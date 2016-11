Das Flair der Goldenen Zwanziger Der 1. Tanzclub Kamenz hatte zum Ball in den großen Saal des Hotels Stadt Dresden geladen. Mit zahlreichen Höhepunkten.

Auch die Charleston-Tanzformation des 1. Tanzclubs Kamenz machte beim Ball der Goldenen Zwanziger im Hotel Stadt Dresden eine prima Figur, wie man sehen kann. © Susanne Paschke

Die Lessingstadt hat Flair. Den Beweis lieferte der 1. Tanzclub Kamenz mit seinem Ball im Hotel Stadt Dresden. Sogar schon, bevor das Tanzbein geschwungen wurde. Da flimmerte es wieder über die Leinwand. Diesmal nicht ultraleicht über der Stadt, sondern pflastermotorisiert. Das schmucke Ford-A-Modell (1930) von Kfz-Meister Mario Lehmann aus Scheckthal ratterte durch die Altstadt, und dank nostalgischer Filmbearbeitung fühlte sich der Betrachter tatsächlich fast 90 Jahre zurückversetzt – in die Goldenen Zwanziger. Die Altstadt, mittlerweile weitgehend restauriert, gibt eine tolle Kulisse ab. Vielleicht kommt man mal in Hollywood darauf?

Aber natürlich spielte sich das Wesentliche des Abends auf dem Parkett ab. Etwa 300 Gäste waren der Einladung des 1. TCK gefolgt – unter ihnen OB Roland Dantz nebst Gattin Rica. Beim Diskofox fungierte das Paar sogar beinahe als Animateur, aber die Tanzfläche war auch sonst immer gut gefüllt. Dafür sorgte erneut das Dresdner Salonorchester um Sängerin Anja Schumann mit stilsicheren Interpretationen in Standard und Latein – den Hauptgenres des Gesellschaftstanzes. Aber das muss man in Zeiten von „Let’s Dance“ eigentlich keinem mehr erklären. Tanzen ist absolut in.

Von lasziv bis skurril

Dies bewiesen auch die zahlreichen Einlagen. Der Tanzclub selbst beherrscht nicht nur die Walzerformation, sondern trat auch mit Altberliner Polka in Tanzgarten-Gala und Shimmy-Charleston in laszivem Rot-Schwarz (Foto) in Erscheinung. Das war sehr schön anzusehen und fand den Beifall der vielen Hobby-Tänzer und solcher, die es noch werden wollen. Aber auch die Gastauftritte befreundeter Clubs und Vereine hatten es wieder in sich. Modernen Charleston präsentierte die Tanzformation „Con Moto“ aus Wittichenau, das Tanzhaus Friedrichstadt Dresden überzeugte mit Revue-Einlagen, der KKC präsentierte einen Schwarz-Weiß-Tanz, und der Hobbytanzclub Artemis um Achim Nimmler aus Dresden sorgte mit seiner skurrilen Moulin-Rouge-Parodie für das beifallumtoste Showblock-Finale. Sogar mit Zugabe. OB Dantz jedenfalls war begeistert: „Das war ein toller Abend. Besonders freut mich, dass die Organisatoren für die fleißige Vorbereitung mit einer derart überwältigenden Resonanz belohnt wurden.“ Das sah auch Vereinschef Jens Drechsler so, der gemeinsam mit Stellvertreter Bernhard Peikert wieder selbst die Moderation übernommen hatte. „Wir sind froh, dass alles so gut geklappt hat.“

Die alljährlichen Höhepunkte im mittlerweile elfjährigen Vereinsleben sind aber kein Selbstzweck. „Wir wollen vor allem Jüngere für das Tanzen begeistern.“ Etwa 50 Erwachsene und genauso viele Kinder und Jugendliche treffen sich immer Dienstag bzw. Donnerstag im Vereinssaal in der Andreas-Günther-Straße 1. „Wer Interesse hat, kann sich gern auf unserer Homepage informieren“, sagte Drechsler und gab schon mal das Motto des nächsten Tanzballs am 11. November 2017 bekannt: „Spanische Nacht“. Die Kartenvorbestellung hat bereits begonnen.

