Das Eichhörnchen erkennt Waldbrände schneller Mit einer neuen App für Smartphones will der Sachsenforst künftig schwere Waldbrände verhindern.

Das Eichhörnchen mit dem Flammenschweif ist das Logo der neuen sächsischen Waldbrand-App. © Sachsenforst

Das vergangene Jahr war ein ruhiges. Nur 48 Waldbrände im Freistaat weist die Statistik aus, vernichtet wurden 3,3 Hektar Fläche. Anders sah es Anfang September 2015 aus, als ein Großbrand an den Affensteinen wütete. Doch aktuell alarmiert ein neuer Trend Jörg Fleischer, Referent beim Sachsenforst: „38 der 48 Waldbrände im vergangenen Jahr waren auf fahrlässiges Verhalten von Waldbesuchern zurückzuführen.“ Im sächsischen Durchschnitt entstünden 95 Prozent aller Waldbrände aufgrund menschlicher Fehler, nur etwa fünf Prozent wegen Blitzeinschlägen. Und noch etwas stört den Forstfachmann: „Wir haben es zunehmend mit Brandstiftung zu tun, in den vergangenen Jahren in jedem dritten Fall.“

Dabei macht die Behörde seit Jahren vieles, um die Waldbrandgefahr zu minimieren. Betroffen seien vor allem die vier Landkreise im Norden und Osten Sachsens, also Görlitz, Bautzen, Meißen und Nordsachsen. „Im nördlichen Sachsen arbeiten wir mit stationären Frühwarnsystemen, 17 Überwachungskameras etwa. Für alle sächsischen Wälder veröffentlichen wir seit 2010 tagesaktuell die Brandgefahr auf unserer Internetseite“, so Fleischer.

Nun wird der Sachsenforst noch moderner: Seit Anfang März gibt es das kostenlose Smartphone-Programm „Waldbrandgefahr Sachsen“ für die Hosentasche. Es ist für Android-, Windows- und Apple-Betriebssysteme ausgelegt und kann in den entsprechenden App-Stores heruntergeladen werden. Mit der App, deren Logo ein Eichhörnchen mit Flammenschweif ziert, können sich Waldbesucher die konkrete Waldbrandgefahr in ihrer unmittelbaren Nähe anzeigen lassen. Das geschieht anhand des bundesdeutschen Gefahrenindex. Dieser enthält fünf Stufen, von 1 (geringe Gefahr) bis 5 (sehr hohe Gefahr).

In Notsituationen können sich die Nutzer die nächstgelegenen Rettungspunkte anzeigen lassen und – ganz wichtig – selbst per Knopfdruck einen Notruf an die Feuerwehr absetzen. Schon während des Gesprächs mit der jeweiligen Rettungsleitstelle bekommt diese dann die genauen Koordinaten des Anrufers übermittelt. Sofern dieser sein GPS und die Internetverbindung des Smartphones aktiviert hat. „Zur Not können die Rettungskräfte das Telefon aber auch über die Mobilfunkmasten orten“, sagt Jörg Fleischer.

Erarbeitet hat der Sachsenforst das neue Programm zusammen mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD) und einer Leipziger Softwarefirma für Informationssysteme. Falk Böttcher, stellvertretender Leiter des DWD in Leipzig, ist mit der App zufrieden. „Ein wesentlicher Baustein im vorbeugenden Waldbrandschutz sind die umfangreiche Information und Mithilfe der Bevölkerung. Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser App noch effizienter Waldbrände verhindern und bekämpfen können“, sagt er. Denn fast jeder habe mittlerweile ein Smartphone dabei.

Die App erinnert Waldbesucher auch an internationale und allgemeingültige Verhaltensregeln im Wald. So etwa an das absolute Rauchverbot, das auch auf Waldstraßen gilt. Oder daran, dass man keine Zigarettenstummel aus seinem Auto werfen sollte. Oder, dass kein offenes Feuer im Wald oder innerhalb von 100 Metern Abstand entzündet werden darf. Eine Ausnahme dabei sind ausgewiesene Feuerstellen. Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist die Waldbrandgefahr übrigens eher gering. Drei Waldregionen weist die App für den Kreis aus: die Hochlagen im Osterzgebirge, das Hügelland in der Sächsischen Schweiz sowie die Nationalparkregion. Überall gilt die geringste der drei Waldbrandgefahrenklassen. Trotz aller Maßnahmen weiß Jörg Fleischer aber auch: „Wir werden es nie schaffen, Waldbrände generell zu verhindern.“

