Das Ende der Pendelei

Marius Garten lebt jetzt – kein Scherz – in der Dresdner Gartenstraße. Und er braucht – auch das kein Witz – einen Garten. „Meine Freundin hat ein Pferd“, erzählt der Eislöwen-Profi. „Sie reitet Dressur und möchte, dass es auf dem Grundstück vor der Haustür steht.“ Also legt er sich irgendwann ein Eigenheim zu – mit viel Platz drumherum. Ansonsten freut sich der Angreifer erst mal darüber, dass seine Jana inzwischen bei ihm wohnt und er nicht mehr zwischen Bremerhaven und Dresden pendeln muss. „Das war anstrengend und belastend. Wir haben uns nicht oft gesehen. Es ist nun deutlich angenehmer. Ich bin froh, dass es geklappt hat.“ Sie arbeitet bei einem Logistikunternehmen, das seinen Klub sponsert.

„Ich bin absolut zufrieden und fühle mich sehr wohl“, sagt der Flügelstürmer. „Für mich passt alles perfekt zusammen“ – privat und sportlich ohnehin. Er gehört zu den wenigen Spielern, die Bill Stewart nach der vergangenen Saison besonders gelobt hat: „Marius ist am präsentesten gewesen – mit und ohne Puck. Er hat einen deutlichen Schritt gemacht und seine Fähigkeiten verbessert. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen.“ Max Campbell, Marc Cullen und Harrison Reed – die ausländischen Spieler, die immer mehr Interesse auf sich ziehen – erwähnte der Trainer nicht. Sie fehlen inzwischen auch in seinem Aufgebot.

Bietigheim Steelers machen es vor

Mit Brendan Cook zählt bloß ein neuer sogenannter Importspieler zum Kader. Dazu kommt mit Kevin Nastiuk ein alter Bekannter im Tor – und ein Dutzend Profis, die ihren Vertrag verlängert haben, so viele wie noch nie, und Garten ist mittendrin. „Das hilft enorm“, sagt er. „Wir sind eingespielt. Je mehr Leute bleiben, desto einfacher ist es. Das sieht man doch an Bietigheim. Dieser Verein behielt den Kern seiner Mannschaft und ist damit erfolgreich.“ Die Steelers gewannen 2013 und 2015 die Deutsche Eishockey-Liga 2. „Sie beweisen, dass es funktioniert, wenn man so viele Spieler wie möglich bindet.“ Außerdem stand Bietigheim 2014 und 2016 im Endspiel – zuletzt nach dem Halbfinalerfolg gegen die Eislöwen.

„Da haben wir schon gezeigt, was wir als Team erreichen können“, sagt der gebürtige Berliner. „Jetzt wollen wir gemeinsam den nächsten Schritt gehen.“ Das bedeutet erstens, ohne den Umweg über die Pre-Play-offs wie in der vergangenen Saison in die K.-o.-Phase einzuziehen und zweitens, das Finale zu erreichen. Dabei kommt es erneut auf Profis wie ihn an. „Er weiß gerade seine läuferische Stärke in den verschiedensten Situationen sehr gut einzusetzen“, lobt Stewart. Er fordert mehr Dynamik, Kondition und Schnelligkeit. „Der Trainer verlangt, dass wir alles mit Höchstgeschwindigkeit machen und immer in Bewegung bleiben. Die Einheiten sind sehr intensiv“, sagt Garten. Stewart sei noch nicht ein einziges Mal so richtig laut geworden, aber: „Jeder weiß, wie er werden kann, wenn wir nicht das machen, was er will.“ Darauf legen es die Spieler lieber nicht an. „Denn sonst müssen wir im Training noch mehr tun.“

Arbeiten möchte Garten an seinen Schwächen. Die sieht er vor allem im mentalen Bereich. „Wenn es mal nicht so läuft, dann lasse ich mich davon zu sehr runterziehen und denke zu viel nach.“ Da sei viel Ehrgeiz mit dabei, weil er immer mehr wolle und nie richtig zufrieden sei. „Dabei gibt es immer mal Phasen, in denen man gut spielt, die Dinger aber nicht reingehen. Das ist dann halt einfach so. Da darf ich mir nicht immer einen Kopf drüber machen.“ Das Schwierigste sei, konstant auf einem Level zu spielen. Das sei ihm auch noch in keiner Saison gelungen.

Keine Probleme hat er mit seinen körperlichen Nachteilen. Garten misst lediglich 1,70 Meter, wiegt nur 73 Kilogramm und ist damit einer der kleinsten und leichtesten Eishockey-Profis. „Dafür bin ich schnell und wendig. Ich kann gut damit umgehen und kenne es nicht anders. Ich muss den Kopf oben behalten, um zu reagieren, wenn ein Gegenspieler mit seinen 100 Kilo auf mich zurauscht.“ Solange er in Bewegung bleibt, ist alles gut, aber wenn der 28-Jährige steht, dann haben die Verteidiger leichtes Spiel mit ihm. „Ich bin auch nicht der klassische Mittelstürmer, der sich vor den Kasten stellt und einparkt, um dem Goalie die Sicht zu nehmen.“

Außerdem ist Garten kein Profi, der die Klubs häufig wechselt. Er begann seine Karriere bei den Fischtown Pinguins. Bis auf ein kurzes Intermezzo für die Hannover Indians spielt er als Profi bisher ausschließlich in Bremerhaven und Dresden. Damit ist Garten einer der ungewöhnlichsten Eishockey-Spieler. „Ich bin nicht der Koffer-Typ, sondern eher ein vereinstreuer Profi. Da, wo es mir gut geht, bleibe ich auch gern – egal, ob es irgendwelche lukrativeren Angebote gibt.“ In Hannover litt sein Selbstbewusstsein unter den geringen Einsatzchancen. „In Bremerhaven hielt mich der Trainer an der kurzen Leine. Da gab’s bei Fehlern immer gleich eins auf den Deckel.“ Bei den Eislöwen bekommt er mehr Freiheiten und Eis-Zeiten.

Bloß an den vielen langen Busfahrten zu den Auswärtsspielen ändert sich nichts. Am Freitag beginnt die Saison in Bad Nauheim. Am Sonntag kommt Rosenheim. Wenigstens fällt die Pendelei zwischen Dresden und Bremerhaven weg – privat und sportlich, da die Fischtown Pinguins künftig für die insolventen Hamburg Freezers in der DEL spielen. „Da haben sie alles richtig gemacht und ihre Chance genutzt.“

