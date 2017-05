Das Feld von vorn kontrolliert Am Anfang und auch am Ende war Claudia Pechstein beim Halbmarathon der Inline-Skater in Großenhain in Führung.

Am Anfang und auch am Ende war Claudia Pechstein beim Halbmarathon der Inline-Skater in Großenhain in Führung. Zwischendurch überließ die deutsche Eisschnelllauf-“Königin“ aber auch jüngeren Sportlerinnen mal die Führungsarbeit. Bei den Männern setzte sich in einem starken Teilnehmerfeld Tobias Hecht vom Tax Racing Team durch. Insgesamt gingen rund 100 Skater auf die 21 Kilometer lange Strecke. Vom Gastgeberverein war Max Fröhlich als 7. Bestplatzierter. Bei den Frauen ging Ute Enger nach langer Verletzung erstmals wieder auf den „langen Kanten“ und wurde als beste Großenhainerin Gesamt-43. Vor dem Rennen hatte es bereits Schülerläufe und Bergsprints mit rund 150 Teilnehmern gegeben. Alle Ergebnisse: www.grv-skater.de.

