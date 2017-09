Fußball Das erste Lokalderby In der Kreisoberliga treffen der SV Ostrau 90 und der BC Hartha aufeinander. Dabei gibt es einen klaren Favoriten.

Kreisoberliga vorm Auflaufen: Es ist angerichtet für das erste von sechs Lokalderbys der Saison. Und obwohl diese mit drei Spieltagen noch recht jung ist, gibt es einen klaren Favoriten. Die Ostrauer (5./5) empfangen Aufsteiger BC Hartha (14./1) ungeschlagen mit der Empfehlung von einem Sieg und zwei Unentschieden. Die Harthaer hingegen hatten doch einiges Lehrgeld in der neuen Liga zu bezahlen und werden beim Lokalrivalen darum kämpfen, den Anschluss an das Tabellenmittelfeld nicht einzubüßen. „Wir versuchen schon, etwas mitzunehmen. Aber aufgrund unserer Personalsituation wird es schwer, auch wenn wir alles probieren“, sagte BC-Spielertrainer Benjamin Bamburski. „Es sind besondere Spiele für alle, auf die sich jeder freut und die in den vergangenen Jahren immer eng ausgegangen sind. Das wird auch diesmal so sein, denn Derbys besitzen ihre eigenen Gesetze“, erklärte SVO-Trainer Mathias Donath und fügte an: „Ich hoffe, dass ein paar Zuschauer kommen, aber ich gehe davon aus. Personell werden uns nicht zehn Mann fehlen wie zuletzt, aber es sind noch genug. Gewinnen wollen wir trotzdem, nachdem wir das letzte Spiel zu Hause nur Unentschieden gespielt haben. Denn wenn wir wie im Vorjahr unter die ersten Fünf wollen, müssen wir solche Spiele auch ziehen.“

Bis auf die Langzeitverletzten reist Tabellenführer Roßweiner SV (1./9) mit voller Kapelle zu Aufsteiger SV Regis-Breitingen (6./4). „Die sind für mich überraschend gut gestartet“, schätzte RSV-Trainer Gerd Hentzschel den Gegner ein und sagte weiter: „Es wird keine leichte Aufgabe für uns, aber wir fahren selbstbewusst dorthin, um drei Punkte zu holen und unsere weiße Weste zu behalten. Dabei wird es wichtig sein, in der Defensive kompakt zu stehen und den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen. Vorn werden wir dann wie in jedem Spiel unsere Chancen bekommen.“

Kreisliga A Staffel Süd: Nach dem ersten Spieltag hat das Tabellenbild sicher noch keine Aussagekraft, aber dennoch gibt es Favoriten und Außenseiter. Nicht der Fall ist das im Spitzenspiel des Tages, in dem der ESV Lok Döbeln (5./1) nach seinem 2:2 beim SV Medizin Zschadraß (5./1) am zweiten Spieltag bereits auf den zweiten Meisterschaftsanwärter, den amtierenden Kreismeister SV Medizin Hochweitzschen, trifft. Die Westewitzer hatten noch kein Punktspiel, da Gegner Hohnstädter SV vor zwei Wochen abgesagt hatte, und sind vorher im Kreispokal nach Elfmeterschießen in Zschaitz ausgeschieden. Da stellt sich zwangläufig die Frage: Wo steht der Titelträger? Die Antwort darauf wird dieses reizvolle Spiel geben, das sicher einen engen Spielausgang nimmt und vielleicht sogar unentschieden endet.

Die Welt in Ordnung ist derzeit im Zschaitzer Waldstadion, wenn die SG Zschaitz/Ostrau II (1./3) zu Hause vor über 100 Zuschauern aufläuft. Die Westewitzer und Gleisberger mussten das im Pokal erleben, die Leisniger in der Liga. Nunmehr haben die Jahnataler beim Hohnstädter SV ihre erste Auswärtsaufgabe zu lösen. Sollte ihnen das ebenfalls erfolgreich gelingen, waren die Schützlinge von Ronald Göllnitz und Franz Litzke bereits eine Überraschung der Saison.

Schwere Zeiten durchlebt derzeit der SV Aufbau Waldheim (10./0), der den SV 29 Gleisberg (3./1) zu Gast hat. Bei beiden Kontrahenten gibt es immer wieder personelle Engpässe, die gerade in einem Sonnabendspiel groß sein können. Der Kontrahent, der diese besser kompensieren kann, besitzt die besseren Chancen, den Sportplatz an der Hauptstraße als Sieger zu verlassen. Beim FSV Dürrweitzschen (2./3) hat der VfB Leisnig (9./0) anzutreten. Die Obstländer haben zum Auftakt zwar in Waldheim gewonnen, sind gegen die Bergstädter aber dennoch nicht der Favorit. Ein Gästesieg würde letztendlich nicht überraschen. Im Spiel SG Blau-Weiß Altenhain (3./1) gegen die ehrgeizigen Zschadraßer gilt Ähnliches. Denn wollen die Mediziner ihre ambitionierten Ziele erreichen, muss gegen einen solchen Gegner ein Auswärtssieg her.

Kreisliga B Staffel Süd: Bislang hat der Kiebitzer SV (1./6) die Konkurrenz mit zwei Siegen überrascht und muss nun auswärts beim SV Großbardau (7./1) antreten. Sollten weitere drei Punkte auf dem Konto dazukommen, wäre das aus Kiebitzer Sicht nicht nur erfreulich, sondern sensationell.

Beim SV Einheit Mutzschen (2./6) wird der SV 50 Traktor Mochau (6./3) gefordert. Ob die Gäste dabei ohne ihren Torjäger Toni Koitsch etwas holen können, bleibt abzuwarten, erscheint aber nicht unmöglich. Der Roßweiner SV II (7./1) hat die SG Sermuth II/Großbothen II (5./3) zu Gast. Diese Aufgabe erscheint ebenso lösbar wie die des SV Medizin Hochweitzschen II (3./4) bei Schlusslicht Nerchauer SV (10./0). Der Spieltag wird komplettiert von der Ansetzung SpG Dürrweitzschen/Zschadraß II (4./4) gegen die SG Kössern (9./0) in der der Heimvorteil den Ausschlag geben könnte.

