Das Emmaus wirft sich in Schale Beim Freundestag am Sonntag lädt die Nieskyer Diakonissenanstalt zu einer Zeitreise ein.

Doreen Strehle (links) präsentiert am Sonntag eine historische Tracht. Oberin Sonja Rönsch führt durch das Programm. © André Schulze

Im Erdgeschoss des Hauses Plitt wähnt man sich am Mittwoch und Donnerstag an einem Filmset. Zahlreiche historische Trachten liegen dort in einem Raum zur Anprobe bereit. Wenige Tage vor dem Freundestag der Diakonissenanstalt am Sonntag schlüpfen Schüler und Mitarbeiter in für sie bereit gelegte Kostüme. Auch Ehemalige und Ehrenamtler sind unter den Darstellern, die am Wochenende die Geschichte des Emmaus beim Tag der offenen Tür in historischen Schaubildern wieder aufleben lassen.

Das Anziehen der Trachten ist schwieriger als mancher denkt. Wie wird die Haube befestigt? Und wie werden die Kleider zugeknöpft? „Als Laie kann man sich kaum alleine anziehen“, sagt Pressesprecherin Viola Knappe. Darum habe sie auch erfahrene Schwestern zur Anprobe in das Haus Plitt bestellt. Auch am Sonntag steht mit Gabi Mirle jemand bereit, um den Darstellern in ihre Kostüme zu helfen. Physiotherapeutin Doreen Strehle etwa dürfte darüber dankbar sein. Am Donnerstag hilft ihr Oberin Sonja Rönsch beim Aufsetzen der Haube und dem Binden einer Schürze. „Ich bin überrascht, wie viele Ösen und Druckknöpfe so eine Tracht hat“, sagt die junge Physiotherapeutin.

Und dabei ist ihre Tracht noch ein recht klassisches Modell. Bei der Schau am Sonntag vor dem Altenpflegeheim auf der Plittstraße werden auch exotische Trachten gezeigt, welche Diakonissen aus dem südamerikanischen Surinam oder Jerusalem mitgebracht haben. Ob Arbeitskleidung oder Festtagskleid – das Emmaus sammelt schon lange die Trachten seiner Diakonissen. Wenn eine Schwester verstirbt, dann werden gut erhaltene Kleider weiter aufbewahrt. „Wir haben ein Bewusstsein dafür, dass die Trachten etwas besonderes sind“, sagt Sonja Rönsch.

Der Freundestag zurück 1 von 3 weiter Ab 12 Uhr: Lustiges, Spannendes und Überraschendes für die ganze Familie auf dem Emmaus-Gelände Ab 13.30 Uhr: Offenes Krankenhaus, Führungen im Altenheim und Workshops rund um das Thema Honig Ab 15.30 Uhr: Historische Schaubilder aus der Emmaus-Geschichte auf der Plittstraße vor dem Altenheim

Die Oberin würde auch gerne eine kleine Ausstellung im Haus Plitt einrichten und dort dauerhaft die Trachten zeigen. Schaufensterpuppen könnten die Kleider tragen und parallel dazu historische Gerätschaften gezeigt werden. Sonja Rönsch hat schon recht konkrete Vorstellungen von einem Museum im Kopf. Der Raum im Haus Plitt, wo am Mittwoch und Donnerstag die Anprobe stattgefunden hat, würde sich aus ihrer Sicht gut dafür eignen. Er ist schon vor seiner Zeit als Bibliothek als Ausstellungshalle genutzt worden. Aber der Raum ist begehrt und das Museum muss möglicherweise hinten anstehen.

Aufgeben wird Sonja Rönsch ihre Idee aber sicher nicht. Sie würde in Zukunft auch gerne Schulklassen die Geschichte der Diakonissenanstalt zeigen. Denn die sei eng mit der Nieskyer Stadtgeschichte verbunden. In jedem Fall schlummern schon eine Menge historischer Exponate auf den Dachböden der Diakonissenanstalt. Manche werden am Sonntag gezeigt. Stattfinden wird die Schau auf jeden Fall. Bei Regen soll sie in die Cafeteria verlegt werden. Die Zuschauer erwartet am Sonntag eine Zeitreise durch 150 Jahre Emmaus.

Die Darsteller werden zeigen, welche Aufgabenbereiche das Sozialunternehmen über die Jahre übernommen hat, erklärt Pressesprecherin Viola Knappe. Manche davon sind längst wieder weggefallen. So hat das Emmaus beispielsweise einst Schweine und Hühner gehalten oder Gartenbau betrieben. Damals hat das Haus Plitt noch am Nieskyer Stadtrand gelegen. Oberin Sonja Rönsch wird am Sonntag ab 15.30 Uhr durch das Programm führen und die historischen Motive um Fakten und Anekdoten ergänzen. Der Freundestag ist einer der Höhepunkte im Jubiläumsjahr. Die Diakonissenanstalt ist 1866 in Gnadenfeld in Oberschlesien gegründet worden. Ab 1883 sitzt sie in Niesky und hat die Entwicklung der Stadt seither maßgeblich mitgeprägt.

Die Anfangsjahre werden am Sonntag genauso Thema sein wie die DDR-Zeit. Während der deutschen Teilung hat das Emmaus stark von seinen Partnerhäusern in Karlsruhe und Frankfurt am Main profitiert. Ob ein Röntgenapparat, ein Wagen oder Baumaterial – die Partner im Westen haben vieles möglich gemacht. Oberin Sonja Rönsch kann sich selbst noch an Westpakete und gut gefüllte Gabentische an Weihnachten erinnern. „Jede Schwester hatte damals eine Patenschwester“, erzählt sie. Die Kontakte sind zur Freude der Oberin auch nach der Wende nicht abgerissen.

In Deutschland gibt es rund 70 Diakonissenmutterhäuser, erzählt Sonja Rönsch. Ein Drittel von ihnen liegt wie Niesky auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Die Diakonissenanstalten sind im 19. Jahrhundert entstanden. Evangelische Schwestern verpflichten sich seither, innerhalb fest geordneter beruflicher und geistlicher Regeln den Kranken zu helfen.

