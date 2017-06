Das erste Bruderduell seit Rio Robert und Christoph Harting treffen wieder aufeinander – mit unterschiedlichen Erwartungen.

Robert (l) und Christoph Harting haben bislang die WM-Norm verfehlt. © dpa

Der große Bruder gegen den kleinen, Olympiasieger gegen Olympiasieger, Robert Harting gegen Christoph Harting: Erstmals seit den Spielen in Rio steigen die beiden deutschen Diskus-Riesen wieder zum direkten Duell in den Ring. „Die großen Jungs kommen, um zu spielen“, sagen die Macher des Diamond-League-Meetings in Oslo über die besondere Familienangelegenheit an diesem Donnerstag.

Christoph Harting gerät angesichts der pikanten Konstellation sogar ein bisschen ins Schwärmen. „Es wird eine geile Zeit“, sagt der Rio-Champion mit Blick auf Robert: „Ich hoffe, er bleibt körperlich fit.“

Aber während das Bruderduell der Olympiasieger, das am Sonntag in Stockholm gleich noch einmal stattfindet, vor allem medial Wellen schlägt, sind die beiden Hauptdarsteller derzeit mehr mit sich selbst beschäftigt. Zwei Monate vor den Titelkämpfen in London haben beide Hartings noch nicht die geforderte Norm von 65 Metern geschafft. „Die anderen interessieren mich nicht“, sagt Christoph Harting – mit seinen 63,47 Metern momentan nur die Nummer fünf in Deutschland – über das Aufeinandertreffen. „Ich muss mich als Sportler auf meine Leistung konzentrieren. Das ist der einzige Faktor im Wettkampf, den ich beeinflussen kann“, betont der 27-Jährige.

Ex-Weltmeister Robert Harting, der den Triumph seines Bruders in Brasilien nach einem Hexenschuss in der Qualifikation von der Tribüne aus verfolgen musste, plagt sich derweil weiter mit seinem lädierten linken Knie herum. Nach seinem Kreuzbandriss im Herbst 2014 hatte sich der 32-Jährige nach Rio erneut operieren lassen müssen. „Es ist leider so, dass Diskuswerfen mit Energie aus dem Unterkörper funktioniert. Das ist bei mir momentan nicht optimal gegeben. Deswegen mache ich technische Fehler“, erklärt Robert Harting: „Wenn sich das verbessert, werfe ich auch locker 66 Meter. Und das wäre ganz geil.“ Immerhin: Mit 64,99 Metern bei seinem Saisoneinstieg am Pfingstmontag hat Robert Harting die Norm für London nur um einen Zentimeter verpasst. Bei dem Showdown an der Stätte seines größten Erfolges will der Berliner unbedingt dabei sein. „Ich habe nie geübt, am Badesee zu liegen, deshalb muss ich zur WM fahren“, sagt der London-Olympiasieger.

Auch sein Nachfolger plant für die Titelkämpfe, die Norm soll jetzt fallen. „Ich habe in vier Tagen 18 Versuche, da sollte einer dabei sein“, sagt Christoph Harting, der zwischen den Bruderduellen auch am Freitag in Dessau wirft. (sid)

