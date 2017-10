Das einzige Mädchen Mit 75 Jahren arbeitet Klempnermeisterin Heidelind Mai noch immer. Von der Handwerkskammer Dresden bekam die Unermüdliche den Goldenen Meisterbrief.

Der Schreibtisch ist voller Ordner. Noch heute arbeitet die 75-jährige Heidelind Mai ein paar Stunden in der Coswiger Mai GmbH – einem Familienunternehmen. Die Geschäftsführung hat sie inzwischen an ihren Sohn abgegeben. © Norbert Millauer

Einen blauen Daumen hat sie heute noch – manchmal. Aber nicht, weil sie sich mit dem Hammer darauf geschlagen, sondern sich die Hand in der Tür eingeklemmt hat. „Die Finger waren schon manchmal blau“, erzählt Heidelind Mai. Dabei war die Installations- und Klempnermeisterin alles andere als ungeschickt. Mit 14 Jahren, im Jahre 1956, erlernte sie den Beruf in der Firma ihres Vaters. Und arbeitete von Anfang an auf dem Bau. „Das war schwierig“, sagt die 75-jährige Coswigerin. „Ich war nicht kräftig.“ Und die Arbeit war schwer – heute kaum noch vorstellbar: „Damals haben wir jedes Loch noch mit Hammer und Meißel gestemmt“, erzählt sie. Und Gewinde bis zwei Zoll – rund fünf Zentimeter – wurden mit Hand geschnitten. „Das war eine Schinderei. Da hingen wir teilweise zu zweit dran. Aber da bekommst du Muskeln“, sagt die Meisterin lachend.

Heidelind Mai war immer das einzige Mädel. In der Berufsschule und auf dem Bau – auch später. Ein Problem sei das aber nie gewesen, „wenn alles klappt“, fügt sie hinzu. Geklappt hat alles. Denn nach etwa fünf Jahren hatte Heidelind Mai die zwei Meisterbriefe für Installation und Klempnerei in der Tasche. Und das Arbeiten unter Männern sei viel besser als unter Frauen: „Da gibt es keinen Zickenkrieg.“ Als Meisterin seit 50 Jahren erhielt sie auch den Goldenen Meisterbrief von der Handwerkskammer Dresden.

Als Heidelind Mai 1968 die Firma ihres Vaters übernahm, stieg ihr Mann in ihrem Geschäft mit ein. Dafür gab der Maschinenbau-Ingenieur seine Arbeit in einem Betrieb auf. „Das war nicht leicht für ihn“, erzählt Heidelind Mai. „Er war dann, wie es zu DDR-Zeiten hieß, mithelfender Ehemann.“ Das bedeutete: Eine Lohnauszahlung an ihn war laut Gesetz nicht erlaubt. „Lediglich 2 000 Mark im Jahr durfte ich als Betriebsausgabe absetzen.“

Vor zwölf Jahren überließ die Geschäftsfrau die Firmenleitung ihrem Sohn Roberto. Er ist Diplom-Ingenieur für Technische Gebäudeausrüstung. Ursprünglich wollte er beruflich seine Eltern nicht beerben. Seine Pläne waren Projektarbeiten. Aber als die politische Wende kam, standen die Mais vor neuen Herausforderungen. Viele Firmen gingen pleite. Doch das Familienunternehmen konnte sein Portfolio mit Heizungsinstallation erweitern – dank Sohn Roberto. Er war gerade mit dem Studium fertig, brachte das nötige Wissen mit. „Somit hatten wir einen großen Vorteil: Alle wollten eine Heizung haben.“

Ganz zurückgezogen hat sich die Rentnerin noch nicht. Sie hilft bis heute hin und wieder im Büro. Ihre Schwiegertochter arbeitet auch längst im Familienunternehmen mit. Probleme, wenn die Mutter ab und zu im Büro auftaucht, gibt es nicht. „Ich rede nicht rein, mein Sohn macht alles allein. Ich helfe nur bei der Organisation der Heizungswartung, rufe die Leute an und schreibe die Rechnungen dafür. Das ist sehr zeitaufwendig.“ Über diese Hilfe sei Roberto froh, denn jeden Tag verbringt er zwölf Stunden in der Firma. „Er ist ein guter Chef“, sagt Heidelind Mai stolz.

Ob das 1912 gegründete Familienunternehmen weiter bestehen bleibt, ist noch unklar. Überhaupt sei es sehr schwierig, Nachwuchs zu finden, sagt sie. Bis etwa 1999 bildete man auch aus. „Dann wurde es immer schwieriger, gute Lehrlinge zu finden. Denn keiner will sich mehr die Hände dreckig machen. Und ein bisschen rechnen muss man auch können.“

Das Arbeiten auf dem Bau zu DDR-Zeiten hinterließ auch seine Spuren. „Ich hatte große gesundheitliche Probleme“, berichtet die Rentnerin. Sie installierte viele Dachrinnen. Dabei wurden die aus Plaste bestehenden Teile zusammengeleimt. „Der Kleber war giftig, wie sich später herausstellte. Und meine Hände waren immer voll damit. Auch haben wir noch mit Bleirohren gearbeitet.“ Doch inzwischen hat sie eine sehr gute Ärztin und Heilpraktikerin aus Radebeul gefunden. „Sie hat mir sehr geholfen. Heute bin ich gesund“, sagt Heidelind Mai erfreut. Und damit das so bleibt, hält sich die 75-Jährige fit. Neben ihren täglichen Spaziergängen mit ihren Hunden Marley und Ares betreibt sie noch Yoga und Nordic Walking.

zur Startseite