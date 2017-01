Das erste Baby 2017 heißt Tim Bis zum ersten Kinderschrei im Kreißsaal im Kamenzer St. Johannes der Malteser dauerte es in diesem Jahr bis zum 2. Januar, 15.04 Uhr.

Tim Kühne aus Bautzen ist das erste Baby, das 2017 im Malteser Krankenhaus St. Johannes geboren wurde. © Matthias Schumann

Nun, gut Ding will Weile haben. Dies dachte sich der kleine Tim, der am 2. Januar genau um 15.04 Uhr das Licht der Welt erblickte und damit das erste Baby des neuen Jahres im Malteser Krankenhaus St. Johannes war. Dafür brachte er ja auch stattliche 4300 Gramm auf die Waage, bei immerhin 53 Zentimeter Länge. Die Eltern Susann und Martin Kühne aus Bautzen waren mit dem zweitgeborenen Sohn ebenso glücklich wie mit dem ersten, der übrigens ebenfalls unbedingt in Kamenz, und nicht etwa im näher liegenden Bautzen zur Welt kam. Wenn das kein Aushängeschild für die Geburtshilfeabteilung der Malteser ist!

Wie die SZ bereits gestern informierte, kamen im vergangenen Jahre 462 Kinder zur Welt – darunter waren übrigens 239 Mädchen und 227 Jungen. Hier gab es also einen Mädchenüberschuss, aber Klein-Timmy aus Bautzen hält ja schon mal gegen. Mit seinem stattlichen Gewicht kann er allerdings noch nicht ganz oben mitmischen. Das schwerste Baby der Malteser-Entbindung, im Dezember geboren, hatte satte 5280 Gramm mitgebracht. (SZ)

