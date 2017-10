Das Eis ist heiß Nach einem Jahr Pause gibt es bald wieder Kufenfreuden in Niesky. Steffen Hanzig sorgt für den schnellen Untergrund.

Blick in die neue Eishalle in Niesky. Am Montag wurden noch letzte Unebenheiten auf der Betonfläche abgeschliffen. Ab Dienstag beginnt der Eisaufbau, der nach vier bis fünf Tagen beendet sein soll. © Jens Trenkler

Wenn Steffen Hanzig über das neue Eis im runderneuerten Eisstadion erzählt, fangen seine Augen an zu leuchten. „Ein Jahr darauf warten zu müssen - das reicht!“, stellt er fest. Voller Vorfreude schweift sein Blick auf die Betonfläche neben ihm, von der man die Kälte aufsteigen spürt. Minus acht Grad sind es momentan, minus zwölf Grad sollen es noch werden. Ungefähr drei Wochen dauert es, bis die richtige Temperatur anliegt. Wobei natürlich einiges zu beachten ist: „Auf den dünnen Wasserfilm, der sich am Dienstag auf dem Beton bildet, legen wir ein weißes Vlies, um die weiße Spielfläche zu bekommen. Parallel dazu wird natürlich immer weiter heruntergekühlt. Bei der Betonfläche, die hier im Eisstadion liegt, muss man besonders vorsichtig sein, weil es keine Dehnungsfuge gibt“, erläutert der Fachmann. Danach - erneut auf einem Wasserfilm - werden die Spiellinien aufgebracht. Sie bestehen aus Spezialpapier, das für eine Saison eingefroren wird. Danach hat es ausgedient und wird entsorgt.

Im Gegensatz zum Vlies, das auch im folgenden Herbst wieder eine Hauptrolle bekommt. Stunde für Stunde wird nun eine jeweils zwei Millimeter starke Schicht Wasser aufgespritzt, die sofort gefriert und so lange zunimmt, bis sie vier Zentimeter dick ist. „Etwa vier Tage dauert der komplette Eisaufbau, sodass die kalte Pracht am Wochenende schon in ganzer Schönheit zu bewundern ist.“ Allerdings vorerst nur von Steffen Hanzig und seinen beiden Kollegen, die sich fast rund um die Uhr um die Qualität des Nieskyer Eisteppichs sorgen. Sie sind es auch, die als Erste auf das Eis dürfen. „Darauf freue ich mich total. Vor allem auf den Augenblick, wenn es kracht. Das ist aber ganz normal. Mit unseren Schlittschuhen nehmen wir die Spannung raus. Danach gehen wir noch einmal mit der Eismaschine drüber, mit dem Hobelmesser. Anschließend wird die Fläche plan abgezogen.“

Das Zeitfenster, so Hanzig, sei sportlich angelegt. „Da muss wirklich alles passen.“ Auch der Umgang mit der neuen Eismaschine, die laut Kämmerer Steffen Kluske für rund 130000 Euro angeschafft wurde und für die es am Donnerstag vom Hersteller extra eine Schulung gibt. „Das ist kein Vergleich zum Vorgänger“, schwärmt der Eismeister. „Mit Seitenfräser und Zubehörteilen wie Strahlrohr für den kräftigen Wasserauftrag und Riefenegge zum Aufrauen für die Eisstockschützen haben wir viel mehr Möglichkeiten. Zudem ist es eine reine Elektromaschine. Die alte hat nach 20 Jahren einfach ausgedient.“

Wenn Steffen Hanzig zurückdenkt an die vergangene Zeit, dann hat er noch mehr Beispiele für Verbesserungen. „Allein der Aufbau der Eisbahn ist eine Geschichte für sich. Wir haben jetzt einen Unterfrierschutz – eine Isolierschicht aus Dämmung und Heizung. Das wirkt dem unkontrollierten Heben des Betons bei starkem Frost entgegen.“Dies verschlinge zwar einiges an Energie, die gesamte Anlage sei aber so effizient, dass es sich ausgleiche. So werde von der Kältemaschine eine Temperatur von minus zwölf Grad direkt „nach draußen geschickt“, wie der Eismeister erklärt. Damit betrage die Oberflächentemperatur dann minus fünf bis minus sechs Grad. Auch die Betonfläche sei mit der früheren nicht mehr zu vergleichen. „Da hatten wir überall kleine Berge und Täler. Deshalb war die Eisstärke auch nicht konstant, lag vielmehr zwischen sieben und 15 Zentimetern. In Zukunft haben wir durchgehend viereinhalb bis fünf Zentimeter.“

Als Eismeister haben Steffen Hanzig und seine Kollegen auch nach der Inbetriebnahme der Eisfläche zum Tag der offenen Tür am 28. Oktober alle Hände voll zu tun. Auf der neuen Eismaschine müssen sie täglich die Schwitzwassernasen an der Bande beseitigen. Zudem bildet sich in den Radien durch die Nutzung mehr Eis, das regelmäßig heruntergeraspelt werden muss. „Da reden wir noch nicht vom Service, den wir natürlich ebenfalls anbieten - also Schlittschuhe schleifen und ausleihen, im Bedarfsfall aber auch Erste Hilfe.“

Hanzig, der im Sommer Schwimmmeister nebenan im Waldbad ist, fiebert dem Start der Eissaison entgegen. „Die Halle ist sehr gut gelungen“, findet er. „Aber sie bringt auch Herausforderungen mit.“ Dabei denkt er vor allem an die verschiedenen Luftströmungen, die durch die offene Konstruktion nicht zu verhindern sind. „Unten liegt die Kälte, darüber wird es wärmer. Denn 1 300 Besucher bringen eine Menge Energie mit.“ Wie damit umzugehen sei, werde spannend. Fest steht für ihn: „Das Eis ist heiß!“

