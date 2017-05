Das Ei schön flachhalten Die Dresdner Footballer feiern 25-jähriges Klubbestehen. Das treibt die Sachsen aber nicht aus ihrer Rolle als Underdog heraus.

FPräsident Sören Glöckner mag die leisen Töne. © Ronald Bonß

Bloß nicht aus der Rolle fallen. Die Footballer der Dresden Monarchs feiern in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Seit 2003 gehören sie ununterbrochen der deutschen Eliteliga an, die – das liegt in der Natur und Herkunft der Sportart – German Football League (GFL) heißt.

Eigentlich wäre die schöne Zahl ein triftiger Grund, mal so richtig auf den Putz zu hauen. Große Töne werden in der amerikanischen Sportbranche ohnehin fast jeden Tag gespuckt. „Das“, sagt Vereinspräsident Sören Glöckner, ohne zu zögern, „ist nicht unser Stil.“ Dabei hätten die Sachsen genügend sportliche Gründe, um den ganz großen Wurf zumindest verbal zu thematisieren. Seit 2012 erreichten sie stets mindestens das Play-off-Halbfinale, gehörten also zu den besten vier Football-Teams in Deutschland. Der Griff nach dem Titel – dem German Bowl – blieb bislang versagt. 2013 standen die Monarchs das einzige Mal im Finale. Das ging gegen Braunschweig mit 34:35 verloren. „Wir haben jetzt fünf Jahre um den zweiten Platz mitgekämpft. Innerhalb der nächsten fünf Jahre wollen wir um Platz eins mitspielen können – dauerhaft“, sagt Glöckner. So dezent verpackt können Kampfansagen klingen.

Allerdings wirkt es nach außen hin auf den ersten Blick nicht so, dass der Verein ausgerechnet im Jubiläumsjahr für den Angriff auf Platz eins im deutschen Football optimal gerüstet sei. Der Kader ist mit derzeit 54 einsatzfähigen Spielern nicht ganz so tief besetzt wie im Vorjahr. Aber auch Titelverteidiger Braunschweig stellt auf der offiziellen Team-Homepage nur 58 Spieler vor. Da kommt es auf die individuelle Qualität der Spieler an. „Wir haben die besten Importspieler verpflichtet, die verfügbar waren“, sagt Trainer John Leijten.

Der gebürtige Niederländer, der in Australien lebt, geht in seine vierte Spielzeit mit den Dresdnern. Der 51-Jährige scheiterte bislang stets im Halbfinale – jeweils an den Schwäbisch Hall Unicorns. „Na klar nervt das, weil wir auch dreimal genügend Chancen auf den Sieg hatten“, betont er. Doch auch Leijten will nicht auf Gedeih und Verderb den Titelkampf herbeireden. Vielmehr konzentriert sich der einzige ostdeutsche Football-Erstligist auf kleine Party-Höhepunkte innerhalb der Jubiläumssaison. Am 25. Mai ist ein Vereinsfest geplant, am 10. Juni ziehen die Footballer für ein Pflichtspiel vom Steyer-Stadion ins moderne DDV-Stadion um. Für das Duell gegen den alten Rivalen aus Kiel.

Gegen die Hurricanes aus Norddeutschland starteten die Dresdner vor 15 Jahren ihr immer noch andauerndes Erstliga-Abenteuer. In einem denkwürdigen Spiel der Aufstiegsrelegation triumphierten die Gastgeber im alten Rudolf-Harbig-Stadion 2002 mit 62:0 – vor 8 360 Zuschauern. Das ist noch immer Besucherrekord für die Monarchs. Vielleicht wäre es auch das i-Tüpfelchen auf diese besondere Spielzeit, sollte diese Bestmarke endlich geknackt werden.

An diesem Samstag, 16 Uhr, beginnt jedoch erst mal die Saison – mit einem Heimspiel gegen Hildesheim im Steyer-Stadion.

zur Startseite