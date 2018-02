Das Ende der Freien Wähler?

© hy-photo gernot menzel

In der vergangenen Woche vermeldeten wir den Wechsel der beiden Stadträte Michael Ratzing (bislang für Freie Wähler aktiv) und Marco Gbureck (bislang CDU) zur Alternative für Deutschland (AfD). Letzterer hat sich bei Facebook auch noch einmal selbst deutlich zu seinen Beweggründen erklärt. In den sozialen Netzwerken reichen die Kommentare dazu von Glückwünschen bis Beschimpfung. Aber auch der Vorwurf, Betrug am Wähler zu leisten, ist nicht selten. Denn es ist ja heute im Einzelnen nicht mehr nachvollziehbar, ob die beiden einst gewählt wurden, weil sie so tolle Typen sind oder sich eben für eine ansprechende Partei/Wählervereinigung hatten aufstellen lassen. Aus der Beobachterrolle gesehen gehen aber jetzt nicht gerade die beiden Lokomotiven dieser beiden Fraktionen. Sie sind gestalterisch nicht so sehr in Erscheinung getreten. Ist der Schaden für CDU und Freie Wähler also nicht schlimm? Letztere haben mit Dirk Nasdala und Sandro Fiebig zuvor schon zwei Macher verloren (nicht an die AfD, sondern aus beruflich-privaten Gründen) – das sind echte Auflösungserscheinungen!

