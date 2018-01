Das Ende von Woody Allen? Viele Hollywood-Stars wenden sich von der Regie-Ikone ab. Können alte Missbrauchsvorwürfe seiner Adoptivtochter Dylan Farrow seine Karriere beenden?

Woody Allen, jetzt 82 Jahre alt, fand deutlich jüngere Partnerinnen stets attraktiv. © dpa

In seinen Filmen spielt Woody Allen gerne mit dem Feuer. Affären älterer Männer mit deutlich jüngeren Frauen sind oft Stoff für den New Yorker Star-Regisseur. In seinem Meisterwerk „Manhattan“ spielte er 1979 selbst den Lover einer 17-jährigen Schülerin. Die Filmstory wurde brisante Realität, als Allen mit 56 Jahren eine Romanze mit der damals 21-jährigen Adoptivtochter seiner langjährigen Partnerin Mia Farrow einging. Allen und die Koreanerin Soon-Yi heirateten später, sie haben zwei Kinder. Doch mit dem Bruch zwischen ihm und Schauspielerin Farrow ging 1992 ein weiterer Skandal einher. Ein Skandal, der Allen jetzt einzuholen scheint.

Von der „Me Too“-Bewegung bestärkt hat Allens Adoptivtochter Dylan Farrow erneut Missbrauchsvorwürfe gegen den Regisseur erhoben. Allen habe sie als Siebenjährige im Elternhaus an den Geschlechtsteilen angefasst, sagte die jetzt 32-Jährige dem Fernsehsender CBS. Die Vorwürfe sind lange bekannt. Dylan hatte den angeblichen Missbrauch bereits 2014 in der „New York Times“ geschildert. Mia Farrow trug die Vorwürfe schon 1992 nach der Trennung von Allen in einem Sorgerechtsprozess vor. Die Polizei ermittelte damals, es kam aber nicht zur Anklage. Die Vorwürfe hatte Allen stets zurückgewiesen.

Durch Filme wie „Der Stadtneurotiker“ zählt der vierfache Oscar-Preisträger seit Jahrzehnten zu Amerikas Starregisseuren. Für seine fast jährlich erscheinenden Filme konnte Allen stets ein prominentes Ensemble gewinnen. Für „Wonder Wheel“ holte er zuletzt Kate Winslet und Justin Timberlake vor die Kamera. Seinen nächsten Film „A Rainy Day in New York“ dreht er unter anderem mit Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law und Timothée Chalamet.

„Das wird sein letzter Film sein“, schrieb kürzlich der US-Filmkritiker David Ehrlich. Allens Karriere sei vorbei, so wie die anderer Männer nach den jüngsten Vorwürfen von Belästigung und Machtmissbrauch. Tatsächlich distanzieren sich immer mehr Schauspieler vom Regisseur. Timothée Chalamet kündigte an, er werde seine Gage für „A Rainy Day in New York“ abgeben. Auch die Schauspieler Griffin Newman und Rebecca Hall wollen ihre Einnahmen aus dem Film spenden. Ebenso machen Mira Sorvino („Geliebte Aphrodite“) und Greta Gerwig und Ellen Page, die mit Allen „To Rome with Love“ drehten, gegen den Regisseur Front. (dpa)

