Das etwas andere Krippenspiel Zwei Elftklässlerinnen haben den Text geschrieben. Zum Schluss endet es wie die biblische Geschichte – alle treffen sich an der Wiege.

Das Krippenspiel der Jungen Gemeinde Hartha thematisierte Probleme aus der heutigen Zeit. So spielten Obdachlose (Foto) und Geschäftsleute mit. Zum Schluss treffen sich aber alle mit Maria und Joseph – nicht im Stall, sondern in einer Garage. © André Braun

Sie wollten es einmal anders machen – moderner, fast ohne Kostüme und eine Geschichte aus dem Leben erzählen. Theresa Böttger und Lena Schuricht aus der Jungen Gemeinde hatten die Idee, den Text für das Krippenspiel selbst zu schreiben. Damit waren die anderen Jugendlichen einverstanden – auch Pfarrerin Maria Beyer. Sie sagte der Kirchgemeinde am Heiligabend, dass jeder Satz besprochen, diskutiert, erkämpft worden ist. Dabei sei viel gelacht worden. Aber es habe auch nachdenkliche Momente gegeben. „Manchmal sind die Ideen mit uns durchgegangen. Frau Beyer musste uns dann ein bisschen bremsen. Schließlich sollte es ja kein Theaterstück werden“, so Lena Schuricht. Ende September begannen sie, ein Gerüst für das Krippenspiel zu entwerfen. Es sollte in Hartha spielen und sich mit aktuellen Problemen auseinandersetzen. Doch dass diese doch so nah an der alten Geschichte liegen, hatten die jungen Leute erst selbst nicht erwartet. „Manchmal ist Bethlehem näher als wir denken“, so die Pfarrerin.

Denn auch im modernen Krippenspiel gibt es Maria und Joseph, die wegen ausstehender Mietzahlungen obdachlos werden. Obwohl Maria schwanger ist, gibt es keine Hilfe von der kaltherzigen Beraterin. Ein Engel will den beiden jungen Leuten helfen. „Jedes Kind der Welt soll diese in einem schönen Umfeld erblicken“, sagte Theresa Böttger, die den Engel spielte. Erst nach mehreren Versuchen gelang es den beiden, ein Obdach zu finden – weil die Familie, die sie aufnahm, selbst noch kein richtiges zu Hause hatte, bot sie ihre Garage an.

Die Besucher des Weihnachtsgottesdienstes erlebten nicht nur die Suche nach einem Obdach von Maria und Joseph. Sie lernten auch drei Obdachlose und drei Geschäftsleute kennen, deren Auffassung zunächst nicht unterschiedlicher sein könnte. Die erste Begegnung mit den drei gespielten Obdachlosen erleben die Menschen in der voll besetzten Kirche teilweise ganz persönlich. Denn die drei Spieler bitten um Pfandflaschen. Während sich die drei unterhalten, erfahren die Zuschauer, dass es den Leuten früher einmal gutgegangen ist und warum sie nun auf der Straße leben müssen. Auch die Obdachlosen werden vom Engel aufgefordert, ihm zu folgen.

Dann trägt Pfarrerin Maria Beyer eine herzergreifende Geschichte vor. Dabei handelt es sich um den Liedtext des irischen Weihnachtsliedes „Christmas in the old ma“. In dem Lied geht es um ein Kind, das sich zur Weihnachtszeit über die Ungerechtigkeit ärgert, dass Kinder, die auf der Straße leben, so viel weniger haben als andere. Chor und Junge Gemeinde singen gemeinsam dieses wunderschöne Lied.

Dann lernen die Besucher des Weihnachtsgottesdienstes die Geschäftsleute kennen, die eine Panne in der „Pampa“ haben – in Hartha. Sie sind überheblich und stehen über den Dingen. Doch als der Pannendienst nicht eintrifft, werden sie etwas kleinlauter.

Nach einem Disput mit den Obdachlosen, bei dem jeder seinen Standpunkt vertritt, folgen sie dem Engel, der sie zum Haus – in diesem Fall ist es eine Garage – unter dem Stern führt. Sie treffen auf Maria und Joseph mit ihrem Kind und fühlen sich in der Gemeinschaft wohl und geborgen.

Nach zahlreichen Proben und viel Aufregung vor dem Spiel, haben die jungen Leute der Gemeinde überzeugt. Sie bekamen viel Beifall. „Auch wenn die meisten von uns seit der ersten Klasse beim Krippenspiel mitmachen, ist es doch etwas anderes, ein selbst geschriebenes Stück zu zeigen“, so Lena Schuricht. In diesem Jahr seien sie und anderen Jugendlichen besonders aufgeregt gewesen, weil sie nicht wussten, wie das Krippenspiel mit vielen Zügen aus der heutigen Zeit ankommt, wie die Idee angenommen wird.

Musikalisch wurden die Krippenspieler vom Chor begleitet, der nach den einzelnen Szenen sang.

