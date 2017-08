Das Ende der Jahreskarte Ab dem Jahreswechsel wird es im VVO nur noch Abo-Monatskarten geben. Die kosten mehr. Vielfahrer protestieren.

94 000 Stammkunden haben die Bahnen, Busse und Straßenbahnen des Verkehrsverbundes Oberelbe im Jahr 2016 genutzt. Die meisten von ihnen wohnen in Dresden oder pendeln in die Landeshauptstadt – wie hier in den Bahnhof Neustadt. © Archiv/SZ

Beim Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) laufen derzeit die Telefone heiß. Viele Kunden beschweren sich darüber, dass die Jahreskarte ab dem Jahreswechsel nicht mehr angeboten wird. „Wir bekommen sehr viele Briefe, Mails und Anrufe“, sagt VVO-Sprecher Christian Schlemper. Den meisten bisherigen Jahreskarten-Besitzern gehe es darum, dass sie durch den Wegfall des Tarifs nun am meisten draufzahlen.

Fast jährlich werden Busse und Bahnen deutschlandweit teurer. In der Regel begründen die Verkehrsunternehmen das mit gestiegenen Personal- und Sachkosten. Im VVO haben sich die Fahrkarten zum 1. August im Schnitt um 1,9 Prozent verteuert. „Das verstehen die meisten Kunden auch“, sagt Christian Schlemper. Doch neben der Preiserhöhung hat der Zweckverband des Verkehrsverbundes im November auch beschlossen, die Jahreskarte ab Januar 2018 nicht mehr auszugeben. Als Grund dafür nennt der VVO die Null-Zinsen-Politik der Zentralbank. Bisher haben Kunden, die ihr Ticket für das ganze Kalenderjahr gekauft haben, deutlich weniger bezahlt als für die Abo-Monatskarte. Während bei Letzterer das Geld monatlich vom Konto abgebucht wird, haben Inhaber der Jahreskarte die komplette Summe zu Beginn des Jahres bezahlt. Dieses Geld – bei einer Jahreskarte, die von Dresden bis Tharandt oder Pirna gültig ist, waren das zuletzt 837 Euro – hatten die Verkehrsunternehmen auf ihren Konten geparkt. Über die Zinsen, heißt es, wurde der Rabatt von durchschnittlich sieben Prozent refinanziert. Dabei geht es um eine ganze Menge Geld. Für das Jahr 2016 hat der VVO 11 000 Jahreskarten verkauft. Der größte Teil, rund 9 500 Tickets, wurden für Dresden gekauft, der Rest in den Landkreisen Meißen, Bautzen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Allein mit den verkauften Jahreskarten haben die Verkehrsunternehmen im VVO so 6,3 Millionen Euro eingenommen. Dabei bleibt der öffentliche Personennahverkehr in jedem Fall abhängig von öffentlichen Zuschüssen. Insgesamt 173 Millionen Euro hat der Verbund durch den Ticketverkauf im vergangenen Jahr verdient, etwa noch mal so viel Steuern kommen hinzu, um die Kosten zu decken.

„Jahreskartenbesitzern empfehlen wir ab dem Jahreswechsel die Abo-Monatskarte“, sagt Christian Schlemper. Bei der abgeschafften Jahreskarte handelt es sich aber um eine verdeckte Preiserhöhung. Je nachdem, wie viele Tarifzonen die Karte abdeckte, müssen Kunden für die gleiche Leistung nun bis zu zehn Prozent mehr bezahlen. Als Vorteil der neuen Regelung nennt der VVO, dass die Abo-Monatskarten zu jedem Monatsersten gekauft werden können. Zudem seien viele Jahreskarten-Nutzer ältere Menschen. „Wenn die auf die Abo-Monatskarte umsteigen, mit der man erst nach neun Uhr fahren kann, sparen sie sogar im Vergleich zu vorher“, so Schlemper. Dennoch: Wer die gleiche Leistung wie vorher will, muss ab Januar mehr Geld bezahlen.

Kunden stimmen mit den Füßen ab

Der Linken-Kreisrat und Bundestagsabgeordnete André Hahn versteht das nicht. Er werde sich dafür einsetzen, dass die Jahreskarte wieder eingeführt wird. Mittlerweile hat seine Fraktion einen Antrag im Kreistag gestellt. Darin fordert sie die Rückkehr der Jahreskarte. Es sei absurd, von Attraktivitätssteigerungen des öffentlichen Personennahverkehrs zu sprechen und gleichzeitig diejenigen zu bestrafen, die regelmäßig Bus und Bahn privat und für ihren Arbeitsweg nutzen, heißt es in dem Antrag. Ob der Kreistag sich für das Anliegen ausspricht, bleibt abzuwarten.

Insgesamt gibt es in Sachsen fünf verschiedene Verkehrsverbünde. Diese sind untereinander nur schwer vergleichbar. Während der kleinste nur den Vogtlandkreis abdeckt, fallen ins Gebiet des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV) neben den Großstädten Leipzig und Halle auch mehrere Landkreise in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Auch die Tarifkonzepte der Verbünde unterscheiden sich sehr. Im ostsächsischen ZVON gibt es die Jahreskarten noch. Sie sind günstiger als zwölf Abo-Monatskarten. Wer im Vogtland zwölf Monatstickets im Voraus bezahlt, bekommt drei Prozent Skonto, im westsächsischen MDV sogar fünf Prozent. Nur im Verkehrsverbund Mittelsachsen gibt es seit 2008 keine Jahreskarte mehr.

Letztlich, sagt VVO-Sprecher Christian Schlemper, entscheiden die Kunden, wie sie mit der Veränderung umgehen. Zum Jahresende könne man eine Entwicklung an den Verkaufszahlen der Monatskarten absehen, die nächste Umfrage zur Kundenzufriedenheit steht Mitte 2018 an. Vorher sei eine Wiedereinführung der Jahreskarte nicht geplant.

