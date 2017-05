Das Einzelkind im Carolasee In diesem Jahr zieht das Schwanenpaar im Großen Garten nur ein Junges groß. Schuld daran ist auch das kalte Wetter.

Das kleine Schwanenjunge ist derzeit der beliebteste Vogel im Carolasee. © Sven Ellger

Ganz klein und doch ganz groß: Das kleine Schwanenkind im Carolasee ist derzeit der Publikumsmagnet. Spaziergänger bleiben stehen, Kinder gucken neugierig auf das Wasser, Radfahrer steigen ab – jeder möchte das süße kleine Knäuel sehen. Am 3. Mai ist der junge Schwan geschlüpft. Nur zwei Eier lagen in diesem Jahr im Nest auf der Insel nahe dem Bootsverleih. NormalERweise sind die Gelege sechs bis sieben Eier groß.

Nun die zweite schlechte Nachricht für Schwanen-Fans im Großen Garten. „Leider hat es der zweite Schwan nicht geschafft“, sagt Thomas Eißer. Er kümmert sich in seiner Freizeit um die Vögel. Wann immer er kann, kommt er nach der Arbeit vorbei und guckt nach den Tieren. Im Sommer hilft er bei der Registrierung. Es war wohl das Wetter, das dem Jungtier zum Verhängnis wurde.

Erstmals hatten Spaziergänger den Jungschwan am 3. Mai entdeckt. Es fiepte laut, hatte offenbar Schwierigkeiten; in das Nest zurückzufinden. Ein normaler Anblick, weiß Thomas Eißer. „Die Vögel sind Nestflüchter“, sagt er. Weil sie noch so klein sind, brauchen sie meist mehrere Anläufe, um in das Nest zurückzukommen. Dort werden sie von den Eltern unter dem Federkleid gewärmt. „Irgendwann klappt es“, sagt er. Das jedoch wussten die Passanten nicht und alarmierten in ihrer Not die Wildvogelstation.

Vor Ort fanden die Mitarbeiter den zweiten geschlüpften Schwan tot neben dem Nest liegen. Woran genau das Tier gestorben ist, lässt sich nicht sagen. Der Schwan war komplett durchnässt. Wenn die Vögel schlüpfen, sind sie durchaus feucht. Erst nach wenigen Tagen zeigt sich das flauschige, graue Federkleid. Weil es Anfang Mai viel geregnet hat und sehr kalt war, könnte der Schwan gestorben sein.

Sein Geschwisterchen wächst nun als Einzelkind im Carolasee auf. Die Mitarbeiter aus der Station haben den Kleinen zunächst mitgenommen, untersucht und gewogen. Mit um die 160 Gramm brachte der Schwan nicht einmal so viel wie ein Stück Butter auf die Waage. Dann kam er zurück zu seinen Eltern, die ihn gleich wieder aufgenommen haben. Seitdem macht sich der neue Publikumsliebling im See ganz gut. Tagsüber ist er auf dem Wasser unterwegs und paddelt wild mit seinen kleinen Füßen. Die Eltern wirbeln Fliehstoffe vom Grund des Sees auf, nach denen das Jungtier schnappt. Auch Blätter und das Gras an den Ufern sind beliebte Nahrung. Noch wagt sich der Kleine nicht allzu weit weg von den Eltern. Die passen akribisch auf. Hobbyfotografen haben ihn auch schon als Passagier auf dem Rücken eines Elterntieres entdeckt.

Doch Thomas Eißer weiß, dass die Aktivität durchaus misszuverstehen ist. „Ein Drittel der jungen Schwäne überlebt den ersten Winter nicht“, sagt er. Ziehen sie weiter, können Hochspannungsleitungen zur Gefahr werden. Frisch geschlüpft sind sie begehrte Nahrung für Krähen. Im Winter lauern Krankheiten. Von den vier Jungschwänen aus dem vergangenen Jahr hat es einer nicht gepackt. Er wurde tot gefunden, infiziert mit dem Vogelgrippe-Virus.

Nur 13 Prozent der Schwäne werden geschlechtsreif. Das ist im dritten oder vierten Lebensjahr. Fünf Prozent werden älter als zehn Jahre. Nur ein Prozent der Tiere erreicht das 20. Lebensjahr. Ein solches Exemplar ist übrigens der Vater des kleinen Schwans im Carolasee.

Die Besucher im Großen Garten können ebenfalls helfen, damit der Neuzuwachs wächst und gedeiht. „Abstand halten“, sagt Thomas Eißer. Vor allem, wenn die Tiere schon bald auch auf den Wegen am See unterwegs sind. Dann müssen auch Radfahrer aufpassen. Mehr Futter brauchen die Schwäne nicht. „Die kümmern sich schon“, sagt der Vogelfreund. Und ergänzt: „Brot ist Gift für das Kleine“. Wer unbedingt etwas ins Wasser werfen will, sollte Löwenzahnblätter oder Klee pflücken. Aber nicht in großen Massen – das würde der Wasserqualität schaden.

Nur wenige Wochen werden vergehen, dann wird aus dem grauen flauschigen Schwan ein stolzer weißer Vogel. Schon im August soll das Jungtier einen Ring an den Fuß bekommen. Diesen Job wird Thomas Eißer übernehmen. Mit der Markierung soll der Lebensweg der Tiere erforscht werden. Den erfolgreichen Start verfolgen in diesen Tagen viele Dresdner.

zur Startseite