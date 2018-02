Das fränkische Geheimnis der Frauenkirche Altarschmuck, ein Krankenhaus, ein Kantor: Die Gemeinde Neuendettelsau hat nicht nur Spuren in Drebach hinterlassen. Auch in Dresden ist die Freundschaft, die aus einem Luftballonflug aus der BRD in die DDR entstand, deutlich sichtbar. Teil 3 unserer Video-Doku „Die kleine Deutsche Einheit“.

zurück Bild 1 von 3 weiter Das Parament an der Kanzel der Frauenkirche wurde in Neuendettelsau bestickt. © SZ Das Parament an der Kanzel der Frauenkirche wurde in Neuendettelsau bestickt.

Thomas Gottschlich ist leitender Architekt der Frauenkirche in Dresden und war beim Bau auch für die Paramente zuständig, die liturgischen Textilien und Tücher auf dem Altar.

Tag der feierlichen Weihe: Tausende Menschen waren am 30. Oktober 2005 zur „neuen“ Frauenkirche gekommen. Auch Neuendettelsau spielte beim Wiederaufbau eine Rolle.

Ein Luftballon verbindet zwei junge Mädchen aus Ost und West in einer lebenslangen Freundschaft. Aber diese Beziehung hat mehr geschaffen - und seit 1964 viele Spuren in Bayern und Sachsen hinterlassen. In Drebach im Erzgebirge, in Neuendettelsau in Franken und in Dresden – nicht nur beim Wiederaufbau der historischen Mitte der Stadt.

Fast ein bisschen unscheinbar hängen die kleinen Botschafter der fränkischen Gemeinde an Altar und Kanzel der Dresdner Frauenkirche. Farbige Tücher, die bei keinem Gottesdienst fehlen dürfen. Kunstvoll bestickt mit dicken und dünnen Linien, aus Naturmaterialien wie Seide und Leder.

Sie kommen aus der ältesten evangelischen Paramentenwerkstatt der Welt. Und die steht ausgerechnet in? Richtig: Neuendettelsau. Sie gehört zum Diakonischen Werk. Der Name Parament steht für Tücher, Vorhänge und Gewänder im kirchlichen Raum. Wie die besonderen Stücke nach Dresden kamen und welche Verflechtungen es noch zwischen der sächsischen Landeshauptstadt und Neuendettelsau gibt, davon erzählt Teil 3 der SZ-Video-Doku „Die kleine Deutsche Einheit“ ...

Die kleine Deutsche Einheit: Episode 3

Teil 3 der Video-Dokumentation „Die kleine Deutsche Einheit“.

Die künstlerische Leiterin Beate Baberske ist bis heute stolz darauf, dass ausgerechnet ihre Werkstatt für die Frauenkirche gestickt hat. In Görlitz geboren, hat sie ihre ganz eigene Verbindung zu dem wieder erstandenen Gotteshaus. „Ich war als Kind mit der Schulklasse zum Pflichtausflug in Dresden“, sagt die 44-Jährige. „Wir sollten die Erinnerung an Krieg und Zerstörung erleben, indem wir vor den Steinen standen.“

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Rosalia Penzko hat Baberske die Paramente geschaffen. „Das ist eine sehr komplizierte Arbeit“, sagt Penzko. „Um etwa besonders dicke Linien auf den Stoff zu sticken, haben wir kleine Lederbänder untergelegt.“

Als 2003 die Paramente für die Kirche ausgeschrieben wurden, habe Baberske alles dafür getan, damit die Traditionswerkstatt den Auftrag bekommt. Nicht nur wegen ihrer eigenen Geschichte.

Beate Baberske (links) und Rosalia Penzko besticken die Paramente, die jetzt auch in der Frauenkirche hängen.

Die Diakonissen von Neuendettelsau sind über ihre so genannten Mutterhäuser seit Mitte des 19. Jahrhunderts mit ihren Glaubenschwestern in Dresden verbunden. Die Teilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg hatte diese Beziehung sogar noch verstärkt. „Es gab während der DDR-Zeit ein Hilfsprogramm der evangelischen Landeskirche im Westen“, sagt Schwester Ruth Gänstaller, Diakonisse in Neuendettelsau.

Jedem Haus in der BRD sei eines im Osten zugeordnet gewesen. „Da war völlig klar, dass unser Partner das Dresdner Mutterhaus sein würde.“ Dazu war jeder Diakonisse im Westen eine im Osten förmlich zugeordnet, erinnert sich die Dresdner Oberin Schwester Esther Selle. „Als die Grenze wieder offen war, haben wir dann auch gemeinsam Urlaub gemacht.“ Auch eine kleine Deutsche Einheit, lange vor der Wiedervereinigung.

An den Kunstwerken für die Frauenkirche haben die Diakonissen aus Neuendettelsau ehrenamtlich mitgearbeitet, unzählige dicke und dünne Kordeln mit der Hand vernäht, als Zeichen der Verbundenheit mit Dresden. Solche Zeichen hängen auch in der Kirche des Diakonissen-Krankenhauses. Dort freut man sich über die Paramente aus Neuendettelsau, hätte aber jene für die Frauenkirche wohl gern auch selbst hergestellt. „Wir hatten hier in Dresden eine Paramentenwerktstatt, die wir kurz vor der Ausschreibung der Frauenkirche geschlossen haben“, sagt Schwester Esther. „Inzwischen bauen wir sie wieder auf.“

Die Dresdner Schwester Esther Selle und die Neuendettelsauer Diakonisse Ruth Gänstaller haben seit Jahrzehnten eine enge persönliche Verbindung.

Dennoch war es ein weiter Weg bis zum Auftrag für die Neuendettelsauer, erinnert sich Frauenkirchenarchitekt Thomas Gottschlich. 28 Künstler und Werkstätten hatten sich damals beworben. „Der von der Jury ausgewählte Künstler hatte das Wahlrecht für eine Paramentenwerkstatt“, sagt der 53-Jährige. Dabei ging es um die Schmuckbehänge von Hauptaltar, Mensa-Altar, Kanzel und Sakristei, jeweils vier Mal, um alle Hauptfarben des Kirchenjahres abzudecken – violett, weiß, grün und rot. Grün steht etwa für die Vorfastenzeit.

Grün ist nur eine der vier Farben des Kirchenjahres und steht für die Vorfastenzeit.

Die Gestaltung der Paramente verlangt dem Betrachter Vorstellungsvermögen ab, sagt Gottschlich. Geschwungene Linien, dahinter etwas, das an die Schwingen eines Vogels erinnert. Der Künstler Dieter Domes habe versucht, den architektonischen Aufbau der Frauenkirche aufzugreifen, die hohe Kuppel über den Betenden, die große Tiefe des Raumes hin zum Altar.

Das Thema dahinter sei eine Bibelstelle, jene vom Gang durch die Wüste, sagt die Neuendettelsauer Paramentenexpertin Baberske. Jeder soll demnach hinein interpretieren, was er mag. „Ich sehe darin eine Parallele zur jahrzehntelangen Teilung Deutschlands in Ost und West, eine Zeit, in der die Frauenkirche nur eine Ruine war“, sagt Baberske. Die Ruine, der Steinhaufen, die über 40 Jahre exististierten als Gang durch die Wüste. Der Wiederaufbau stünde für die Heilung der Wunden und die Versöhnung. Weltweit steht das barocke Bauwerk für die Versöhnung der Gegner nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Neuendettelsau ist mittendrin.

Links die Ruine der Frauenkirche auf einem Foto aus den 70er Jahren. Rechts die wiederaufgebaute und am 30. Oktober 2005 eingeweihte Kirche auf dem Neumarkt.

Auch Matthias Grünert, der Kantor der Frauenkirche, kommt aus der kleinen fränkischen Gemeinde. Schon sein Vater war ein bekannter Kirchenmusiker in Neuendettelsau. Grünert junior lebt schon seit 18 Jahren im Osten, war zuvor in einer Kirchgemeinde in Thüringen. 2004 sei er nach Dresden berufen worden. Ein Zufall, sagt er und lacht. „Das war in Neuendettelsau ein großes Thema,“ erinnert sich der 44-Jährige. „Alle haben gesagt: Der Sohn vom Kantor ist jetzt an der Frauenkirche und jetzt auch noch unsere Paramente.“

Doch Matthias Grünert fühlt sich inzwischen nicht nur Dresden zugehörig. Er pflegt auch eine ganz besondere Verbindung nach Drebach im Erzgebirge. Über die beiden Brieffreundinnen und ihre Familien lernte er schon kurz nach dem Mauerfall Günter Schürer, den Kantor von Drebach, kennen. Jenen hatte sein Vater an Silvester 1989 gebeten, das Orgelspiel im Gottesdienst zu übernehmen, weil er verhindert war. Grünert Junior musste dem gestandenen Kirchenmusiker aus dem Osten erklären, wie die Neuendettelsauer Orgel funktioniert. „Der Kantor Schürer fand das wahrscheinlich genauso berührend, wie ich befremdlich“, sagt Grünert. „Er wusste natürlich ganz genau Bescheid.“

Matthias Grünert, der Kantor der Frauenkirche, ist in Neuendettelsau aufgewachsen.

Bis heute ist er mit Drebach verbunden, etwa, wenn er einen seiner in Fachkreisen legendären Orgelmarathons absolviert. „Da spiele ich in sechs bis acht Tagen auf 42 Instrumenten, um die Orgellandschaft einer ganzen Region zum Erklingen zu bringen.“ Der Stolz über die Verbindung nach Dresden sei in Neuendettelsau bis heute zu spüren, sagt Grünert. Immer wieder empfängt er Besucher aus seiner Heimat. Er sieht sich inzwischen ein bisschen als Wahlsachse. „Wenn ich nach Hause fahre, dann habe ich im Kopf, dass ich in den Westen fahre.“ Das ist dann wohl die fränkisch-sächsische Verbindung in einer Person.

Die ganze Geschichte der „kleinen Deutschen Einheit“ von Neuendettelsau, Drebach und Dresden sehen und lesen Sie in einer vierteiligen Multimedia-Serie.

Teil 1: Der Luftballon (5.2.2018)

Teil 2: Das Zusammenwachsen (12.2.2018)

Teil 3: Die Spuren (16.2.2018)

Teil 4: Die Zukunft (26.2.2018)

>> Alle Teile der Serie lesen Sie im Dossier „Die kleine Deutsche Einheit“

zur Startseite