Das erste Ortsfest des Jahres

Sie wollten immer die Ersten sein: Deshalb legten die Meusegaster vor 18 Jahren ihr erstes Ortsfest auf das letzte April-Wochenende. Bisher sind sie mit dem Termin gutgefahren, beim Wetter und den Besuchern. Nach wie vor können dank vieler Partner und Sponsoren alle Attraktionen kostenlos angeboten werden. Vor allem für das Kinderfest am Sonnabend, 14 bis 18 Uhr, ist das den Organisatoren wichtig. Das Festgelände befindet sich an der Feuerwehr. Das Festzelt kann bei entsprechenden Temperaturen beheizt werden. Dass der Vesperlauf, der zum fünften Mal am Freitag den Auftakt hätte bilden sollen, abgesagt wurde, bedauert der Feuerwehrverein. „Wir haben gern den Rahmen für den Sportverein Meusegast und seine Aktiven geschaffen.“ Auswirkungen auf das Ortsfest hat die Absage nicht. „Wir werden am Freitag pünktlich 18 Uhr für unsere Gäste öffnen“, sagt Karsten Wolf, Vorsitzender des Feuerwehrvereins. (SZ/sab)

