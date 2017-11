Das Ende einer Schule Der Abriss des Gebäudes in Bischofswerda Süd ist in vollem Gange. Bisher weitgehend geräuschlos, aber unübersehbar.

Mitarbeiter der Firma Frauenrath aus Bretnig sind schon seit Wochen mit dem Abriss beschäftigt. Das Schulhaus ist weitgehend entkernt.

Die Vorderfront der Schule an der Bonhoefferstraße. Das Gebäude ist in wenigen Tagen Geschichte. Nur die Bushaltestelle wird noch daran erinnern.

Das Schulhaus an der Bonhoefferstraße in Bischofswerda Süd wird zum Bauskelett. Mitarbeiter des Unternehmens Frauenrath aus Bretnig haben das Gebäude in den vergangenen Wochen komplett entkernt. Fenster und auch ein Großteil der Fensterrahmen sind mittlerweile herausgerissen, Teile des Daches abgebaut. Man schaut vom Hof durch das leere Gebäude hinüber zu den Wohnblocks auf der anderen Straßenseite. Nur noch Tage, dann werden auch die Außenmauern fallen.

Auf dem Schulhof türmen sich die Abfallberge. Die Reste von Fußböden, Zwischenwänden und des Dachmaterials werden hier sortiert zwischengelagert, bis sie abgefahren werden. Nach dem 20. November soll begonnen werden, auch den asphaltierten Schulhof zurückzubauen, teilte die Stadtverwaltung mit. Wenn es das Wetter zulässt, soll die Fläche auch noch in diesem Jahr planiert werden. Schulabriss und Entsorgung des Baumaterials kosten die Stadt rund 663 000 Euro.

Auch die Mosaikbilder im Foyer, Arbeiten des Pulsnitzer Künstlers Werner Schmidt, fallen dem Abrisshammer zum Opfer. Zu sehen auf den Wandbildern sind unter anderem drei, im Kreis spielende Kinder. Die Kunstwerke seien fest mit dem Bauwerk verbunden; man könne sie nicht herausnehmen, begründete Bauamtsleiter Holger Berthel im Mai die Entscheidung vor den Stadträten. Damit verschwindet ein weiteres Zeugnis der jüngeren Bischofswerdaer Stadt- und Baugeschichte. „Kunst am Bau“ hieß ein Anspruch, dem man sich in der DDR stellte. Drei Prozent der Baukosten waren gesetzlich für den Kauf von Kunstwerken vorgeschrieben. Mit den Arbeiten wurden vor allem heimische Künstler, wie Werner Schmidt, betraut.

Auf dem einstigen Schulgelände wird ein neues Kinderzentrum für die Tagesstätten Regenbogenvilla und Sonnenschein errichtet. Dafür sollte das Schulhaus schon im Sommer abgerissen werden. Doch aufgrund gestiegener Baupreise konnte die Stadt als Bauherr den Auftrag nicht wie geplant vergeben. Sie musste zur Finanzierung zusätzliche Fördergelder beantragen.

Das Schulhaus war in der DDR als polytechnische Oberschule errichtet worden. Nach der Wende beherbergte es die Grundschule Süd. Danach stand es bereits zum Abriss, wurde zwischenzeitlich aber noch einmal baulich ertüchtigt. Während der Sanierung mehrerer Schulen wurde das Gebäude als Interimsschule genutzt. (SZ)

