Das dritte Leben einer Ofenplatte Sie ist ein Kunstwerk, landete aber trotzdem als Abdeckung auf einem Schacht. Ihre Rückkehr ins Museum kostet 700 Euro.

Die Heiligen Drei Könige sollen auf dieser Ofenplatte nach Berggießhübel kommen. © privat

Berggießhübel. Es ist ein seltenes Stück: Der Relief-Eisenkunstguss mit dem Motiv der Heiligen Drei Könige ist etwa 350 Jahre alt. Er stammt aus dem Zeitraum von 1650 bis 1674. Einst als Ofenplatte hergestellt, wurde die Eisenplatte später als Abdeckung eines Wasserschachtes verwendet – und hat wahrscheinlich nur aus diesem Grund die Zeiten überdauert. Jetzt wurde die über 300 Jahre alte, warscheinlich in Bahra gegossene Platte privat restauriert und sichergestellt. Die Mitglieder der Bezirksgruppe Pirna des Verbandes der Ingenieure wollen sie für das Besucherbergwerk Berggießhübel erwerben. Der Kauf kostet rund 700 Euro.

„Die Platte ist ein kulturelles und technisches Erbe des Erzbergbaus, der Eisengießerei und Metallverarbeitung in unserem Territorium“, sagt Vorsitzender Gunter Meyer. Deshalb will man sich nun um die Ofenplatte kümmern und sie nach Berggießhübel holen. Die Modell-Ofenplatte mit den Heiligen Drei Königen geht auf Hans Rabe zurück. Er war der eigentliche Begründer der Eisengießerei in Sachsen und auch des Kursächsischen Eisenkunstgusses. „Mit seinem vollendeten Gestaltungsprinzip schuf er das stilistische Ideal des kursächsischen Ofens“, sagt Meyer. Hans Rabe wirkte von 1520 bis 1541 in Giesenstein zwischen Bad Gottleuba und Berggießhübel. Darauf bezieht sich auch sein Beiname „Kugelgießer in Gießhüblein“. 1541 übersiedelte er nach Hütten in Königstein, wo ein weiterer Hochofen und eine neue Gießhütte entstanden. Die übernahm dann Georg Schwarz (1552-1586) und führte den Kursächsischen Kunstguss der Reliefplatten zur Vollendung. Der vorliegende Kunstguss stammt vermutlich aus der Gießhütte Bahra. Auf jeden Fall sei es ein wichtiges regionales Zeugnis, sagt Meyer. Die Chance, sie nun für Berggießhübel zu erwerben, sei einmalig. Er hat sich deshalb jetzt an Unternehmen der Region gewandt und hofft auf Unterstützung.

zur Startseite