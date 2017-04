Das Ende des ersten Flüchtlingslagers Das Camp an der Bremer Straße wird nächstes Jahr geschlossen. Dafür öffnet im Norden der Stadt ein neues.

Integrationsministerin Petra Köpping besuchte am Freitag die Erstaufnahme an der Bremer Straße und schaute Rasul aus Tschetschenien (l.) und Ehrenamtler Richard Förster beim Schachspielen zu. © Sven Ellger

Es ist der Abend, an dem Lars Werthmann kurz davor steht, zu verzweifeln. Eine alte, verwilderte Industriebrache an der Bremer Straße soll der Krisenmanager des Roten Kreuzes über Nacht für über 1 000 Flüchtlinge herrichten. Der 24. Juli 2015 wird ihm als der Tag in Erinnerung bleiben, an dem die Flüchtlingskrise nach Dresden kam.

Die ersten Tage sind chaotisch: Die hygienischen Zustände beschreiben Ärzte als mangelhaft. Für die über 30 gesprochenen Sprachen im Camp gibt es zunächst kaum Dolmetscher. Und in den Zelten herrscht brütende Hitze. Inzwischen ist der Schotter dem Asphalt gewichen. Aus den Zelten sind feste Hallen geworden. Und statt über 1 000 Asylbewerber leben derzeit gut 50 Menschen an der Bremer Straße. Wenn die neue Erstaufnahmeeinrichtung am Hammerweg nicht mehr für den Terrorprozess gegen die Gruppe Freital genutzt wird, soll das Lager in der Friedrichstadt geschlossen werden. Wahrscheinlich wird dies Mitte 2018 der Fall sein.

Mit der Einrichtung an der Hamburger Straße stehen dann 2 300 Plätze in Dresden zur Verfügung. Wieder abgebaut wurden die Lager am Flughafen, in der Johannstadt, an der Strehlener Straße und an der Karlsruher Straße in Gittersee. Die Unterkünfte hinter der Landesdirektion an der Stauffenbergallee mit 500 weiteren Plätzen werden zunächst als Reserve bereitgehalten. „Ich rate dringend dazu, noch abzuwarten, bevor weitere Entscheidungen über Schließungen getroffen werden“, sagte der Präsident der Landesdirektion, Dietrich Gökelmann, am Freitag. Seriöse Flüchtlingsprognosen seien auch nach der Schließung der Balkanroute nicht möglich. „Ich will nicht noch einmal so eine Situation erleben müssen wie 2015.“ Zuletzt wurde Kritik an leeren Unterkünften geäußert, da sie Geld kosten. So sind Sicherheitsdienste rund um die Uhr im Einsatz. Wie viel genau das Land für die Reserve-Einrichtung an der Stauffenbergallee zahlt, wollte Gökelmann aber auch am Freitag nicht sagen. Begründung: Das sei mit den Vertragspartnern, also dem Wachschutz, so vereinbart worden.

Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) bekräftigte, dass Dresden ein Schwerpunkt der Erstaufnahme im Freistaat bleiben wird. Vor der Flüchtlingskrise gab es nur eine Einrichtung in Chemnitz. Zugleich lobte sie die Integrationsarbeit in der Stadt. Es gebe viele Flüchtlingsinitiativen. Das DRK hat mithilfe der Ministerin jetzt einen Animationsfilm produzieren lassen, der Neuankömmlingen gezeigt wird. Zu sehen sind Ver- und Gebote. Ohne Sprache, nur mit Bildern wird ihnen erklärt, wo das Rauchen erlaubt ist, was in Toiletten gehört, dass das Handy stumm zu schalten ist und dass Waffen und Gewalt verboten sind.

zur Startseite