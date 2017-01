Das erste Hurra Die Handball-WM soll ein Turnier der Superlative werden – die Gastgeber machen zum Auftakt den ersten Schritt dafür.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ungefährdet setzt Frankreichs Superstar Nikola Karabatic zum Torwurf an – der 32-Jährige steuerte drei Treffer zum deutlichen Sieg über Brasilien bei. Foto: Reuters/Benoit Tessier © reuters Ungefährdet setzt Frankreichs Superstar Nikola Karabatic zum Torwurf an – der 32-Jährige steuerte drei Treffer zum deutlichen Sieg über Brasilien bei. Foto: Reuters/Benoit Tessier



Das letzte Turnier mit seinen Bad Boys, – da wird selbst der sonst so coole Dagur Sigurdsson emotional. „Natürlich denke ich ab und zu daran“, sagte der Isländer und gewährte einen kurzen Einblick in sein Seelenleben: „Ja, es kribbelt“, sagt er vor dem deutschen WM-Start gegen Ungarn am Freitag. Der nach dem Turnier scheidende Coach geht, will bei seinem vierten Turnier als Bundestrainer seine zweieinhalbjährige Amtszeit krönen. „Ich bin mir absolut sicher, dass diese Mannschaft jeden schlagen kann.“

Die 25. WM soll ein Turnier der Superlative werden. „Wir erwarten die beste Weltmeisterschaft der Geschichte“, sagte Weltverbandspräsident Hassan Moustafa. Die SZ beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das Handball-Fest in Frankreich:

Wird es einen Zuschauerrekord geben?

Das kommt auf das Abschneiden des Gastgebers an. Bei den möglichen Achtel- und Viertelfinal-Partien der Franzosen könnten bis zu 27 500 Zuschauer die Equipe Tricolore im Fußballstadion von Lille anfeuern. Und damit den Bestwert der WM 2007 in Deutschland knacken, als bei drei Spielen in Köln jeweils 20 500 Zuschauer in der Halle waren. Schon vor dem Eröffnungsspiel des Rekord-Weltmeisters am Mittwochabend gegen Brasilien – das die Gastgeber deutlich mit 31:16 (17:7) für sich entschieden – waren für das Turnier insgesamt 431 000 Tickets verkauft worden. Mehr als das Doppelte im Vergleich zur letzten Endrunde in Frankreich vor 15 Jahren, die 200 000 Fans in die Hallen lockte.

In welchem Modus wird gespielt?

Die Vorrunde wird in vier Sechsergruppen an fünf Spieltagen ausgetragen. Deutschland trifft in der Gruppe C in Rouen auf Ungarn, Chile, Saudi-Arabien, Weißrussland und Kroatien. In allen Gruppen ziehen die ersten vier Mannschaften ins Achtelfinale ein, eine Zwischenrunde wie bei der EM gibt es ebenso wenig wie eine Platzierungsrunde nach einer Niederlage in der K.o.-Runde. Lediglich die schwächsten acht Teams der Vorrunde spielen im Presidents-Cup die Ränge 17 bis 24 aus.

Wer sind die Favoriten?

Für Uwe Gensheimer ist die Sache klar. „Frankreich ist der ganz große Favorit, von dem aber auch nicht weniger als der Titel erwartet wird“, sagt der Kapitän der deutschen Handballer. Gensheimer weiß, wovon er spricht, schließlich spielt er seit dieser Saison bei Paris St. Germain. Für die Goldene Generation um die früheren Bundesliga-Stars Thierry Omeyer, Daniel Narcisse und Nikola Karabatic, allesamt 2009, 2011 und 2015 Weltmeister, soll die Heim-WM der krönende Abschluss werden. Auf den Zetteln der Experten steht zudem Olympiasieger Dänemark wie auch Spanien. Auch der Respekt vor dem deutschen Team ist nach dem EM-Titel und der Bronzemedaille von Rio deutlich gestiegen.

Wie ist die Laune bei den Bad Boys?

Die deutschen Handballer sind voller Hoffnung, aber auch mit Sorgen um ihren Kapitän im Gepäck in ihre Medaillen-Mission nach Frankreich gestartet. Nach dem Tod seines Vaters steht der Einsatz von Uwe Gensheimer im Auftaktspiel auf der Kippe. Das Team reiste ohne den Linksaußen ins nordfranzösische Rouen. „Uwe hat alle Zeit der Welt. Die Entscheidung trifft er ganz alleine“, sagte Oliver Roggisch. Abgesehen von der sensiblen Gensheimer-Personalie sei die Stimmung „super“, versicherte der Teammanager. Die sportlichen Vorzeichen sind durchaus vielversprechend. Beim letzten Test am Montag deklassierte Deutschland den Nachbarn Österreich mit 33:16 und präsentierte sich in bärenstarker Verfassung. Doch es gibt noch andere Fragezeichen außer Gensheimer. Wie gut funktioniert das neu formierte Team in Druckphasen? Es fehlen sieben EM-Helden, darunter Top-Leute wie Steffen Weinhold, Fabian Wiede und Hendrik Pekeler.

Spielt Sigurdssons Weggang eine Rolle?

„Nein, ich glaube nicht“, sagt der Bundestrainer. Die Entscheidung war im November gefallen, dass Sigurdsson nach der WM in Deutschland aufhört und dann als Nationaltrainer Japans einen neuen Job anfängt. „Natürlich denke ich ab und zu daran, aber ich gehe das Turnier an wie alle anderen zuvor. Meine Einstellung zur Mannschaft ist die gleiche. Ich habe immer ein ähnliches Bild, wie die Mannschaft spielt und die Einstellung sein soll“, sagt der 43-jährige frühere Nationalspieler.

Wie steht es um die Sicherheit?

Wie bei der Fußball-EM in Frankreich und den Olympischen Spielen von Rio spielt der Sicherheitsaspekt eine große Rolle. Frankreich wurde in den vergangenen Jahren immer wieder von Terror erschüttert. „Die Fußball-EM war gerade beim Thema Sicherheit ein großer Erfolg, und wir wollen von deren Erkenntnissen und Erfahrungen profitierten, was die Abläufe und die Kooperation aller Beteiligten betrifft“, sagte David Donelly, der Chef des Organisationskomitees. (sid/mit SZ)

zur Startseite