Das Ende der Tüte In Neuseelands Supermärkten steht eine Revolution bevor: Die Wegwerftüten sollen ab 2018 ganz verschwinden.

Der Tüte geht es an die Griffe. Sie soll entsorgt werden. Aber nicht in den Müll. Ein neuseeländischer Supermarktriese will dünne Wegwerftüten verbannen. © dpa

Ihren locker-lässigen Lebensstil beschreiben die Neuseeländer als „laid back“. Ein bisschen retro, ein bisschen gute alte Zeit. Dazu gehören auch die freundlichen Plaudereien an der Supermarkt-Kasse, wo die Kassiererinnen und Kassierer nicht nur die Strichcodes der auf dem Fließband anrollenden Waren scannen und die unleserlichen Etiketten-Informationen in die Kassentastatur hämmern, sondern auch die Einkäufe in Tüten packen.

Wer Körbe und Jutetaschen mitbringt, war bis vor nicht allzu langer Zeit sofort als Ausländer entlarvt, denn außer einigen „Greenies“ – Umweltschützern und -liebhabern – ließ sich trotz permanenter Aufrufe kaum ein echter Neuseeländer dazu bewegen, der Umwelt zuliebe wiederverwendbare Tragetaschen zu benutzen. Und das in einem Land, das Urlauber aus Übersee als Naturparadies wahrnehmen und von der Tourismusbehörde als grün und sauber vermarktet wird.

Ein bisschen besser ist es in der Zwischenzeit geworden. Aber noch immer stapeln sich in den meisten Einkaufswagen zehn bis zwanzig mit Lebensmitteln gefüllte Knistertüten. Die verblüffende Begründung: Die dünnen Plastikhüllen, die außer in zwei Billigdiscountern gratis abgegeben werden, seien erstens biologisch abbaubar und zweitens als kostenlose Mülltüten zu recyceln, ungeachtet der Tatsache, dass die Hälfte der Dinger bereits nach dem ersten Einsatz durchlöchert ist.

Doch nun naht – wenn auch langsam – das Ende der durch die windige Inselnation fliegenden Beutel, die im Pazifischen Ozean landen, wo sie als Mikroplastikteilchen Meeresbewohner umbringen und von Meeresschildkröten am Stück gefressen werden, weil sie wie Quallen aussehen. Der Supermarkt-Riese Countdown, der zum Woolworths-Imperium gehört, schafft die Wegwerftüten in seinen 184 Filialen in Neuseeland bis Ende 2018 ab. Damit hat er auch die zögernden Konkurrenten gezwungen, es ihm gleichzutun.

Denn angesichts verseuchter Flüsse und Seen hat sich nun auch im Land der Kiwis ein Umweltbewusstsein gebildet. Countdown, das etwas weniger als die Hälfte des Marktanteils bei Supermarktketten hat, will mit seiner Aktion 350 Millionen Knistertüten pro Jahr aus dem Verkehr ziehen. Insgesamt belasten jährlich eine Milliarde dieser aus Polyethylen (auch: Polyäthylen) hergestellten Taschen die Umwelt Neuseelands. Das sind 217 Tüten pro Einwohner, und bei dieser Rechnung sind die wiederverwendbaren stabileren Plastiktüten aus dem Einzelhandel noch nicht mitgezählt. Zum Vergleich: Laut Handelsverband Deutschland (HDE) ist der Verbrauch von Tüten in Deutschland, wo die leichtgewichtigen Flatterbeutel kein großes Thema sind, im vergangenen Jahr im Schnitt von 68 auf 45 pro Verbraucher gesunken. Dieser Wert kommt bereits der EU-Richtlinie nahe, die vorsieht, den Einsatz von Plastiktüten bis Ende 2025 auf 40 Stück pro Kopf und Jahr zu reduzieren.

Auch die Kaufhauskette The Warehouse hat längst bewiesen, dass es nur über die Entgeltschiene funktioniert. Kunden müssen dort zehn NZ-Cent pro Stück bezahlen, umgerechnet sind das sechs Cent. Seit kassiert wird, ist der Tütenverbrauch um ganze 75 Prozent gesunken.

