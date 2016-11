Das Ende vom Lied? Um die Finanzierung des Kulturpalastes ist ein Streit entbrannt. Die Bürgermeisterin hat eine erste Idee.

Michael Sanderling ist seit 2011 Chefdirigent der Philharmonie. Zur Eröffnung des neuen Konzertsaals wird er aber nicht mehr den Taktstock schwingen. Sanderling steigt aus, weil er die Kultur in Dresden zu stark beschnitten sieht. © Marco Borggreve

Bundesweit werden massive Streichungen in Dresdens Kultur beklagt, dazu der öffentlichkeitswirksame Abgang von Stardirigent Michael Sanderling. Und der Intendant der Musikfestspiele, Jan Vogler, ist stocksauer. Dresden ist in den Schlagzeilen, die rot-grün-rote Stadtratsmehrheit wolle den Ballast der Hochkultur abwerfen. „Ich verwahre mich gegen diese Aussagen“, so Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke). Sie rechnet vor, dass der Kulturetat für 2017 im Vergleich zu diesem Jahr um zwölf Millionen Euro auf dann 102 Millionen Euro steigt. Da könne niemand von einer Kürzung sprechen. Die Philharmonie, die künftig den umgebauten Kulturpalast betreibt, erhält laut Stadtratsbeschluss zum Haushalt 18,15 Millionen Euro Zuschuss von der Stadt. Das sind gut drei Millionen Euro mehr als bisher. Allerdings wollte Intendantin Frauke Roth zusätzlich 250 000 Euro, die jetzt nicht berücksichtigt wurden. Außerdem soll Vogler mindestens sechs Konzerte im Kulturpalast organisieren, die dafür notwendigen 300 000 Euro fehlen ebenfalls.

Sanderling hat darauf erklärt, seinen Vertrag nicht zu verlängern und Roth sieht die Betreibung des Hauses in Gefahr, weil das Geld für Wachpersonal, Garderoben und Einlasskontrollen fehle. Sogar von der Gefährdung der Eröffnung am 28. April ist die Rede. Vogler fordert, die Stadt solle zu ihren Versprechen stehen und die 300 000 Euro einplanen, sonst könne er die zusätzlichen Konzerte nicht gewährleisten. Weil auch noch Geld für die Betreibung der Touristeninformation und den Ski-Weltcup 2018 in Dresden fehlt, geht es insgesamt um rund eine Million Euro.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat jetzt alle Bürgermeister aufgefordert, in ihren Bereichen nach Geld zu suchen, das sie freischaufeln können. „Herr Hilbert hat signalisiert, dass dann, zusammen mit den Fraktionen, ein Eilantrag dazu eingebracht werden könne“, so Klepsch. Dann wären alle Probleme auf einen Schlag gelöst, nicht nur die der Kultur.

„Herrn Vogler will ich auf keinen Fall gehen lassen“, erklärte Klepsch gegenüber der SZ. Er habe aber ein Sonderkündigungsrecht, sodass er allein darüber entscheidet. „Wenn es keine übergreifende Lösung gibt, werde ich die 300 000 Euro in meinem Etat zusammenkramen“, verspricht die Bürgermeisterin. „Ich stehe bei Herrn Vogler im Wort.“ Das Geld habe sie vorher nicht im Haushaltsentwurf einplanen können, weil es zu der Zeit die Idee mit den Zusatzkonzerten noch nicht gab.

Ob es für die Philharmonie auch eine Lösung geben wird, ist weiter unklar. Klepsch werde sich mit Roth dazu zusammensetzen. Die Ratsmehrheit fordert, dass sie zahlungskräftige Sponsoren findet. Das machen andere Kultureinrichtungen auch so, etwa das Europäische Zentrum in Hellerau oder eben die Musikfestspiele. „Aber die Eröffnung des Kulturpalastes ist nicht gefährdet“, versichert Klepsch. Es sei alles geplant und werde so durchgezogen. Das Geld, das fehlt, bringe die Philharmonie natürlich in Bedrängnis. „Schlimmstenfalls werden weniger Veranstaltungen im Kulturpalast stattfinden, wenn Personal fehlt.“ Das würde dann aber auch geringere Einnahmen bedeuten und somit möglicherweise einen höheren Zuschussbedarf von der Stadt im Nachhinein. „Wir werden das in Ruhe besprechen“, so Klepsch.

Wen sie endgültig verloren hat, ist Sanderling als Philharmonie-Dirigenten. „Mein Eindruck ist: Herr Sanderling hat einen Anlass gesucht, um sich mit Pauken und Trompeten zu verabschieden“, vermutet Klepsch. Der Aufschrei, der durch die Republik geht, sei aber nicht das Ausbluten der Hochkultur in Dresden. Schließlich werden in Kulturpalast und Kunstkraftwerk gerade 200 Millionen Euro investiert.

zur Startseite