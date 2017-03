Landesklasse vorm Auflaufen Das etwas andere Aufwärmtraining Trotz allen Abstiegskampfes haben die Fußballer des Döbelner SC Zeit, Gutes zu tun.

Die Landesklassefußballer des Döbelner SC – hier nicht im Foto – verlegten ihr Aufwärmtraining ins Fitnessstudio im WelWel. Auch Bewegungseinheiten standen auf dem Programm. © Symbolfoto/DA-Archiv

Abwechslung kann nicht schaden. Die Landesklassefußballer des Döbelner SC verlegten ihr Aufwärmtraining am Donnerstagabend kurzerhand ins Fitnessstudio im WelWel. Auf Fahrradergometer, Variostepper oder Laufband strampelten oder liefen sie eine halbe Stunde lang. Jedoch starteten die Döbelner Kicker diese Aktion nicht nur, weil sie mal etwas anderes machen wollten. Vielmehr taten sie etwas für den guten Zweck. Sie beteiligten sich an der Aktion „Let´s move for a better world“ (Bewegung für eine bessere Welt). Dabei ging es darum, so viele Moves (Bewegungseinheiten) wie möglich zu sammeln. Kommt eine Million Moves zusammen, gibt es eine Spende vom Hersteller der Fitnessgeräte für den Verein „Sonnenstrahl“ in Dresden, der sich um krebskranke Kinder kümmert (DA berichtete). Immerhin etwa 4 800 Moves sammelten die DSC-Fußballer.

Gegen den Tabellendritten VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 wollen die Döbelner aber nicht nur für den „guten Zweck“ spielen. Nach Möglichkeit soll dabei auch etwas für sie in Form von Punkten herausspringen. In Anbetracht der Auswärtsbilanz des Kontrahenten – acht Siege, ein Unentschieden, keine Niederlage – keine einfache Aufgabe. Das Hinspiel hatten die Leipziger mit 3:0 gewonnen. Dennoch sieht DSC-Trainer Uwe Zimmermann seine Mannschaft nicht chancenlos. „Wir wollen wie in der vergangenen Woche in Bad Lausick als kompakte Mannschaft auftreten“, so Zimmermann. Es komme darauf an, sicher in der Abwehr zu stehen und „Nadelstiche“ zu setzen. „Wenn wir die dann noch verwerten, ist durchaus etwas drin“, gibt sich der Trainer optimistisch. Wie schon in der Vorwoche fehlen Franz Hampel, Lukas Morgenstern und Chris Liebmann. Auch Rico Bebersdorf, der in Bad Lausick noch dabei war, fehlt diesmal. Dafür steht Kevin Niepel nach auskurierter Verletzung wieder im Kader.

zur Startseite