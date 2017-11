Post aus Schweden Das Du-Sager-Land Vor 50 Jahren zog die Reform der Anrede durch das förmliche Schweden. Heute ist das Duzen selbstverständlich – aber es gibt auch eine Gegenbewegung.

Welche Unterstützung bekommst du von deiner Frau Ulla, wenn es hart wird im Job?“ So umgangssprachlich interviewen schwedische Journalisten ihren Ministerpräsidenten Stefan Löfven. Da ist nichts dabei. Auch der Arzt wird von seinen Patienten und der Arzthilfe geduzt, der Richter vom Angeklagten und den Anwälten und der Konzernchef von seinen Arbeitern.

So war es aber nicht immer. Früher waren die Schweden sogar viel förmlicher als etwa die Deutschen. Das „Sie“ wurde nur in herablassender Form von Chefs gegenüber ihren Untergebenen benutzt, um den gesellschaftlichen Höhenunterschied deutlich zu markieren. Die gängige Höflichkeitsanrede in Schweden bestand noch bis in die 60er-Jahre hinein aus einem komplizierten Dreiteiler unter Anwendung der dritten Person: „Möchte der Herr Apotheker Lindvall zu Mittagessen?“, konnte das dann heißen.

Sogar innerhalb einiger Familien wurde das noch lange so angewendet. Auf der Straße grüßte man etwa mit „Hatte Herr Gerichtsvollzieher Ericsson einen angenehmen Tag?“ Gerade für die Sekretärinnen war es überlebenswichtig, die korrekten Titel aller Geschäftspartner auswendig zu können. Selbst kleinste Abweichungen vom richtigen Titel wurden übelgenommen. Wer sich unsicher über den Titel einer Person war, versuchte die Anrede durch passive Formen zu umschiffen, etwa indem man sagte, „wird noch eine Abschrift gewünscht?“ Arbeiter wurden von Vorgesetzten einfach beim Nachnamen ohne das Herr angesprochen, oder eben mit dem „Sie“.

Seit 1967 ist das anders. Innerhalb weniger Jahre war die Du-Reform vollzogen. Sie ging damals auch Hand in Hand mit dem später in einem Gesetz festgeschriebenen Bestreben, dass Behörden eine einfache, verständliche Sprache benutzen sollten, sodass auch einfache Menschen sie verstehen. Die Du-Reform wurde von den das Land prägenden Sozialdemokraten als Befreiungsschlag für mehr Gleichheit und Demokratie gefeiert. Der Abstand zwischen den Menschen nahm ab. Nur die Mitglieder der Königsfamilie werden auch heute mit Titel und möglichst indirekt angesprochen. „Was denkt die Kronprinzessin über die Zukunft der Monarchie?“, heißt es dann etwa.

Im Arbeitsleben ist das „Du“ auch nicht immer von Vorteil. So klagen gerade Deutsche, die in Schweden leben und arbeiten, dass es durch den zu freundschaftlichen Umgangston schwer sei, Privat- und Berufsleben zu trennen. Auch professionelle Kritik an Arbeitskräften ist schwieriger, weil im Du stets etwas Persönliches mitschwingt.

Doch auch eine gegenläufige Bewegung gibt es heute in Schweden, die von der Rückbesinnung auf konservative Werte und der Anhimmlung der Königsfamilie und allem Adligen geprägt ist. Junge Leute, die in Geschäften oder Restaurants arbeiten, sagen immer häufiger „Sie“ zu ihren Kunden. Auch das „von“ in Nachnamen wird wieder gern zur Schau gestellt. Anscheinend ist die Gleichmacherei im Du-Sager-Land ein wenig aus der Mode gekommen.

