Das Einzelkind wird flügge Im Mai haben die Schwäne im Carolateich Nachwuchs bekommen. Das Jungtier soll jetzt der Forschung helfen.

Thomas Eißer hat den jungen Schwan fixiert. Gleich kommt der Aluring an den Fuß. Das gefällt dem Muttertier gar nicht. © Sven Ellger

Großes Getöse im Carolateich. Aufgeregt flattert ein Schwan mit den Flügeln. Er faucht und zischt. Kein Zweifel: Er ist sauer. Passanten bleiben stehen, sehen dem Spektakel zu. Gerade hat sich Thomas Eißer das Jungtier des Schwans gegriffen. Er hockt über dem Vogel. Der guckt mit seinem Kopf zwischen den Beinen des Mannes hindurch. Ein witziger Anblick. Gekonnt fixiert der Experte den Vogel, hängt ihn an eine Waage und montiert schließlich einen Ring am Fuß.

Jedes Jahr im August bekommen die jungen Schwäne diese Markierung. Thomas Eißer kümmert sich in seiner Freizeit darum. Wann immer der 51-Jährige kann, geht er nach der Arbeit vorbei und guckt nach den Tieren. Im August ist er auch in anderen Teilen Sachsens unterwegs. Jetzt bekommen viele Jungvögel diesen Ring. Im Januar hilft er bei der Registrierung an der Ostsee.

Der jungen Schwan vom Carolateich spielt an diesem Mittwoch die Hauptrolle. Das junge Federtier wächst als Einzelkind auf. In diesem Jahr hatte es das Schwanenpaar schwer mit dem Nachwuchs. Frisch geschlüpft musste das Jungtier erst einmal in eine Pflegestation. Nur 160 Gramm brachte es auf die Waage. Wenige Tage später schwamm der Kleine munter im Teich.

Sein Geschwisterchen war nicht so stark. Ein zweiter Schwan in diesem Jahr schaffte es zwar aus dem Ei. Er starb allerdings kurze Zeit danach. Der Frühsommer war besonders nass, viel Starkregen setzte dem Tier zu. Es war zu schwach, um Kälte und Nässe auszuhalten. Ohnehin lagen nur zwei Eier im Frühjahr im Nest. Die Zahl ist gering, gemessen an der Zahl der Eier in einem durchschnittlichen Gelege. Schwäne brüten durchschnittlich sechs bis sieben Eier pro Saison aus. Im vergangenen Jahr wuchsen noch vier Jungvögel im Carolateich auf.

Sorgen um das verbliebene Einzelkind macht sich Thomas Eißer nicht mehr. Es hat sich prächtig entwickelt. Noch ist sein weiches Federkleid grau gefärbt. Ob die Jungtiere grau oder weiß sind, ist genetisch bedingt. Verschiedenfarbige Jungschwäne können auch zu einem Gelege gehören. Helle Schwäne sollen allerdings anfälliger sein als graue. Thomas Eißer ist zufrieden mit dem Exemplar aus dem Großen Garten. „Er ist sehr kräftig“, sagt er. Aus dem halben Stück Butter sind stattliche acht Kilogramm geworden. Das passt für ein Jungtier in seinem Alter.

Erst im kommenden Jahr können Experten das Geschlecht bestimmen. Dann jedoch hat der junge Schwan schon den Großen Garten verlassen. Sobald die Vögel fliegen können, werden sie von den Eltern angetrieben, bis sie das Heimatgewässer hinter sich lassen. AA009242 steht auf dem Aluring am Fuß des Schwans. Die Nummer hilft, seine Entwicklung zu verfolgen. Sie ist Teil der Datenbank der Vogelwarte Hiddensee Germania. Mit dem Beringungsprogramm wird der Lebensweg der Tiere erforscht. Wie alt werden sie? Mit wem paaren sie sich? Und gibt es die Treue bei Schwänen zu dem einen Partner wirklich?

Wer immer die Nummern an den Füßen der Schwäne sieht und den Standort meldet, kann die Forschung unterstützen. „Bei Schwänen ist die Nummer gut erkennbar, wenn die Vögel am Ufer stehen“, sagt Thomas Eißer. Besonders viele Sichtungen werden aus der Tschechischen Republik gemeldet. Dort sind Naturfreunde sehr aufmerksam beim Beobachten der Tiere. Vielleicht sichten sie irgendwann das Dresdner Einzelkind. Erkennbar ist es jetzt auf jeden Fall. Diese Aufregung hat sich gelohnt.

