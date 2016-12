Das erste Weihnachten in Moritzburg Im Frühling kam der 17-jährige Ferdos aus dem Iran nach Deutschland. Nun erlebt er recht ungewöhnliche Dezembertage.

Staunt über die deutsche Weihnachtskultur: Der 17-jährige Ferdos lebt seit dem Frühjahr in Moritzburg in der Unterkunft für minderjährige Flüchtlinge. Die große Pyramide auf dem Campus der Evangelischen Hochschule beeindruckt ihn sehr. © Arvid Müller

Die Schule ist geschafft fürs Erste. Weihnachtsferien. So etwas hatte Ferdos noch nie in seinem Leben. Das Weihnachtsfest im Allgemeinen ist für den 17-Jährigen neu. Neu mit all den Sternen und Lichtern in den Fenstern wie in den Straßen. Und dieser ganz eigenen Musik. „Ich weiß von meinen Betreuern, dass Weihnachten für die Menschen in Deutschland eine große Bedeutung hat“, sagt er. Und das bekomme er auch mit. Die große Pyramide in Moritzburg auf dem Gelände der Evangelischen Hochschule findet er schon beeindruckend.

Ferdos ist Muslim. „Meine Familie ist religiös, aber wir sind moderate Muslime“, betont er. Im Frühjahr kam er als Flüchtling nach Moritzburg, wo er in der Unterkunft für minderjährige Flüchtlinge lebt. Ursprünglich stammt Ferdos aus Afghanistan. Aufgewachsen ist er allerdings im Nachbarland Iran.

Dahin floh seine Familie vor einem früheren Krieg, als er noch ganz klein war. Die Länder sind sich so ähnlich wie Deutschland und Österreich, erzählt er. Nur dass im Iran Menschen aus Afghanistan wie Menschen dritter Klasse behandelt werden. Schikanen im öffentlichen Leben sind seinen Schilderungen nach an der Tagesordnung.

So stellten die Behörden in Teheran für alle Familienmitglieder Papiere aus, bis auf ihn. „Es war reine Willkür, denke ich“, sagt er. „Vielleicht wollten sie erreichen, dass mein Vater für meine Dokumente Schmiergelder zahlt.“ Denn im Grunde reicht ein Illegaler in der Familie aus, um allen anderen die Aufenthaltserlaubnis zu entziehen. Über Jahre fragte Ferdos’ Vater im Amt nach. Bis man ihm unmissverständlich zu verstehen gab: Für Ferdos wird er keine Papiere erhalten. Und falls er noch ein einziges Mal das Thema anspricht, wird die gesamte Familie nach Afghanistan zurückgeschoben.

„Davor hatten wir panische Angst“, verrät der junge Mann. „Wo wir herkommen, sind die Taliban ein Problem.“ Sie hätten die Macht in den Ortschaften und bestraften jeden, der das Gebiet verlassen hat. Im Zweifelsfalle auch mit dem Leben.

Dass Ferdos in Teheran ohne Aufenthaltserlaubnis die Schule besuchen konnte, war nur möglich, indem sein Vater den Direktor bestach. Neun Jahre ging das gut. Bis Ferdos vergangenes Jahr von der Oberschule flog. Wegen einer Lappalie: Er hatte auf dem Friedhof fotografiert.

Die Fotografie ist seine große Passion. Er träumt davon, Fotograf zu werden. In der Schule hatte er einen speziellen Fotokurs belegt. Für diesen waren die Bilder gedacht. „Der Friedhof in Teheran ist riesig, fast so groß wie eine Stadt, mit eigener Bus- und Taxilinie“, erzählt er. „Zusammen mit vier Mitschülern wollte ich Gräber fotografieren und wie sie in die Landschaft eingebettet sind.“

Doch dabei wurden die Jungen von Revolutionswächtern erwischt, offiziellen – bewaffneten – Einheiten, die neben der Polizei existieren. Sie kontrollieren die Aufrechterhaltung islamischer Sitten. Der Fehler der Jugendlichen: Sie hatten keine Erlaubnis eingeholt, um vor Ort Fotos zu machen.

„Die anderen Jungs mussten nur Strafe zahlen und durften gehen“, erzählt Ferdos. Sie waren gebürtige Iraner. Er hingegen wurde als Afghane – noch dazu ohne Aufenthaltserlaubnis – auf der Wache festgehalten. „Ich wurde in eine Zelle mit Drogenabhängigen und Verbrechern gesperrt“, sagt er. „Mein Vater wurde einbestellt, und meine Kameraausrüstung kassierten sie ein.“

Zwar kam er frei. Aber seine Situation war ausweglos. Ohne Papiere und ohne Schulabschluss gab es für ihn im Iran keine Zukunft. „Jemand hatte meinem ältesten Bruder gesagt, dass Deutschland Asylbewerber holt“, erinnert sich Ferdos. Der Vater beschloss, ihn mit einem Schleuser über die Balkanroute in das ferne Land zu schicken.

Von dem, was er unterwegs erleben sollte, hatte er sich keine Vorstellung gemacht. Was ihm immer wieder Kraft gab, war die Hoffnung auf Sicherheit, auf die Möglichkeit, doch noch einen Schulabschluss machen und weiter fotografieren zu können.

Seit August geht Ferdos nun im Landkreis Meißen zur Schule. „Mir wurde sogar garantiert, dass ich das Schuljahr beenden darf, auch wenn ich im Januar 18 werde“, verrät er. Dass er mit der Volljährigkeit abgeschoben werden könnte, blendet er so gut es geht aus. „Was mir manchmal Sorge macht, ist, dass ich nach Afghanistan geschickt werden könnte“, sagt er. „Dahin, wo ich niemanden kenne.“ Über seinen Aufenthaltsstatus ist bislang nicht entschieden. Nach seinem Geburtstag wird er erst einmal umziehen müssen. Raus aus der Unterkunft für minderjährige Flüchtlinge. In eine Bleibe des Landratsamtes.

Doch was auch immer der Jahreswechsel mit sich bringt – diese Weihnachtstage bescheren ihm erst einmal einen Lichtblick: Von seinen ersten Ersparnissen in Deutschland – 175 Euro – und den 25 Euro Weihnachtsgeld vom Jugendamt hat er sich den Wunsch von einer gebrauchten Fotokamera erfüllen können. Nicht zu vergleichen mit seiner Ausrüstung früher. Aber ein Anfang.

Die Geschichte von Ferdos und seiner Flucht lesen Sie ausführlicher in dem Buch „Flüchtlinge in Sachsen. Fakten, Lebenswege, Kontroversen“.

Herausgegeben wurde das Buch von Olaf Kittel im Verlag Edition Leipzig. Der Preis beträgt 12,95 Euro.

