Gut zu wissen Das Fahrzeug, das nicht vorgesehen war Eine Anlage mit 68 Pflegebetten und 117 betreuten Wohnungen braucht auch ein Fahrzeug. Aber wer bezahlt das?

Holger Meyer, der Technikchef beim DRK-Seniorenservice, und Jan Gerwig, der stellvertretender Leiter der ambulanten Pflege (li.), werden das neue Fahrzeug im Alltag häufig nutzen. © Egbert Kamprath

Mitten in der Anlage des Seniorenservice Heidepark des Deutschen Roten Kreuzes in Dippoldiswalde steht ein neuer Ford Courier. Es ist ein praktisches Auto, ein Kastenwagen, wie ihn Handwerker oft nutzen. Außen ist praktisch jede freie Fläche mit Werbung beklebt. Auf diesem Weg wurde das Auto bezahlt. Andreas Ritter, der Geschäftsführer des Seniorenservice, ist über diese Lösung sehr froh. Denn zu der großen Anlage in Dippoldiswalde am Heidepark gehören 117 Wohnungen mit einem Betreuungsangebot, ein Pflegeheim mit 68 Betten, ein ambulanter Pflegedienst, eine Wäscherei, ein Hotel und ein Restaurant. Eine Tagespflege, die in einem Gebäude der Wohnungsgenossenschaft eingemietet ist, gehört ebenfalls zum Seniorenservice. Das Unternehmen gehört den DRK-Kreisverbänden Dippoldiswalde und Freital. In einer so großen Anlage gibt es immer wieder Fahrten zu erledigen. Doch ist in der Finanzierung beispielsweise der Pflegeplätze kein Fahrzeug für die Einrichtung vorgesehen. Das bezahlen die Pflegekassen nicht. „Ein Pflegeheim allein braucht das auch nicht“, sieht auch Ritter ein. Auch für das betreute Wohnen ist es nicht vorgesehen, ein Auto anzuschaffen. Das würde sonst die Betriebskosten für die Mieter verteuern, was Ritter natürlich nicht will. „Da kommt uns eine solche Finanzierung natürlich entgegen“, sagt der Geschäftsführer.

Die Anschaffungskosten für das Auto werden jetzt von den Firmen bezahlt, die auf dem Auto werben. Den Unterhalt, Reparaturen und die anderen laufenden Kosten trägt der DRK-Seniorenservice. Über die Anschaffungskosten des Autos hält sich André Galle jedoch bedeckt. Er hat die Sponsoren für das Auto herangeholt.

Das Fahrzeug hat als Sonderausstattung für das DRK auf beiden Seiten Schiebetüren bekommen, damit auch Menschen, die nicht mehr so beweglich sind, links wie rechts bequem ein- und aussteigen können. Das Auto soll jetzt fünf Jahre im Einsatz sein. Das klingt nicht viel im Vergleich zu einem Privatwagen. „Es rollt normalerweise den ganzen Tag“, sagt Holger Meyer. Er ist im Heidepark für die Technik verantwortlich und in seine Zuständigkeit fällt auch das Fahrzeug.

Mal sind Behördengänge zu machen, mal etwas in der Apotheke zu holen oder bei der Krankenkasse eine Verordnung abzurechnen. Der Seniorenservice hat auch andere Autos beispielsweise für den Pflegedienst. Aber das sind Einsatzfahrzeuge für die einzelnen Pflegekräfte. Die können nicht schnell für andere Zwecke abgestellt werden. Daher hilft das neue Sozialmobil den rund 100 Mitarbeitern des Seniorenservice bei ihrer täglichen Arbeit. Bei einer kleinen Feier zusammen mit Vertretern der Firmen, die mit ihrer Werbung das Auto bezahlt haben, wurde es am Dienstag dieser Woche in Betrieb genommen.

zur Startseite