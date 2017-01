Das Ende des Sportinternats Das Heim schließt im Sommer. Die jungen Leistungssportler sollen aber trotzdem in Riesa bleiben.

An der Freitaler Straße sollen künftig Riesas Obdachlose untergebracht werden. Wie es mit den jungen Sportlern ab dem Schuljahr 2017/2018 weitergeht, ist noch unklar. © Sebastian Schultz

Im Sommer wird Riesas Sportinternat definitiv geschlossen. Das teilte SC-Präsident Karl Walluszek nach einer Vorstandssitzung am Mittwochvormittag mit: „Es wird dann keine Institution namens Sportinternat mehr geben.“ Im Dezember, als die Stadt erklärte, das Gebäude an der Freitaler als Obdachlosenheim nutzen zu wollen, anstatt es weiter an Riesas größten Sportverein zu vermieten, klang das noch ein wenig anders. Damals hieß es in einer Erklärung von Stadt und Verein, dass Sportinternat und Sporthort „den aktuellen Gegebenheiten“ angepasst werden sollen. Das endgültige Aus der Einrichtung wurde Ende 2016 noch nicht verkündet.

Der Verein will den Bewohnern nun ermöglichen, trotz allem in Riesa zu bleiben. Wie das konkret funktionieren kann, wollte Karl Walluszek aber noch nicht verraten. „Wir möchten darüber erst mit den Eltern sprechen. Sie sollen das nicht aus der Presse erfahren.“ Gespräche sollten noch vor den Winterferien Mitte Februar stattfinden, so der SC-Präsident.

Die Stadtverwaltung teilte mit, dass sowohl die Unterbringung der Nachwuchssportler als auch die Betreuung im Hort auch in Zukunft gesichert sein werden. „Es gibt keine Abstriche an irgendeiner Säule der sportlichen Ausbildung, weder in den Sportkitas noch bei den Sportklassen und beim Nachwuchsleistungssport“, so Stadtsprecher Uwe Päsler. Insofern bleibe die Bedeutung des Sports in Riesa uneingeschränkt erhalten – „auch wenn sich organisatorisch und logistisch mal was ändert“. Der Betriebskostenzuschuss, den die Stadt jährlich für das Internat an den SC zahlt, ist nach SZ-Informationen noch im Haushaltsentwurf 2017 enthalten: 40 000 Euro.

Betreuung Tag und Nacht

Zurzeit sind laut SC Riesa 20 der 30 Internatsplätze belegt. Die meisten Schüler stammen aus Sachsen oder Brandenburg, andere aber auch von weiter weg. Sie trainieren Akrobatik, Triathlon und Schwimmen. Die Kinder und Jugendlichen müssen für die Aufnahme eine Verbandsempfehlung in ihrer Sportart haben oder einen Kaderstatus vorweisen können. In der Regel besuchen sie entweder das Städtische Gymnasium oder die Oberschule „Am Sportzentrum“. Für die Betreuung der Bewohner ist Tag und Nacht ein Ansprechpartner vor Ort. An den Wochenenden fahren die meisten Kinder und Jugendlichen nach Hause oder verbringen die Zeit bei Freunden oder Trainingspartnern in Riesa.

Nach Einschätzungen des SC wird das Ende des Sportinternats auch Auswirkungen auf die Leistungsstützpunkte haben. Auch Akrobatik-Abteilungsleiter Frank Schöniger beschäftigt der Entschluss – immerhin werden in Riesa die Sportler von Bundestrainer Igor Blintsov betreut. Den Leistungsstützpunkt in Gefahr sieht der Abteilungsleiter jedoch nicht: „Wir haben aktuell nur zwei Sportler, die im Internat wohnen. Bei der einen Sportlerin erledigt sich das aber bald, weil ihre Eltern nach Riesa ziehen“, sagt Schöniger. Was den anderen Sportler angehe, so sei man gerade in Gesprächen, wie es weiter geht. „Ich bin aber optimistisch, dass wir da eine Lösung finden, damit er bei uns in Riesa bleiben kann.“

„Ich weiß nicht, wie es weitergeht“

Weniger optimistisch klingt diese Internatsbewohnerin, die anonym bleiben möchte: „Ich wüsste nicht, wie es weitergehen könnte, wenn es das Internat nicht mehr gibt.“ Die Sportlerin ärgert sich gerade vor allem über die Informationspolitik des Vereins. Dass der Standort ernsthaft gefährdet ist, habe sie im Dezember aus der Zeitung erfahren: „Unsere Leiterin hat bislang immer abgestritten, dass das Internat geschlossen wird, wenn wir sie auf die Gerüchte angesprochen haben. Einzig unser Trainer hat mal etwas durchblicken lassen“, berichtet die Schülerin.

Im November 2003 sind laut Verein die ersten 24 Schüler in das Gebäude an der Freitaler Straße eingezogen. Der Hintergrund für das Aus der Einrichtung sind zum einen finanzielle Probleme und zum anderen der schlechte Zustand des Obdachlosenheimes an der Klötzerstraße. Die Sanierung des Gebäudes rechnet sich nicht mehr. Die Stadt, die für die Unterbringung von Wohnungslosen zuständig ist, sucht bereits seit Jahren nach einer Alternative. Die hat die Verwaltung nun also mit der Freitaler Straße 10-12 gefunden. Für den Umbau rechnet Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) „auf Fördermittel in nicht unerheblicher Höhe“.

