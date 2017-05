Das Freibad als Veranstaltungsort

Das Heidenauer Albert-Schwarz-Bad ist beliebt weit über die Stadt- und Kreisgrenzen hinaus. Zunehmend nicht nur als Ort zum Baden, sondern auch als Veranstaltungsort, vorzugsweise für sportliche Wettkämpfe. Die Saison beginnt am 5. Juni mit dem Beach-Soccer-Cup des Fußball-Kreisverbandes. Am 17. und 18. Juni sowie 22. und 23. Juli findet der Heidenauer Beach-Cup der Herren und gemischten Teams statt. Veranstalter ist der SSV Heidenau. Der 11. August ist für das 4. Heidenauer Paarschwimmen reserviert, der 19. August für Swim & Run. Ums Schwimmen geht es auch bei den verschiedenen Kursen vor allem für Kinder in den Ferien. Auch Kultur bietet das Bad. Am 10. Juni führt die Heidenauer Heinrich-Heine-Grundschule ihr Musical „Das Dschungelbuch“ auf. Und auch als Ort für die Schuleingangsfeier ist es beliebt. (SZ/sab)

