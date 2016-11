Das Ende der Eichen Der Beschluss steht: Auf dem Herwigsdorfer Sportplatz wird abgeholzt. Freud und Leid liegen dicht beieinander.

Die ersten vier Eichen (von rechts nach links) kommen weg. Derzeit trennen die alten Bäume noch das Groß- und Kleinfeld der Herwigsdorfer Fußballer optisch ab. Je nach Witterung wird sich das aber schnell ändern.

Wenn die Fußballer des TSV Herwigsdorf am kommenden Wochenende ihr vorerst letztes Heimspiel für dieses Jahr bestreiten, haben Zuschauer und Spieler die Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Und zwar von den vier alten Eichen, welche das Groß- und Kleinfeld auf der Herwigsdorfer Sportanlage voneinander trennen. Denn, wenn im neuen Jahr wieder der Ball rollt, kann es schon so weit sein, dass die Bäume nicht mehr an ihrem angestammten Platz stehen. Nach langen Diskussionen hat Rosenbachs Gemeinderat am Donnerstag nämlich beschlossen, dass die Eichen gefällt werden. Leicht hat sich die Gemeinde ihre Entscheidung aber nicht gemacht.

Nach einer Vor-Ort-Begehung, unzähligen Diskussionen und Sitzungen stimmten schließlich sechs Gemeinderäte für das Fällen der Eichen. Fünf Räte waren strikt dagegen. Darunter auch Bürgermeister Roland Höhne (CDU). „Die Eichen gehören zum Ortsbild“, sagt er. Diese Meinung würden auch noch viele andere Rosenbacher teilen. Höhne habe viele Gespräche mit Einwohnern geführt. Unter ihnen sei keiner gewesen, der sich für das Fällen ausgesprochen hätte, so der Bürgermeister. Einen Fürsprecher hat er außerdem in Michael Weber – Höhnes Stellvertreter. Anfangs noch hin- und hergerissen sei er mittlerweile ausdrücklich für den Verbleib der Bäume, so Weber. „Die Wertigkeit der Eichen ist nicht zu ersetzen. Wir sind es unseren Vorfahren schuldig, die Bäume stehen zu lassen“, so sein Plädoyer.

Ratskollege Dietmar Plociennik ist da schon anderer Meinung. Er setzt sich für das Wohl des TSV Herwigsdorf ein. Besonders für das der kleinen Fußballer. Weil die Eichen nämlich deren Kleinfeld austrocknen, ihre Früchte und Totholz darauf regnen lassen, steht der Spielbetrieb des TSV-Nachwuchses schon seit einer ganzen Weile auf der Kippe. Vor allem wegen der erhöhten Verletzungsgefahr für die Spieler drohte der Verein, den Platz zu sperren. „Wir müssen uns auch mal neuen Dingen stellen“, sagt Plociennik. Das Argument, die Eichen seien Herwigsdorfer Sportplatztradition, lässt er derweil nicht gelten.

Die Funktionalität der Anlage stünde im Vordergrund, so Rosenbachs dienstältestes Mitglied des Gemeinderats. Herwigsdorfs Ortswehrleiter Ronny Grosche ist gleicher Meinung. Er appelliert, an die Zukunft des Vereins zu denken. „Bleiben die Eichen, besteht die Gefahr, dass der Fußball ausstirbt“, so Grosche. Nämlich dann, wenn die Nachwuchskicker von ihrem buckeligen Platz die Nase voll haben und sich einen neuen Verein suchen würden.

Eine Alternative zum Fällen gibt es derweil nicht. Auch, wenn sich Bürgermeister und Verein so ihre Gedanken gemacht haben. So hat der TSV zum Beispiel über ein Ersatzspielfeld nachgedacht. Doch die Voraussetzungen dafür sind in Rosenbach nicht gegeben. „Man braucht eine geeignete Fläche, die passende Umgebung oder auch sanitäre Anlagen. Das ist nicht machbar“, so Dietmar Plociennik. Ebensowenig sei es möglich, das bestehende Kleinfeld zu verrücken. Dafür reiche der Platz rund um den Sportplatz nicht aus, so Roland Höhne. Die Idee, den Nachwuchs auf dem Großfeld spielen und trainieren zu lassen, ist auch keine echte Option. Nämlich deshalb, weil sonst die Qualität des Platzes unter der erhöhten Belastung zu sehr leiden würde, so die Erkenntnisse des TSV.

Spielt das Wetter mit, könnten die Eichen noch in diesem Winter gefällt werden. In den vergangenen 25 Jahren sind dagegen insgesamt nur zwei Bäume auf dem Sportplatzgelände umgemacht worden – einer wegen Blitzschlags und ein anderer, weil er abgestorben war. Nun kommen vier Bäume auf einen Streich weg. Aber nicht etwa, weil Mutter Natur ihren Segen gegeben hat, sondern die Fußballer auf bessere Bedingungen sinnen. Gemeinderat Nikolai Eisfeld kann das nachvollziehen – und findet klare Worte: „Man muss Prioritäten setzen. Reden wir hier über eine Parkanlage oder einen Sportplatz“, fragt er.

