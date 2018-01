Das Flaschengrab am Netto In Kamenz-Ost stapeln sich Hunderte Pullis und große Flaschen im Gebüsch. Wie kommen die nur da hin? Einen Leser stört dieser spezielle Müll.

Sie sind nicht zu zählen: Hunderte Pullis und große Flaschen liegen in einem Gebüsch neben dem Netto-Markt an der Fichtestraße. Wer muss sie wegräumen? © Rene Plaul

Kamenz. Das scheint ja jemand eine große Vorliebe für Pfeffi und Harzer Jagd zu haben. Hunderte leere Flaschen davon – große und kleine übrigens – liegen nämlich achtlos dahingeworfen in einem Gebüsch am Kamenzer Netto-Markt an der Fichtestraße. Leser Günter Schneider aus Kamenz kritisiert den Zustand in Höhe der gelben Tonnen. Daneben befindet sich auch ein Garagenkomplex. Und bis dorthin kullert und weht der Abfall neuerdings. „Ich habe ja selber schon angepackt und größere Plastikbehältnisse und Tüten weggeräumt. Aber bei diesen unzähligen Schnapsflaschen hört es auf“, schimpft der Kamenzer. Auch die freundlichen Netto-Verkäuferinnen wissen keinen Ausweg dafür. Jedenfalls hat der Leser auf Nachfrage noch nichts erreicht. Von wem die „Glasmantelgeschosse“ stammen, das weiß man hier. Doch es wird nur hinter vorgehaltener Hand erwähnt. Hier trifft sich täglich – vorsichtig ausgedrückt – eine gewisse Stammkundschaft vor dem Netto-Markt. Und die scheint sehr durstig zu sein. Die geleerten Flaschen landen halt einfach im Busch. Kaum einer regt sich darüber offiziell auf. Außer Günter Schneider. „Im Winter deckt eben leider kein grünes Blättchen den Unrat ab, sondern man sieht das ganze Ausmaß“, sagt er. Vielleicht könnte hier ja mal jemand von den Ordnungshütern kontrollieren kommen, damit vielleicht einer auf frischer Tat ertappt wird. Das ist eine riesige Schweinerei und kein gutes Aushängeschild, sind sich viele einig. Bis zum Oberbürgermeister hat Günter Šchneider seinen Unmut schon getragen. Wir haben das Problem ans Rathaus weitergegeben.

