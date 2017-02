Das Ende des Zankapfels Der Deutsche Olympische Sportbund schafft den Medaillenkorridor ab.

Er war ständiger Quell für Hohn und Spott und beschäftigte sogar Gerichte. Jetzt soll er verschwinden. Der Deutsche Olympische Sportbund schafft den Medaillenkorridor ab. Die breitgefächerte Prognose, die Verbänden und DOSB als Erfolgsmaßstab und Grundlage für Fördervereinbarungen diente, gibt es für die Winterspiele 2018 in Pyeongchang nicht mehr.

„Ich gehe davon aus, dass wir das in diesem Jahr nicht machen“, sagte DOSB-Sportvorstand Dirk Schimmelpfennig. Man aktualisiere mit den Verbänden „die Ziele. Für uns ist der Ansatz, dass man den Leistungssport nicht auf Medaillen reduzieren sollte.“

Diese Aussage ist mit Blick auf die Spitzensportreform interessant. „Es ist schön, zu hören, dass künftig zur harten Währung in den Zielvereinbarungen nicht nur die Medaillen zählen sollen“, sagte die Sportausschuss-Vorsitzende Dagmar Freitag. „Mit Blick auf die Vergangenheit fehlt mir allerdings der Glaube, dass dieses tatsächlich das letzte Wort ist, zumal die Spitzensportreform eindeutig Medaillenpotenziale als klare Zielstellung definiert.“ Sie sei „sehr gespannt, wie der DOSB das in Zukunft handhaben will“.

In der Tat wird im Reformwerk als „Ziel der Neustrukturierung“ formuliert, „den Spitzensport zukünftig erfolgreicher zu machen, Erfolgspotenziale für Podiumsplätze … zu erkennen und gezielter zu fördern.“ In der höchsten Förderstufe, dem „Exzellenzcluster“, sollen sich künftig nur noch „gut aufgestellte Sportarten/Disziplinen mit konkretem Medaillenpotenzial“ wiederfinden.

Einen Widerspruch sieht Schimmelpfennig, in Pyeongchang erstmals Chef de Mission der Olympiamannschaft, nicht. „Selbstverständlich bleibt es dabei, dass wir Medaillen gewinnen wollen. Aber wir freuen uns auch über Weltklasseleistungen, die sich im unmittelbaren Umfeld der Podestplätze bewegen, oder über Athleten, die ihre Bestleistung erreichen“, sagte der 54-Jährige. Die Prognose einer Medaillensumme für den Erfolg der einzelnen Athleten sei „unerheblich“.

Details einer Neuregelung werden noch erarbeitet. In Gesprächen mit den Verbänden im Mai wolle man sehen, „welche belastbaren und sinnvollen Aussagen wir treffen können“. Es dürfte schwierig werden, die Medaillenzählerei aus dem Fokus zu rücken – aus dem eigenen und dem der Öffentlichkeit.

Schimmelpfennig bestätigte nur, dass für Pyeongchang „sicherlich das Ergebnis von Sotschi der Maßstab“ sei. Bei den Winterspielen 2014 rechnete man einen Korridor von 27 bis 42 Medaillen aus. Am Ende gewann die Mannschaft nur 19, und wieder mal folgten hilflose Versuche der Rechtfertigung. Letztlich standen die Zahlen nur für einen kontinuierlich schwächer werdenden deutschen Spitzensport.

Die Geschichte der Zielvereinbarungen ist für den DOSB ein einziges großes Ärgernis. 2012 in London wurde das Modell zum Politikum. Die Klage von Journalisten zwang den DOSB und die Geldgeber aus dem Innenministerium erstmals zur Herausgabe aller Zahlen – während der Sommerspiele, im vollen Licht der Öffentlichkeit. Der DOSB, damals noch unter Führung von Thomas Bach, wollte sich mit allen Mitteln peinliche und endlose Debatten ersparen – vergeblich.

Denn was vor 2012 in London einzeln mit den Verbänden mitunter sinnvoll vereinbart wurde, wirkte in der Summe wie das Hirngespinst hoffnungsloser Träumer: 28 Olympiasiege und 86 Medaillen sollten es werden. Letztlich standen elf Olympiasiege und 44 Medaillen. 2016 in Rio de Janeiro wurde mit 42 Medaillen auch nicht mehr als der untere Rand des schon vorsichtiger gestalteten Zielkorridors von 42 bis 71 Medaillen gestreift.

Man wolle das Bewusstsein für den Leistungssport „auch dadurch schärfen, dass wir komplexere Ziele setzen“, sagt Schimmelpfennig. Für eine fundierte Einschätzung müsse sich erst „das Bild komplettieren“. Zu beachten seien auch „sportpolitische Entwicklungen – Stichwort Anti-Doping-Kampf“. (sid)

