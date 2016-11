Das etwas andere Zeugnis Mit dem Sieg in Düsseldorf hat Dynamo die Fans begeistert – und die geben bessere Noten.

Das Zeugnis ist nicht schlecht, aber es könnte eigentlich besser sein. Das jedenfalls sagen die Fans nach Dynamos Fußball-Fest mit dem Sieg bei Fortuna Düsseldorf. Sie vergeben in der Abstimmung im Internet auf sz-online.de bessere Noten als der SZ-Redakteur am Freitagabend live mit dem Schlusspfiff im Stadion. Außer Doppel-Torschütze Akaki Gogia bekommt auch Niklas Hauptmann eine glatte Eins – und die hat sich der Youngster verdient.

Auf der Internetseite der Sächsischen Zeitung können die Spieler nach jeweils drei Kriterien bewertet werden, die ihrer Position entsprechen. So bekam Gogia als offensiver Mittelfeldspieler 97 Prozent für Torgefahr, 94 für Kreativität und 91 fürs Zweikampfverhalten. Bei Hauptmann, der vor der Saison defensiv eingeordnet wurde, fließt die Passsicherheit in die Note ein – und zwar mit 94 Prozent, was sich nicht ganz mit der offiziellen Statistik deckt: In der steht er mit 36 Pässen, von denen sechs nicht angekommen sind. Ein klasse Wert.

Außerdem vergeben die Anhänger auch vier Zweien mehr, was bei Marvin Schwäbe und Florian Ballas vor allem mit den späten Eindrücken zusammenhängen dürfte – und zwar auch zu Recht. Der Torwart zeigte seine größte Parade gegen Ihlas Bebou in der Schlussphase, als die Fortuna einige gefährliche Aktionen hatte. Und Ballas stand am Ende nicht nur wegen einer Rettungstat im Mittelpunkt. Der Verteidiger ging mit einer dicken Lippe vom Platz, nachdem ihn Rouwen Hennings im Zweikampf mit dem Ellenbogen im Gesicht getroffen hatte – nicht nur für Ballas eine klare Tätlichkeit und damit eine Rote Karte. Der Schiedsrichter belässt es bei Gelb.

Nur einer wird von den Fans schlechter bewertet als in der SZ: Aias Aosman, der nach seiner Sperre aus disziplinarischen Gründen eingewechselt wird, bekommt eine Vier. (SZ/-ler, cdh)

