damals wurde es in der Rabenauer Mühle eingerichtet. 1992 ist es dann an die Talsperre Malter umgezogen. Dort stand ein Gebäude, das ursprünglich als Ferienheim für die Wasserwirtschaftsdirektion Dresden geplant war und nach der Wende nicht mehr dafür benötigt wurde.

Die Laborwerte helfen den Staumeistern und Wasserwerkern dabei, beispielsweise auf Gewitterregen richtig zu reagieren, wenn das Wasser viel Erde mit sich schwemmt. „Dann leiten wir beispielsweise an der Talsperre Klingenberg das Wasser von der Vorsperre im Stollen an der Hauptsperre vorbei, damit die nicht verunreinigt wird“, erklärt Eshan Amani, der für die Stauanlagen verantwortlich ist. Bei anderen Talsperren, die keine so komfortable Umleitung besitzen, wird dann beispielsweise kein Wasser mehr aus der Vorsperre eingeleitet, bis sich dort das eingespülte Erdreich etwas abgesetzt hat. Auch für die Entscheidung, dieses Frühjahr in Klingenberg Sauerstoffmatten einzubauen, waren die Laborwerte eine wichtige Grundlage.

Zudem können die Labormitarbeiter Belastungen frühzeitig erkennen, bevor diese die Wasserwerke erreichen, und die Mitarbeiter dort vorwarnen. Allerdings ist das Wasser im Osterzgebirge sehr sauber. Nitrat, das in anderen Regionen Deutschlands das Grundwasser belastet, kommt in der Talsperre Klingenberg mit 14 Milligramm je Liter vor. Der Grenzwert von 50 Milligramm liegt weit darüber. Auch in Altenberg ist der Nitratwert stark gesunken: auf zwei Milligramm je Liter. „Das kommt daher, dass sich der Wald in der Region wieder erholt hat“, so Ingo Werner.

Spezielle Untersuchungen, beispielsweise zu Rückständen aus Pflanzenschutzmitteln, übernehmen Speziallabore. Aber auch solche Spuren sind im Trinkwasser aus den Talsperren des Osterzgebirges kaum zu finden. Allerdings bringt der Boden im Erzgebirge natürliche Belastungen mit sich, enthält beispielsweise Arsen. Das bleibt allerdings nicht im Wasser, sondern setzt sich auf dem Grund der Gewässer ab.

