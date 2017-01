Das ewige Hoffen Altenberg sieht sich finanziell überfordert und erhöht die Miete fürs Sportinternat. Das finden nicht alle gut. Und eine Lösung ist das auch noch nicht.

Altenberg macht jährlich Verlust von über 100 000 Euro mit dem Sportinternat. © Egbert Kamprath

Die Stadt kann nicht auf finanzielle Hilfe für das Sportinternat hoffen, erst recht nicht auf schnelle. Landkreis, Sport- und Kultusministerium heben auf SZ-Nachfrage die Hände. Die Stadt sieht sich mit steigenden Kosten konfrontiert und fährt nach Angaben der Verwaltung inzwischen jährlich einen Verlust von über 100 000 Euro ein.

Mindestens seit 2013 wälzt sich das Thema durch Sachsens Amtsstuben. Denn die Talenteförderung von Deutschlands künftigen Weltmeistern und Olympiasiegern kann nicht Sache einer Stadt wie Altenberg mit rund 8 000 Einwohnern sein. „Nachwuchsleistungssport ist Aufgabe der Länder“, argumentiert Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler). „Und es ist Aufgabe der Länder, dass neben den Sportstätten auch alle notwendige Infrastruktur erhalten bleibt.“ Die Nachwuchssportler bekommen zwar monatlich einen Zuschuss vom Freistaat. Doch der kann die steigenden Kosten immer weniger decken. Zumal die Eltern für Ausrüstung, Bekleidung, Trainingslager und Wettkämpfe noch weitere Ausgaben haben. Nach SZ-Informationen bleiben für einen Biathleten im Jugendalter um die 7 500 Euro pro Jahr bei den Eltern hängen. Kirsten plädiert deshalb dafür, dass der monatliche Zuschuss vom Freistaat, der sich auf 165 Euro beläuft, erhöht wird. Auch gab es Bemühungen, dass die Stadt für ihre zusätzlichen Aufwendungen im freiwilligen Bereich dauerhaft Zuwendungen erhält oder das Sportinternat, wie schon die Bobbahn, in eine andere Trägerschaft wechselt. „Doch alle Initiativen der Stadt Altenberg scheiterten“, konstatiert Kirsten.

2013/14 erwog das Landratsamt im Zusammenhang mit dem Neubau des Trainingszentrums am Gymnasium in Altenberg sogar schon einmal, auch das Internat zu übernehmen. Doch dieses Thema spiele in den Betrachtungen keine Rolle mehr, heißt es auf SZ-Nachfrage aus dem Landratsamt – vor der angespannten Haushaltslage im Landkreis auch wenig überraschend. Eine klare Absage kommt auch aus dem Innenministerium. Sportminister Markus Ulbig (CDU), der erst kurz vor Weihnachten nach Altenberg kam und einen dicken Scheck über 4,5 Millionen Euro für den Bau des neuen Leistungssportzentrums mitbrachte, sieht sein Ressort in dem Punkt nicht in der Verantwortung. „Wir tun sehr viel für den Sport“, sagt er. Aber für Schulen und Internate sei das Kultusministerium zuständig.

Eltern wollen niedrigere Mieten

Doch auch dort verweist man nur auf die bestehende Sächsische Unterbringungsverordnung, wonach der Freistaat einen notwendigen Internatsaufenthalt mit einem monatlichen Betrag von 165 Euro fördert. Es können auch 265 Euro gewährt werden, heißt es, wenn volljährige Schüler oder bei minderjährigen Schülern die Eltern zum Beispiel eine Grundsicherung für Arbeitssuchende erhalten. Das Kultusministerium selbst könne keinen Einfluss auf die Höhe der Kosten an den einzelnen Standorten der Internate nehmen, weil sich diese in unterschiedlichen Trägerschaften befinden. Vor dem Hintergrund sah die Stadtverwaltung keine andere Möglichkeit, als für Zusatzleistungen wie die Betreuung der Internatsschüler an Wochenenden extra Geld zu verlangen oder generell die Mieten zu Jahresbeginn zu erhöhen. Zumal der Stadtrat der Verwaltung schon im Frühjahr mit auf den Weg gegeben hatte, die Defizite im Internat zu minimieren. Die Unterbringung in einem Zweibettzimmer kostet nun statt 215 Euro im Monat 275 Euro, in einem Einzelzimmer statt 230 jetzt 300 Euro.

Eltern finden diese Steigerung zu happig. Deshalb reichten sie bei der Stadt eine Petition ein mit der Bitte, das noch einmal zu prüfen. Zudem hatten sie kurz vor Toresschluss Hilfe bei der CDU-Fraktion gesucht. Stadtrat Kay Hardelt brachte deshalb in der Dezember-Ratssitzung noch einen Antrag ein, um einen Kompromiss zu finden. So wollten die Christdemokraten, dass sich Stadt und Eltern bei der Hälfte treffen, also bei einer Erhöhung zwischen 30 und 35 Euro. Doch Kay Hardelt stand das Glück nicht zur Seite. Zum einen hatten sich die Stadträte über Monate mit dem Doppelhaushalt für 2017/18 beschäftigt, den sie an diesem Tag beschließen wollten. Es gab zu dem Entwurf auch nicht eine einzige Einwendung. Zum anderen konnte die CDU nicht plausibel erklären, wo sie die rund 19 000 Euro dafür hernehmen will, die nun noch zusätzlich zu den rund 60 000 Euro dazukommen, mit denen die Stadt trotz Mieterhöhung noch das Internat unterstützt. So fanden sich für den Vorschlag keine Mehrheiten. Bürgermeister Kirsten erklärte in dem Zusammenhang auch, im Sinne der Generationengerechtigkeit nicht die Verschuldung erhöhen zu wollen, sondern im Gegenteil zu senken. So erläutert er es den Petenten auch noch einmal in seiner schriftlichen Stellungnahme.

zur Startseite