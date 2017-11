Das erste Buswartehäuschen für Westewitz Gegenüber dem Bahnhof stehen nun Wartende im Trockenen. Die Gemeinde setzt beim Aufbau auf heimische Firmen.

Werner und Sieglinde Schönfuß aus Westewitz sind vom neuen Buswartehäuschen gegenüber dem Bahnhof begeistert. Endlich gibt es für Wartende eine Unterstellmöglichkeit. © Dietmar Thomas

Die Gemeinde hat gegenüber dem Bahnhof eine Bushaltestelle aufstellen lassen. Das war dringend notwendig, damit Kinder und Erwachsene, die auf den Bus warten, im Trockenen stehen können und einen Schutz haben.

Nachdem der Bahnhof geschlossen wurde, gab es dafür keine Möglichkeit. Auch die Schulkinder blieben sozusagen bisher im Regen stehen. „Wir wollten, dass das Wartehaus so schnell wie möglich vor der Schlecht-Wetter-Zeit steht“, sagte der amtierende Bürgermeister Jörg Burkert. Die Firma Michael Weber Holzbau GmbH aus Wendishain, die auch schon das Wartehäuschen an der Schule gebaut hat, bekam den Auftrag und setzte das Holzhaus am Mittwochnachmittag.

Zuvor hatte die Firma Garten- und Landschaftsbau Klawathi GbR den notwendigen Unterbau hergestellt. „Wir setzen dort, wo es uns möglich ist, Firmen aus der Region ein“, so Burkert. Auch wenn die Fenster, die aus einer Art Kunststoff sind, noch fehlen, ist das Wartehaus ab sofort nutzbar. (DA/je)

