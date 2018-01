Das Elbufer wird weiß Zum ersten Mal findet am Wochenende am Dresdner Königsufer ein Langlauf-Weltcup statt. Am Donnerstag musste dafür der Schnee herangeschafft werden.

Der erste Schnee liegt bereits und wird verteilt. © Robert Michael

Dresden. In einem kleinen Teil Dresdens hält der Winter Einzug: Für den Sprint-Weltcup der Skiläufer sind am Donnerstag Tausende Kubikmeter Schnee ans Elbufer transportiert worden. Seit dem Morgen wird die weiße Pracht auf dem Areal zwischen Carolabrücke und Glockenspielpavillon abgekippt und anschließend verteilt. Dabei müssen im sonst komplett schneefreien Dresden immerhin 1,4 Kilometer Wettkampfstrecke präpariert werden. Die Höhe der Schneedecke soll 30 Zentimeter betragen.

Dafür werden rund 4 500 bis 5 000 Kubikmeter Schnee benötigt, was dem Wasserbedarf eines 50-Meter-Schwimmbeckens entspricht. Der Großteil der weißen Pracht kommt aus zwei sogenannten „Snowfactorys“, die seit Anfang Dezember in einem Hangar am Flughafen in Klotzsche stehen und in den vergangenen Wochen Tag und Nacht künstlichen Schnee produzieren. Ohne jegliche chemische Zusätze kühlte am Airport ein Wärmeaustauscher das Wasser bis zum Gefrierpunkt. Entstanden sind eine Art Eiskristalle. Zusammen mit dem feineren Kanonenschnee soll eine perfekte Mischung entstehen. Hinzu kommen als Reserve zusätzlich zehn Lkw-Ladungen mit Naturschnee, die vom Fichtelberg nach Dresden gebracht wurden.

Wenn alles klappt, kann am Freitag von 12 bis 14 Uhr kostenlos das Training der Profis von den Stadionplätzen aus verfolgt werden. Am Sonnabend laufen die Weltcup-Wettkämpfe im Einzelsprint der Damen und Herren von 9.50 bis 13.50 Uhr. Am Sonntag sind die Teamsprints von 9.15 bis etwa 12 Uhr angesetzt. Direkt im Anschluss finden die Siegerehrungen im Stadion statt. (mja)



Weitere Informationen zum Weltcup: www.skiweltcup-dresden.de



© Grafik SZ - Grafik größer anzeigen



zur Startseite

Artikelempfehlung Das Elbufer wird weiß Dresden. In einem kleinen Teil Dresdens hält der Winter Einzug: Für den Sprint-Weltcup der Skiläufer sind am Donnerstag Tausende Kubikmeter Schnee ans Elbufer transportiert worden. Seit dem Morgen wird die weiße Pracht auf dem Areal zwischen Carolabrücke und Glockenspielpavillon abgekippt und anschließend verteilt. Dabei müssen im sonst komplett schneefreien Dresden immerhin 1,4 Kilometer Wettkampfstrecke präpariert werden. Die Höhe der Schneedecke soll 30 Zentimeter betragen. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/das-elbufer-wird-weiss-3857191.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: